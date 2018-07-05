«Заряженный» фастбек Hyundai i30 N уже атакует Нюрбургринг

Похоже, что уже в текущем году Hyundai может представить динамичную версию фастбека i30. Зарубежные фотошпионы сделали отличную видеозапись, по которой можно оценить повадки тестового прототипа на трассе, а также послушать его мотор.

Судя по видеозаписи, которая появилась на YouTube-канале Automotive Mike, «горячий» фастбек порадует владельцев отличным зацепом и минимальными кренами, хотя по визгу шин прекрасно слышно, что автомобиль находится на пределе своих возможностей.

Также отлично слышно работу двухлитровой турбированной «четвёрки» Theta T-GDi с непосредственным впрыском, которая, скорее всего, ничем не будет отличаться от той, которая устанавливается под капот хэтчбека i30 N. Её мощность, вероятно, составит всё те же 247-271 лошадиных сил, что позволит чуть более тяжёлому фастбеку разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд. К слову, портал Колёса.ру ранее выпустил дайджест, в котором собрал мнения зарубежных коллег о i30 N, и по мнению наших коллег, мотор под капотом этого автомобиля обладает существенным турбоподхватом. Работать же он будет с шестискоростной «механикой», и это прекрасно слышно на видеозаписи по не молниеносным переключениям передач, но на данный момент компания уже работает над двухдисковым «роботом», который поможет улучшить динамику автомобилей N-серии. Правда, на официальном сайте североамериканского подразделения Hyundai Veloster N до сих пор анонсирован лишь с шестискоростной «механикой», хотя автомобиль был представлен ещё в январе.

На фото: двухлитровая турбированная «четвёрка» Theta T-GDi под капотом у хэтчбека i30 N

По аналогии с Veloster N и хэтчбеком i30 N, фастбек получит адаптивные амортизаторы, активную выхлопную систему, что в сочетании с возможностью откалибровать работу педали газа и электроусилителя руля позволит менять характер автомобиля под свой вкус.

Конкурировать фастбек будет, судя по всему, с Honda Civic Type R и Ford Focus ST, а также Skoda Octavia vRS. О конкуренции с последней говорит то, что немцы, несмотря на свою любовь к Golf GTI, раскупают хот-хэтчи i30 N как горячие пирожки. В апреле южнокорейская марка сообщала, что первая партия из 100 экземпляров i30 N First Edition была распродана в Германии за двое суток, а в следующие месяцы автомобили этой модели продавались в 2,5 раза лучше, чем компания планировала, и это несмотря на то, что хот-хэтч i30 N стоит лишь на 200 долларов дешевле Ford Focus ST, и на 725 евро дешевле Golf GTI.

Дебют фастбека i30 N, по данным наших зарубежных коллег, должен состояться уже в текущем году в рамках автосалона в Париже, который будет проходить в начале октябре.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Hyundai может купить Fiat Chrysler Automobiles.