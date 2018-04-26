26 Апр Выставку «Мир Автомобиля» посетили более 65 тысяч человек

В этом году на моторшоу были представлены автомобили всех ценовых сегментов от 21 бренда, включая роскошный Mercedes-Maybach, субкомпактный Smart, престижный Porsche Panamera и спортивный Porsche 911, премиальные «британцы» Jaguar и Range Rover и множество других моделей от ведущих производителей со всего мира.

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На «Мире Автомобиля» была обустроена большая экспозиция электрических моделей – там можно было вплотную ознакомиться с Tesla Model X, Tesla Model S, Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Организаторы стенда рассказали о технических особенностях и достоинствах электромобилей, рассказали историю этого типа транспорта и проинформировали о зарядных станциях.

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Интересная модель была представлена в рамках экспозиции отечественного транспорта – ТРИЦИКЛ – «рабочая лошадка», способная перевозить до 1 000 кг груза.

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Было на что посмотреть и любителям тюнинга – целый ряд доработанных моделей Ford, BMW с «вазовским» мотором, «копейку» 1971 года выпуска на ходу и множеством других интересных, эффектных и оригинальных проектов.

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В широком ассортименте были представлены сопутствующие товары – аксессуары, автохимия, автокосметика и прочее оборудование. Проведены масштабные деловая и развлекательная программы.