Брутальный кроссовер Chery Explore 06 получил ещё более хардкорные версии

Прием предварительных заказов на новый кроссовер Chery Explore 06 открылся в Поднебесной в начале августа, а несколько дней назад там с помпой отпраздновали старт «живых» продаж. Так вот в рамках презентации наряду со стандартной для местного рынка моделью марка вдобавок продемонстрировала пару «прокачанных» версий, отличившихся еще более внушительным обликом, хотя базовый SUV и так получился брутальным. Фотографии особых исполнений опубликовало издание Autohome.
Хардкорные версии назвали City Hunter Edition и Secret Knight Edition (другой вариант названия – Realm Knight Edition), обе имеют воздуховоды на капоте (но неизвестно, бутафория это или нет), дополнительную «люстру» на крыше и новые пластиковые накладки на колесных арках. Chery Explore 06 City Hunter – это также оригинальная хромированная радиаторная решетка и серебристая защитная накладка на бампере.
Собственные фишки второй модификации – новые бамперы, более узкая решетка с, напротив, увеличенной надписью Chery, внедорожная резина, подножки, небольшая лесенка у одной задней стойки крыши и компактный же бокс у другой. В салоне – отделанные черной плетеной кожей передняя панель и карты дверей, плюс красные кожаные вставки.
О серийных перспективах City Hunter Edition и Secret Knight Edition в Chery не сообщили. Скорее всего, такие пакеты – частично или полностью – все же появятся среди «допов» модели.
Ну и напомним про стандартный Chery Explore 06. Длина кроссовера равна 4538 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2672 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Паркетнику положены 18- или 19-дюймовые колеса. В зависимости от комплектации в список оборудования «шестерки» могут входить: проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.
Двигатель у Explore 06 пока один – это бензиновая турбочетверка 1.6 TGDI, знакомая по другим моделям марки, она выдает 197 л.с. и 290 Нм, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод передний или полный. Позже появится подзаряжаемый гибрид.
Как водится в Китае, реальные цены оказались ниже тех, что были объявлены при начале приема предварительных заявок. В итоге, за Chery Explore 06 просят 16 000 – 19 100 долларов.
Между тем уже в сентябре новый паркетник должен добраться и до России, правда, у нас его будут продавать как Jaecoo J7 (за марку Джейку́ в РФ отвечает другой суббренд Chery – Omoda), кроме того, у нашего SUV окажется более сдержанный дизайн экстерьера. К слову, в Китае тоже сертифицировали «спокойный» Explore 06, но на родине Чери такого варианта, видимо, не будет (по крайней мере, пока).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Сочувствую владельцам этой саранчи, когда придется искать кузовщину. 100500 вариантов только одного суб-бренда.