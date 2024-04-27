Хардкорная версия Jaecoo J7 стала серийной, уже в продаже

На экспортных рынках, включая Россию, эту модель продают как Jaecoo J7 (или Jaecoo 7). В Китае же она представлена под материнской маркой Chery, там паркетник носит имя Explore 06 (он же Tansuo 06). Причем на родине у кросса два варианта дизайна – «спокойный» (он же глобальный) и брутальный. Так вот теперь в Поднебесной появилась третья модификация – самая внушительная. В продажу поступила новая версия Secret Knight Edition, которая выросла из прошлогоднего одноименного прототипа.
У хардкорного Chery Explore 06 оригинальные бамперы, массивные неокрашенные накладки на колесных арках и подножки. На капоте есть воздуховоды, а на крыше установили дополнительный багажник с диодными «светильниками». Сбоку, за задней левой стойкой, прилеплен бокс. Кроме того, Explore 06 Secret Knight обрел собственную радиаторную решетку, но гигантской надписи Chery, которая была у шоу-кара, товарный автомобиль лишен.
Длина новой версии равна 4552 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1789 мм. Размеры остальных модификаций Chery Explore 06: 4500/4538×1865/1898×1680 мм. Колесная база и дорожный просвет едины для всех вариантов – 2672 и 200 мм соответственно.
В салоне – черная отделка с красными акцентами, других отличий нет. В списке оборудования новинки значатся виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма, проекционный дисплей, климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.
Двигатель стандартный: бензиновая турбочетверка 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Secret Knight по умолчанию имеет полный привод.
За новую версию Chery Explore 06 просят 159 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 020 000 рублей по актуальному курсу. Стандартный паркетник в Китае стоит от 116 900 юаней (1 477 000 рублей). На данный момент нет информации о том, получит ли аналогичное хардкорное исполнение кроссовер Jaecoo J7.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться