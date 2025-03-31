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Хэтчбек Honda City обзавёлся спецверсией «под спорт»

31.03.2025 110 0 0

Особенную пятидверку японской марки выпустят лимитированным тиражом – 1000 экземпляров. Этот автомобиль будет доступен в Таиланде.

История Honda City началась ещё в 1981 году, а актуальное седьмое поколение дебютировало в 2019-м: тогда в Таиланде дебютировал седан, а годом позже гамму пополнил хэтчбек. Обновление модель пережила в марте 2023-го. Теперь таиландский офис марки рассказал о том, что у пятидверки появится «оспортивленная» спецверсия, которая получила прибавку Drival к названию.

На фото: Honda City Drival

Особенная версия Honda City Drival будет выпущена ограниченным тиражом – всего 1000 экземпляров, предназначенных для авторынка Таиланда. Такой хэтчбек получил несколько визуальных отличий от «обычного» исполнения. Кузов окрашен только в белый цвет (Pearl White), при этом он дополнен чёрными глянцевыми вставками, аналогичного цвета крышей, увеличенным спойлером в верхней части пятой двери, чёрными же корпусами наружных зеркал и дверными ручками.

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Кроме того, Honda City Drival получил контрастные красные акценты, украсившие корму, а также боковые воздухозаборники, интегрированные вместе с противотуманками в нижнюю часть переднего бампера. Версию «под спорт» снабдили передним сплиттером, боковыми юбками, иным диффузором в нижней части заднего бампера. Ещё спецверсию отличает комплект 16-дюймовых колёсных дисков оригинального дизайна.

Салон «оспортивленного» хэтчбека оформлен в чёрном цвете с красными вставками и прострочкой. Отметим, в основе спецверсии лежит топ-исполнение RS, поэтому модель оснащается семидюймовой виртуальной приборкой, тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю восемь дюймов, акустикой с восемью динамиками и климатической установкой. Ещё у City Drival есть ряд водительских помощников, в их числе функция удержания в полосе движения и адаптивный круиз-контроль.

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Техника у спецверсии стандартная: как рассказали в таиландском офисе Honda, лимитированный вариант с прибавкой Drival оснащается гибридной установкой e:HEV. В её основе лежит 1,5-литровый двигатель, отдача которого составляет 98 л.с., работающий в тандеме с 109-сильным электромотором. В пару предлагается eCVT, привод – только передний.

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Стоимость Honda City Drival в Таиланде составляет 829 000 бат (эквивалентно примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения: покупка топового хэтчбека на этом рынке обойдётся в 799 000 бат (около 2 млн рублей), а за стартовое исполнение пятидверки просят не менее 599 000 бат (порядка 1,5 млн рублей).

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Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что Honda обновила бензиновый компактвэн Freed вслед за гибридной версией. Порция скромных обновок досталась как «обычному» варианту Air, так и версии «под кроссовер» с прибавкой Crosstar. Автомобилям досталась новая, более долговечная краска для кузова, а также дополнительные системы безопасности и водительские помощники.

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