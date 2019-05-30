Второй этап RDS GP 2019: победа Японии

Второй этап RDS GP 2019, прошедший на Atron International Circuit, выдался аварийным и безжалостным, а победу одержал Тецуя Хибино.

Билеты на трибуны были раскуплены за две недели до начала этапа. Atron — одна из самых любимых трасс как болельщиков, так и пилотов. Зрители жаждали хлеба и зрелищ, и Рязань предоставила сполна и то, и другое.

В списке заявленных участников значились 31 человек, но еще до квалификации объявил о тех. сходе Кристапс Блушс. Таким образом цвета команды ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт Алексей Головня остался защищать в одиночку.

Погода была холодной, ветреной и дождливой оба дня соревнований, что определенно усложнило борьбу. Лидером квалификации стал Алексей Головня.

Но ничто не может сломить дух фанатов дрифта. Парад пилотов и следующая за ним автограф сессия пользуются популярностью в любую погоду.

Заезды Топ-32 прошли напряженно. Евгению Ружейникову и Сергею Саку судьи три раза назначали «one more time» — определить лучшего оказалось непросто. В Топ-16 в результате долгой схватки прошел Ружейников.

Еще одна пара участников, отличившаяся тремя «one more time» — Дмитрий Нагула из команды WEGO DRIFT TEAM и Денис Мигаль из Fresh Auto. Здесь в Топ-16 прошел Мигаль.

Федор Дзежиц на Nissan Silvia S15 (который, кстати, не принимал участие в первом этапе) обошел Ивана Куренбина на Mazda RX-7 (Ивана, в свою очередь, на Moscow Raceway преследовали технические проблемы, и он закончил тот этап досрочно).

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Аварией дня (и всего второго этапа) стало столкновение Евгения Григорьева на BMW Е46 и Екатерины Седых на Nissan Silvia S15. Последствия выглядели очень жесткими. Хорошо, что пилоты не пострадали. В Топ-16 прошла Екатерина Седых.

Екатерина Набойченко из AIMOL RACING RUSSIA попала в пару с Андреем Песеговым из Tuning Factory. Победителем по результатам заездов стал Андрей.

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Впрочем, все заезды RDS GP красивые и наполненные эмоциями. Ведь это главный Чемпионат страны по дрифту и один из сильнейших мировых чемпионатов.

Второй день соревнований удивил многих. Чемпион RDS GP 2018 Георгий Чивчян из ФОРВАРД АВТО уступил Чарльзу Энгу из AIMOL RACING CHINA.

На этом серия побед Чарльза не закончилась. Он обошел и Аркадия Цареградцва, и Евгения Лосева. Уступил только победителю этапа, поднявшись на вторую степень пьедестала.

После серьезной субботней аварии Григорьева и Седых, Евгений сразу отправил свой автомобиль в сервис, а «Сильвии» Екатерины предстояло выехать на трассу на следующий день. Механики сделали то, что многим казалось невозможным, — восстановили автомобиль. Девушка, правда, пропустила все тренировки. В парном заезде с Ильей Федоровым она уступила.

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Далее Илья Федоров победил однокомандника Дайго Сайто, а затем и Евгения Лосева, заняв третье место на этапе.

Таким образом двое представителей AIMOL оказались в тройке лучших на втором раунде RDS GP — Чарльз Энг и Илья Федоров.

Любимец публики Федор Воробьев, выступающий на ВАЗ-2105, в субботу тоже серьезно разбил свой автомобиль. Кинув все силы команды на ремонт техники, он все-таки смог продолжить участие в гонке и оказался по результатам этапа 11-м.

Безоговорочным победителем этапа стал Тецуя Хибино.

Результаты командного зачета второго этапа RDS GP 2019 выглядят следующим образом:

1 место: Fresh Auto

2 место : AIMOL RACING RUSSIA

место 3 место : FailCrew

Третий этап чемпионата состоится 15-16 июня на трассе «Нижегородское кольцо». Спешите успеть купить билеты!

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