Выставка велосипедной индустрии «Велокульт 2022» состоится в Москве

8-10 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне вновь состоится выставка «Велокульт». Событие, объединяющее представителей велоиндустрии – производителей, дилеров, спортсменов, а также всех ценителей велокультуры. Гостей ждут известные бренды, выступления спортивных команд, путешественников, бизнесменов и велосипедные соревнования на территории выставочного центра!

Известные бренды

На выставке «Велокульт 2022» планируется обширная экспозиция различных компаний-производителей и дилеров. В прошлом году были представлены бренды ABUS, Aspect, Author, BearBike, Bianchi, Colnago, Daytona, Format, Forward, Frog Bikes, Horst, KICKR, Kask, Kenda, Kinexib, Kugoo, Ninebot, Pelago, Pinarello, Pirelli, Ridley, Riese & Muller, Rush Hour, SKS, Schindelhauer, Seabike, Sigma, Specialized, Tony Step Bike, Triton, Wattbike, Woom, и это далеко не весь список. Участниками выставки были и всем известные дилеры и дистрибьюторы Maximum, Велоспорт, GELO Sport, Мосгорбайк, Velocity, Serpantin.

Настоящие велогонки

Организаторы, как и в прошлом году, планируют провести гонки под открытым небом. На выставке «Велокульт 2021» проходили соревнования для всех желающих и спортсменов. Гонка критериум Велокульт-Format и зрелищные заезды BearBike Speed Shore, во время которых спортсмены преодолевали препятствия на специально подготовленной трассе, собрали более ста участников соревнований.

Выступления спикеров

Все дни выставки на сцене будут выступать звёзды и знатоки велосипедного мира!

В прошлом году своим опытом делились:

- Алексей Щебелин (победитель гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme);

- Владислав Кетов (первый человек, объехавший все континенты по береговой линии);

- Дмитрий Нечаев (основатель компании по производству велосипедов с титановыми рамами Triton bikes);

- Виктория Шубина (семь раз преодолела длинную дистанцию по триатлону Ironman, представитель Федерации Триатлона);

- Анастасия Тукмачева (амбассадор IRONSTAR);

- Антон Степанов (основатель компании по производству велосипедов bmx TSB, блогер Youtube-канала TSB);

- Александр Бородавкин (основатель Студии Настройки Посадки BIKEFiT•RU);

- Александр Сиротенко (руководитель школы велотриала x3m-master);

- Public-talk с одними из лучших велотренеров России: Матвей Зубов (Zubov Team), Евгений Соколов (RCA Team), Юрий Левинзон (Студия Серпантин).

Четыре выставки по одному билету

Выставка «Велокульт 2022» будет проходить на одной площадке с международной выставкой электротранспорта «ЕДрайв», крупнейшей международной выставкой «Мотовесна», а также с выставкой гоночной индустрии «Motorsport Expo»!

Место проведения

ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14. Подробности на сайте velocultexpo.ru

Время работы выставки «Велокульт 2022»:

8 апреля: 12-00 – 19-00

9 апреля: 10-00 – 19-00

10 апреля: 10-00 – 17-00

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