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  • Брутальный кроссовер Chery Explore 06 получил ещё более хардкорные версии

Брутальный кроссовер Chery Explore 06 получил ещё более хардкорные версии

24.08.2023 166 1 0

Китайский SUV скоро доберется и до российского рынка, но под другой маркой и с более спокойным дизайном экстерьера.

Прием предварительных заказов на новый кроссовер Chery Explore 06 открылся в Поднебесной в начале августа, а несколько дней назад там с помпой отпраздновали старт «живых» продаж. Так вот в рамках презентации наряду со стандартной для местного рынка моделью марка вдобавок продемонстрировала пару «прокачанных» версий, отличившихся еще более внушительным обликом, хотя базовый SUV и так получился брутальным. Фотографии особых исполнений опубликовало издание Autohome.

Chery Explore 06 City Hunter Edition

Хардкорные версии назвали City Hunter Edition и Secret Knight Edition (другой вариант названия – Realm Knight Edition), обе имеют воздуховоды на капоте (но неизвестно, бутафория это или нет), дополнительную «люстру» на крыше и новые пластиковые накладки на колесных арках. Chery Explore 06 City Hunter – это также оригинальная хромированная радиаторная решетка и серебристая защитная накладка на бампере.

Chery Explore 06 Secret Knight Edition (или Realm Knight Edition)
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Chery Explore 06 Secret Knight Edition (или Realm Knight Edition)
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Chery Explore 06 Secret Knight Edition (или Realm Knight Edition)
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Chery Explore 06 Secret Knight Edition (или Realm Knight Edition)
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Собственные фишки второй модификации – новые бамперы, более узкая решетка с, напротив, увеличенной надписью Chery, внедорожная резина, подножки, небольшая лесенка у одной задней стойки крыши и компактный же бокс у другой. В салоне – отделанные черной плетеной кожей передняя панель и карты дверей, плюс красные кожаные вставки.

Chery Explore 06 Secret Knight Edition (или Realm Knight Edition)
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Chery Explore 06 Secret Knight Edition (или Realm Knight Edition)
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О серийных перспективах City Hunter Edition и Secret Knight Edition в Chery не сообщили. Скорее всего, такие пакеты – частично или полностью – все же появятся среди «допов» модели.

Ну и напомним про стандартный Chery Explore 06. Длина кроссовера равна 4538 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2672 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Паркетнику положены 18- или 19-дюймовые колеса. В зависимости от комплектации в список оборудования «шестерки» могут входить: проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.

Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Двигатель у Explore 06 пока один – это бензиновая турбочетверка 1.6 TGDI, знакомая по другим моделям марки, она выдает 197 л.с. и 290 Нм, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод передний или полный. Позже появится подзаряжаемый гибрид.

Как водится в Китае, реальные цены оказались ниже тех, что были объявлены при начале приема предварительных заявок. В итоге, за Chery Explore 06 просят 16 000 – 19 100 долларов.

Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Стандартный Chery Explore 06 для Китая
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Между тем уже в сентябре новый паркетник должен добраться и до России, правда, у нас его будут продавать как Jaecoo J7 (за марку Джейку́ в РФ отвечает другой суббренд Chery – Omoda), кроме того, у нашего SUV окажется более сдержанный дизайн экстерьера. К слову, в Китае тоже сертифицировали «спокойный» Explore 06, но на родине Чери такого варианта, видимо, не будет (по крайней мере, пока).

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1 комментарий
24.08.2023 20:17
Papirus

Сочувствую владельцам этой саранчи, когда придется искать кузовщину. 100500 вариантов только одного суб-бренда.

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