За водителями без пропусков проследят: в РФ усилят контроль за нарушителями режима самоизоляции

Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД с конца апреля «ловят» водителей без заранее оформленных цифровых пропусков в столице России. Теперь такую практику распространили и на Подмосковье (что было несложно, ведь в этих регионах действует единая пропускная система). Кроме того, недавно поступило предложение наказывать водителей по всей стране в автоматическом режиме за нарушение режима готовности.



В Подмосковье водителей, нарушивших режим самоизоляции, наказывают также как и автомобилистов, пойманных без пропуска в столице: штрафом в размере 5 тыс. рублей. Соответствующая санкция прописана в части 4 статьи 3.6 КоАП Московской области (пункт появился в документе 30 апреля). Новые функции появились у 1,2 тыс. стационарных комплексов и 200 мобильных камер, работающих на дорогах региона. По данным «Коммерсанта», в области водителям уже было разослано около трёхсот «писем счастья». Судя по опыту Москвы, наказывают таким образом не только тех, кто не оформил цифровой пропуск, но и тех, кто допустил ошибку при заполнении данных (при этом система позволяет сформировать документ, к примеру, с ошибочным кодом региона).



При этом юристы продолжают настаивать на том, что наказывать автомобилистов за нарушение режима самоизоляции с помощью дорожных камер нельзя. Дело в том, что штрафовать водителей в автоматическом режиме разрешается либо за нарушение ПДД (а в документе нет запрета на управление ТС в режиме повышенной готовности), либо за несоблюдение правил благоустройства территорий (то есть за стоянку на газоне). В столице и Московской области используют обновлённые местные КоАП, но эти статьи не предусматривают использование комплексов фиксации для наказания водителей без пропусков). Так что такие штрафы (при наличии времени и нервов) можно оспорить. Скорее всего, в ближайшем будущем в судах будет немало подобных разбирательств.

Про словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, в Москве штрафуют далеко не всех «нарушителей», на самом деле «письма счастья» приходят единицам. Он считает, что власти надеются «на эффект предупреждения», так как осознают «сомнительную законность» наказания водителей за отсутствие цифровых пропусков.



В ряде других регионов страны за водителями также усилили контроль. По данным издания, в Татарстане, Вологодской и Курской областях дорожные камеры следят за автомобилями граждан, числящихся в так называемых «карантинных базах», то есть тех, которые обязаны находиться на самоизоляции, так как либо болеют коронавирусом, либо контактировали с заражёнными. В некоторых других субъектах РФ сотрудники ГИБДД выборочно останавливают машины на въездах в регион, чтобы врачи измерили водителям температуру.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что заксобрание Нижегородской области выступило с предложением добавить норму о введении штрафов для водителей, нарушающих режим повышенной готовности, а также и сделать наказание водителей-нарушителей режима автоматическим (то есть оформлять постановления с помощью дорожных камер). Однако, как мы уже отмечали ранее, для этого понадобятся ещё и поправки в ПДД. Так что если подобная норма и появится, то точно не в ближайшее время.

