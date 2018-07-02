Дорожно-транспортные происшествия, которые повлекли за собой серьёзные травмы или смерть участников, законодатели могут приравнять к умышленным преступлениям в случае, если в аварии виновны нетрезвые водители. С этим предложением к правительству РФ обратился президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Сейчас нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, считается неумышленным преступлением. Правозащитник считает, что это неверно, так как доподлинно известно, что алкоголь и наркотики оказывают негативное влияние на концентрацию и реакцию автомобилистов. То есть человек, который садится за руль «под градусом», допускает такие последствия и намеренно относится к ним безразлично.

Новости / Авто и общество Количество «пьяных» ДТП в России скоро вырастет Количество аварий с участием нетрезвых водителей в России снижается. Согласно статистике Госавтоинспекции, за январь-май 2018 года всего было зафиксировано 3 999 таких ДТП, ещё 1 122 инцидента произошли с...

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Как сообщает «Газета.ру», Марат Аманлиев предложил правительству изменить 264 статью Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В части 2, где речь идёт о «деянии, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», срок лишения свободы может вырасти с нынешних максимальных четырёх лет до 7-9 лет.

Вырастет срок и за нарушение ч.4: не 2-7 лет лишения свободы за «деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а 9-12 лет. Если же в такой аварии погибло более одного человека (ч.6), то виновнику, в случае одобрения предложения, придётся сидеть в тюрьме не 4-9 лет (как сейчас), а 12-20 лет.

Для сравнения, статья 105 УК «Убийство» предполагает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Согласно действующему законодательству, тяжкими и особо тяжкими признаются только умышленные преступления. При этом они могут быть с прямым умыслом или с косвенным: то есть человек осознаёт общественную опасность своих действий, но не желает, хотя и сознательно допускает последствия, или относится к ним безразлично. Сейчас в РФ пьяные смертельные ДТП приравниваются к неумышленным преступлениям, поэтому их виновников нельзя сажать в тюрьму на срок больше десяти лет.

Число аварий с участием нетрезвых водителей в России постепенно снижается. По статистике ГИБДД, за январь-май 2018 года было зафиксировано 3 999 таких ДТП, ещё 1 122 инцидента произошли по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвительствования. Общее количество таких аварий сократилось на 20,2% по сравнению с результатом января-мая прошлого года. В них погиб 941 человек (спад – 36%), травмы получили 7 190 участников (спад – 18%).

В скором времени пьяных ДТП в России будет зафиксировано больше: завтра, 3 июля, в силу вступит норма, согласно которой определять состояние автомобилистов можно будет также по крови. Сейчас используется только анализ выдоха в алкотестер. Изменения позволят привлекать к ответственности тех водителей, которые находятся в бессознательном состоянии (или притворяются таковыми).