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За скручивание пробега автомобилей хотят ввести штрафы до миллиона рублей

22.03.2023 43 0 0

Предложения ввести наказание за изменение показаний одометра обсуждаются инициаторами, игроками рынка и законодателями уже не первый год.

Предлагаемое нововведение должно помочь очистить от «подводных камней» сделки, заключаемые на российском рынке подержанных машин. О проблеме в очередной раз напомнили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры»: по словам инициаторов, нынешнее наказание применяется редко и не останавливает недобросовестных продавцов «бэушек» от корректирования пробега, которое позволяет им завысить рыночную стоимость машины.

Согласно сегодняшним нормам таких продавцов можно привлечь к ответственности, так как на изменение показаний одометра распространяется действие статьи о причинении ущерба путём обмана. Однако на вторичном авторынке эта норма используется нечасто. По словам вице-президента РоАД Алексея Подщеколдина, которого цитирует «Коммерсант», за прошлый год на рынке подержанных автомобилей было зарегистрировано 5,1 млн сделок, при этом примерно у каждой четвёртой показания одометра являются недостоверными. Он отметил, что на практике практически никогда такие случаи не доходят до судебных разбирательств.

Представитель ассоциации считает, что необходимо ввести отдельную статью, в которой будет прописано, что продажа автомобиля со скрученными пробегом является равносильной мошенничеству и, соответственно, будет преследоваться по закону аналогичным образом. В РоАД считают, что наказанием для нарушителей физических лиц должен стать штраф в размере 300 тыс. рублей, а для юрлиц он составит 1 млн рублей.

Чтобы понять, что в показания одометра были внесены изменения, как правило, достаточно изучить «жизненный путь» подержанного автомобиля по документам, к примеру, информацию о прохождении техосмотра (после 2012 года – диагностические карты), о сервисном обслуживании, а также ранее оформленные страховые полисы. Кстати, сейчас ТО является обязательным для всех случаев перепродажи машины в возрасте старше четырёх лет.

По словам генерального директора агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрия Чумакова, ситуация с недостоверными показаниями одометра у машин на вторичном авторынке в дальнейшем может усугубиться, учитывая, что многие иностранные бренды покинули РФ. «Я бы сказал, что эта проблема скорее характерна для недорогих автомобилей, для машин, которые меняют уже далеко не первого владельца, а также для таких, которые продают в другие регионы, когда человек полагает, что уже никогда не встретится с покупателем», — добавил он.

О том, что начинать наказывать нарушителей нужно именно с юридических лиц, заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Он пояснил, что сейчас в интернете можно найти множество объявлений от компаний, которые предлагают скрутить пробег: цена этой услуги варьируется от 1,5 до 15 тыс. рублей.

Напомним, в начале 2020 года обсуждалась идея о том, чтобы собрать информацию о пробеге автомобилей в РФ в единой открытой базе. Тогда предполагалось собирать данные, полученные в ходе техосмотра, а сама процедура на тот момент ещё являлась обязательной практически для всех владельцев легковых автомобилей (в конце 2021-го прохождение ТО было переведено на добровольную основу).

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