«Заряженный» кроссовер Hyundai Kona разделит технику с другими моделями N

Корейская марка официально анонсировала свой первый «злой» SUV. Как и ожидалось, паркетник предложат с двухлитровой «турбочетверкой» и восьмиступенчатой роботизированной коробкой. А вот о полном приводе пока ни слова.

О том, что первым настоящим «заряженным» кроссовером в линейке Hyundai станет Kona (речь идет о серии N, а не о «лайтовой» N Line), известно уже давно: еще прошлой весной в Сеть выложили шпионские фото тестовых прототипов, упакованных в плотный камуфляж. А под конец 2020-го спортивное подразделение N опубликовало на своих страницах в соцсетях тизеры новинки. Правда, название модели тогда не упоминалось, но Кона в тех картинках угадывалась легко. И вот, наконец, сама компания Hyundai объявила о грядущей премьере Kona N, распространив фирменные снимки и забавное видео. Кроме того, производитель поделился подробностями о начинке.

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Машина на официальных кадрах все еще замаскирована, однако на этот раз обошлись пленкой, так что получить представление о дизайне уже можно. От стандартного паркетника и «оспортивленной» версии N Line (к слову, модель обновилась в сентябре) «злая» Kona отличается радиаторной решеткой и бамперами, также «энке» достались красные тормозные суппорты, большой спойлер, два крупных и разнесенных по сторонам патрубка выхлопной системы. В салоне же ждем «усеченное» рулевое колесо и кресла с развитой боковой поддержкой. Ну и акценты красного цвета, конечно.



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В Hyundai подтвердили, что, как и хэтчбеки i30 N и Veloster N, паркетник Kona N предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI, но мощность пока не объявлена. У базовых хот-хэтчей мотор выдает 250 л.с., у топового Велостера – 275 л.с., а у i30 N в исполнении Performance – 280 л.с. (мощность этого варианта увеличили после рестайлинга, прежде были те же 275 л.с.). Также для Kona N заявлена восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями (N DCT). «Механика» не упомянута, однако 250-сильные версии хэтчбеков доступны с 6МКП, так что, если для Коны предусмотрен менее мощный вариант, то и у нее, видимо, будет такая коробка. О приводе в компании тоже умолчали – не исключено, что «заряженный» паркетник исключительно переднеприводный. Зато у модели имеется Launch Control.

Новые подробности о Hyundai Kona N обещают раскрыть в ближайшие недели.

В России компактный паркетник не продают, и, судя по озвученному ранее местным подразделением марки графику выхода новинок, к нам модель привозить не собираются, хотя посвежевший i30 N до российского рынка должен добраться (обычная «тридцатка» в РФ также не представлена).

