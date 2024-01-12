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  • Хот-хэтч Hyundai Ioniq 5 N стал ещё злее с комплектом деталей N Performance Parts

Хот-хэтч Hyundai Ioniq 5 N стал ещё злее с комплектом деталей N Performance Parts

12.01.2024 57 0 0

Южнокорейская компания Hyundai представила в рамках Токийского автосалона электрический полноприводный хот-хэтч Hyundai Ioniq 5 N в новом агрессивном обвесе, с более мощными тормозами и заниженной подвеской — всё это скоро появится в фирменном каталоге запчастей N Performance Parts.

Спортивный Hyundai Ioniq 5 N дебютировал летом прошлого года, по части дизайна и техники он сильно отличается от «дежурных» версий Ioniq 5, но в компании Hyundai полагают, что среди владельцев электрического хот-хэтча найдутся те, кто захочет сделать его ещё более особенным. Представленный на Токийском автосалоне концепт Hyundai Ioniq 5 N NPX1 показывает, каким может быть серийный хот-хэтч «на максималках», причём сразу объявлено, что заявленные на выставочном образце детали в течение этого года появятся в каталоге N Performance Parts — изменения если и будут, то незначительные.

По сравнению с серийным Hyundai Ioniq 5 N концепт NPX1 имеет новый, более агрессивный передний бампер с развитым диффузором, более длинными боковыми стабилизаторами и более строгой, прямоугольной формой воздухозаборников. Колёсные арки и боковые пороги расширены, задний бампер получи вытянутый диффузор в гоночном стиле, а багажная дверь — более широкий и длинный спойлер с боковыми стабилизаторами. Кузов украшен декоративными виниловыми полосами и крупными буквами N.

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В распухших колёсных арках разместились новые композитные колёса с углепластиковыми спицами, за которыми прячутся доработанные тормоза. Подвеска занижена, углы установки колёс изменены. Салон пока не показан, но сообщается, что он получил гоночные ковшеобразные сиденья и новую отделку алькантарой. Вдобавок для Ioniq 5 N обещаны новые саундтреки, имитирующие звук работы силовой установки того или иного типа, и некие специфические обновления управляющего ПО, а оно, как известно, у Ioniq 5 N очень богатое и нацелено в основном на то, чтобы электрический хот-хэтч при езде максимально напоминал бензиновый.

Станет ли Ioniq 5 N мощнее с помощью обновок от N Performance Parts, пока неизвестно. Стандартная силовая установка хот-хэтча состоит из двух электромоторов (по одному на ось), их максимальная совокупная отдача — 650 л.с. и 770 Нм. Первую «сотню» Ioniq 5 N набирает за 3,4 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Ёмкость батареи — 84 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 448 км по циклу WLTP.

В Германии Hyundai Ioniq 5 N стоит от 74 900 евро, а с полным комплектом деталей N Performance Parts его цена наверняка улетит за 100 000 евро.

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