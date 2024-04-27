Хардкорная версия Jaecoo J7 стала серийной, уже в продаже

Правда, пока новое исполнение представлено только на родине. Такой кроссовер отличился еще более брутальным обликом, техника же перешла со стандартной модели.

На экспортных рынках, включая Россию, эту модель продают как Jaecoo J7 (или Jaecoo 7). В Китае же она представлена под материнской маркой Chery, там паркетник носит имя Explore 06 (он же Tansuo 06). Причем на родине у кросса два варианта дизайна – «спокойный» (он же глобальный) и брутальный. Так вот теперь в Поднебесной появилась третья модификация – самая внушительная. В продажу поступила новая версия Secret Knight Edition, которая выросла из прошлогоднего одноименного прототипа.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

У хардкорного Chery Explore 06 оригинальные бамперы, массивные неокрашенные накладки на колесных арках и подножки. На капоте есть воздуховоды, а на крыше установили дополнительный багажник с диодными «светильниками». Сбоку, за задней левой стойкой, прилеплен бокс. Кроме того, Explore 06 Secret Knight обрел собственную радиаторную решетку, но гигантской надписи Chery, которая была у шоу-кара, товарный автомобиль лишен.



Длина новой версии равна 4552 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1789 мм. Размеры остальных модификаций Chery Explore 06: 4500/4538×1865/1898×1680 мм. Колесная база и дорожный просвет едины для всех вариантов – 2672 и 200 мм соответственно.



В салоне – черная отделка с красными акцентами, других отличий нет. В списке оборудования новинки значатся виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма, проекционный дисплей, климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



1 / 2 2 / 2

Двигатель стандартный: бензиновая турбочетверка 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Secret Knight по умолчанию имеет полный привод.



1 / 2 2 / 2

За новую версию Chery Explore 06 просят 159 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 020 000 рублей по актуальному курсу. Стандартный паркетник в Китае стоит от 116 900 юаней (1 477 000 рублей). На данный момент нет информации о том, получит ли аналогичное хардкорное исполнение кроссовер Jaecoo J7.

