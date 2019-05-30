Второй этап RDS GP 2019: победа Японии

Второй этап RDS GP 2019: победа Японии

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Второй этап RDS GP 2019, прошедший на Atron International Circuit, выдался аварийным и безжалостным, а победу одержал Тецуя Хибино.
 

Билеты на трибуны были раскуплены за две недели до начала этапа. Atron — одна из самых любимых трасс как болельщиков, так и пилотов. Зрители жаждали хлеба и зрелищ, и Рязань предоставила сполна и то, и другое.

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 В списке заявленных участников значились 31 человек, но еще до квалификации объявил о тех. сходе Кристапс Блушс. Таким образом цвета команды ЛУКОЙЛ Рейсинг HGK Дрифт Алексей Головня остался защищать в одиночку.

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 Погода была холодной, ветреной и дождливой оба дня соревнований, что определенно усложнило борьбу. Лидером квалификации стал Алексей Головня.

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Но ничто не может сломить дух фанатов дрифта. Парад пилотов и следующая за ним автограф сессия пользуются популярностью в любую погоду.

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Заезды Топ-32 прошли напряженно. Евгению Ружейникову и Сергею Саку судьи три раза назначали «one more time» — определить лучшего оказалось непросто. В Топ-16 в результате долгой схватки прошел Ружейников.

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Еще одна пара участников, отличившаяся тремя «one more time» — Дмитрий Нагула из команды WEGO DRIFT TEAM и Денис Мигаль из Fresh Auto. Здесь в Топ-16 прошел Мигаль.

 

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Федор Дзежиц на Nissan Silvia S15 (который, кстати, не принимал участие в первом этапе) обошел Ивана Куренбина на Mazda RX-7 (Ивана, в свою очередь, на Moscow Raceway преследовали технические проблемы, и он закончил тот этап досрочно).

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Аварией дня (и всего второго этапа) стало столкновение Евгения Григорьева на BMW Е46 и Екатерины Седых на Nissan Silvia S15. Последствия выглядели очень жесткими. Хорошо, что пилоты не пострадали. В Топ-16 прошла Екатерина Седых.

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Екатерина Набойченко из AIMOL RACING RUSSIA попала в пару с Андреем Песеговым из Tuning Factory. Победителем по результатам заездов стал Андрей.

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Впрочем, все заезды RDS GP красивые и наполненные эмоциями. Ведь это главный Чемпионат страны по дрифту и один из сильнейших мировых чемпионатов.

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Второй день соревнований удивил многих. Чемпион RDS GP 2018 Георгий Чивчян из ФОРВАРД АВТО уступил Чарльзу Энгу из AIMOL RACING CHINA.

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На этом серия побед Чарльза не закончилась. Он обошел и Аркадия Цареградцва, и Евгения Лосева. Уступил только победителю этапа, поднявшись на вторую степень пьедестала.

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После серьезной субботней аварии Григорьева и Седых, Евгений сразу отправил свой автомобиль в сервис, а «Сильвии» Екатерины предстояло выехать на трассу на следующий день. Механики сделали то, что многим казалось невозможным, — восстановили автомобиль. Девушка, правда, пропустила все тренировки. В парном заезде с Ильей Федоровым она уступила.

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 Далее Илья Федоров победил однокомандника Дайго Сайто, а затем и Евгения Лосева, заняв третье место на этапе. 

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 Таким образом двое представителей AIMOL оказались в тройке лучших на втором раунде RDS GP — Чарльз Энг и Илья Федоров. 

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Любимец публики Федор Воробьев, выступающий на ВАЗ-2105, в субботу тоже серьезно разбил свой автомобиль. Кинув все силы команды на ремонт техники, он все-таки смог продолжить участие в гонке и оказался по результатам этапа 11-м. 

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 Безоговорочным победителем этапа стал Тецуя Хибино. 

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 Результаты командного зачета второго этапа RDS GP 2019 выглядят следующим образом:

  • 1 место: Fresh Auto
  • 2 место: AIMOL RACING RUSSIA
  • 3 место: FailCrew

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 Третий этап чемпионата состоится 15-16 июня на трассе «Нижегородское кольцо». Спешите успеть купить билеты! 

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Вас ждут сумасшедший близкий дрифт, фото с пилотами, красотки gridgirls и розыгрыш «Жигули» для зимнего дрифта. 

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Спорт
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