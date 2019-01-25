Залежались на полке: самые популярные «прошлогодки» в РФ

Залежались на полке: самые популярные «прошлогодки» в РФ

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Дилеры в 2018 году продолжали продавать автомобили, сошедшие с конвейера в течение двух предыдущих лет.
 

Согласно статистике регистрации автомобилей в ГИБДД, которую представил «Автостат», всего в течение прошлого года на учёт поставили 1 635 514 новых машин. Из них не все были также выпущены в 2018 году: вполне логично, что дилеры продавали и те автомобили, которые сошли с конвейера в 2017-ом. Это в большей степени характерно для начала года, ведь новые экземпляры ещё не успели «наштамповать» и отгрузить в автосалоны. Однако, есть такие продажи и в конце года. Более того, весь прошлый год дилеры весьма активно торговали и машинами 2016 года выпуска.

На фото: Volkswagen Polo

На фото: Volkswagen Polo

Всего за прошлый год в ГИБДД было зарегистрировано 244 880 автомобилей, выпущенных в 2017 году, и 6 079 единиц 2016 года. По нашим подсчётам, на долю первых в общем количестве поставленных на учёт пришлось 15%, на долю вторых – 0,4%. Большая часть – 84,6% – всё же сошли с конвейера в 2018-ом (1 348 555 машин).

Нет ничего удивительного в том, что в десятке самых популярных автомобилей 2017 года выпуска «знакомые все лица»: эти же модели в течение последних нескольких лет входят в ТОП-25 самых продаваемых машин в РФ. В тройке лидеров мы также видим Kia Rio и Lada Granta, однако, замыкает её в этом списке Volkswagen Polo, который в общегодовом рейтинге находится на 6 строчке. Lada Vesta же, по итогам 2018-го занявшая 1 место, здесь располагается на 9 позиции. По сути, это значит, что россияне купили больше именно свежих Вест.

Самые популярные в 2018 году автомобили 2017 года выпуска
Место Модель Количество
1 Kia Rio 15 237
2 Lada Granta 7 065
3 Volkswagen Polo 6 962
4 Hyundai Creta 6 653
5 Hyundai Solaris 6 297
6 Renault Duster 6 276
7 Renault Kaptur 5 905
8 Kia Sportage 5 117
9 Lada Vesta 4 744
10 Nissan X-Trail 4 708

Во вторую десятку списка самых востребованных машин 2017 года выпуска вошли Nissan Qashqai (4 458 экземпляров), Renault Logan (4 187), Skoda Rapid (4 080), Renault Sandero (4 048), Datsun on-DO (3 881), Chevrolet Niva (3 609), Lada 4×4 (3 515), Lada Largus (3 462), Toyota Camry (3 438) и УАЗ Патриот (3 303).

На фото: Nissan X-Trail

На фото: Nissan X-Trail

Список наиболее популярных автомобилей 2016 года выпуска, конечно, интереснее. Здесь уже почти нет тех моделей, которые входят в ТОП-25: их-то разбирают как «горячие» (2018-го) или «чуть остывшие пирожки» (2017 года выпуска). Исключение всего лишь одно – Nissan X-Trail, который прокрался и в этом рейтинге на 10 строчку.

Самые популярные в 2018 году автомобили 2016 года выпуска
Место Модель Количество
1 Geely Emgrand X7 350
2 Cadillac Escalade 279
3 УАЗ Патриот 235
4 Foton Sauvana 191
5 Geely Emgrand 171
6 Audi A8 129
7 Chevrolet Camaro 126
8 Ravon Gentra 124
9 Chery Tiggo 5 118
10 Nissan X-Trail 117

В этом топе количественные показатели не столь внушительны, однако результаты весьма любопытные. Как мы видим, люди с охотой берут «китайцев» позапрошлого года выпуска – Geely Emgrand X7 и Emgrand, Foton Sauvana, а также Chery Tiggo 5. Есть спрос на сошедшие с конвейера завода в Узбекистане в 2016-ом Ravon Gentra и ульяновские внедорожники УАЗ Патриот. Помимо этого востребованы дорогие модели – Cadillac Escalade, Audi A8 и Chevrolet Camaro.

На фото: Chevrolet Camaro

На фото: Chevrolet Camaro

Во второй десятке рейтинга Chevrolet Tahoe (105 машин), Toyota Prius (99), Lifan X60 (95), Honda Fit (83), Jeep Grand Cherokee (74), Mercedes-Benz GLE-Class (73), Cadillac XT5 (71), Kia Sportage (71), Mercedes-Benz S-Class (66) и DongFeng H30 Cross (62).

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что, по данным АЕБ, в 2018 году дилеры продали 1 800 591 новый автомобиль (на 12,8% больше, чем в предыдущем году). В десятку самых популярных брендов вошли Lada (360 204 машины), Kia (227 584), Hyundai (178 269), Renault (137 062), Toyota (108 492), Volkswagen (106 056), Skoda (81 459), Nissan (80 925), ГАЗ (60 677) и Ford (53 234).

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