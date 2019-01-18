Wuling Almaz: ещё один брат Chevrolet Captiva нового поколения

Wuling Almaz: ещё один брат Chevrolet Captiva нового поколения

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В Сети рассекретили новый паркетник марки Wuling, предназначенный для индонезийского рынка. Старт продаж модели намечен на весну.
 

Китайская марка Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. В отличие от бренда Baojun, которым также владеет СП, автомобили Wuling продают и за пределами Поднебесной, правда, среди моделей попадаются близнецы того же Баоджуна. Например, доступный в Индонезии компактвэн Wuling Cortez – клон Baojun 730. Вот и новый кроссовер не стал самостоятельной разработкой – это Baojun 530 с эмблемами Wuling и чуть иной радиаторной решеткой. Предсерийный вседорожник показали в августе прошлого года на индонезийском автосалоне, причем просто под обозначением SUV. Теперь же появились снимки добравшихся до дилеров конвейерных машин. Кроме того, стали известно имя товарного паркетника – Wuling Almaz.

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Wuling Almaz. Фото: facebook.com/tri.in.5473
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Wuling Almaz. Фото: facebook.com/tri.in.5473
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Wuling Almaz. Фото: facebook.com/tri.in.5473

Никаких отличий в дизайне, помимо эмблем и решетки, нет, габариты тоже едины: длина Wuling Almaz/Baojun 530 равна 4655 мм, колесная база – 2750 мм. Салоны же пока оформлены по-разному: Almaz получил мультимедийную систему с большим вертикальным тачскрином, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось разместить по бокам экрана, тогда как Baojun 530 в Китае сегодня представлен с 8-дюймовым «планшетом», возвышающимся над передней панелью. Однако позже «пятьсот тридцатый» обновится – мультимедиа у него будет, как у Алмаза.

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Wuling Almaz. Фото: facebook.com/wulinglampung
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Wuling Almaz. Фото: facebook.com/wulinglampung

Выложенные в Сеть снимки кроссовера Wuling пока не позволяют полностью разглядеть «галёрку» — не исключено, что новинку предложат в семиместном исполнении. Кстати, у донорского Baojun 530 трёхрядная версия появилась лишь в начале этого года, хотя на китайском рынке модель продают с марта 2018-го.

По предварительным данным, двигатель Wuling Almaz также достался от донора – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 150 л.с. Baojun 530 с таким мотором предлагается с роботизированной коробкой, 6МКП или вариатором, но индонезийские профильные медиа прочат Алмазу только CVT. Привод и у «пятьсот тридцатого», и у кроссовера Wuling лишь передний.

Ожидается, что в Индонезии продажи новинки стартуют в марте этого года, цена еще не объявлена.

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Baojun 530
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Baojun 530
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Baojun 530
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Baojun 530
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Baojun 530

Между тем у Baojun 530 есть еще два брата. Так, в Колумбии «китаец» появится под маркой Chevrolet, причем в этой стране кроссовер будут позиционировать в качестве Captiva нового поколения. А в Индию Baojun 530 приедет под видом MG Hector (бренд MG принадлежит концерну SAIC).

Что же касается российского рынка, то у нас автомобили Baojun и Wuling продавать не планируют. Марка Chevrolet в РФ представлена, но новую Captiva к нам тоже не привезут.

 

Авторынок Новинки китайские автомобили китайские кроссоверы кроссоверы 530 Baojun
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