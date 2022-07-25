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Засвечен новый седан Toyota, который потягается с Hyundai Solaris

25.07.2022 1493 1 2

Недорогую «четырехдверку» японской марки представят в начале августа. Ожидается, что на первом этапе покупателям предложат «традиционную» модель, позже у нее может появиться гибридная версия.

 

Таиландское подразделение Тойоты опубликовало видеотизер некоего нового седана. Характеристики компания пока не раскрыла, не объявлено даже название модели. Известна лишь дата мировой премьеры – 9 августа. Между тем местные профильные СМИ уверены, что Toyota засветила Yaris следующей генерации. Напомним, имя Ярис носит не только маленький хэтч для Европы и Японии, созданный на современной «тележке» GA-B, но и простенькие «четырехдверка» и хэтчбек серии XP150, в основе которых лежит растянутая версия старой B-платформы: бюджетники продают в основном в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. Кстати, на некоторых рынках недорогой седан Toyota представлен как Vios. При этом, что любопытно, в том же Таиланде наряду с таким Ярисом-седаном (там у него фамилия Ativ) также доступна отдельная родственная модель Vios – она на полступеньки выше. В общем, не исключено, что в этой стране новинка придет на смену сразу двум седанам. Ну и добавим, что еще минувшей весной на тайских дорогах застукали тестовый прототип «четырехдверки».

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По неофициальным данным, Yaris Ativ/Vios нового поколения построен на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). На этой же «тележке» базируются, например, паркетники-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Таиландские СМИ полагают, что колесная база стала больше (показатель предыдущего локального Yaris Ativ – 2550 мм).

Если сравнивать с прежним Ярисом, то у свежего седана более солидный дизайн: силуэт вытянулся, в задних стойках появились дополнительные окошки, вдобавок новинке досталась современная оптика. В салоне – лаконичная передняя панель с «парящим» экраном мультимедийной системы и вроде бы цифровая «приборка».

Предполагается, что в Таиланде модель сохранила бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, хотя мощность могли увеличить. На предыдущем Yaris Ativ этот двигатель выдает 92 л.с. и 109 Нм, он сочетается с вариатором. А в следующем году у новой «четырехдверки» якобы появится гибридный вариант с установкой на основе мотора 1.5. Привод в любом случае только передний.

Актуальные Toyota Yaris Ativ и Vios для Таиланда. Длина первого седана составляет 4440/4442 мм (в зависимости от версии), второго – 4420 мм
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Актуальные Toyota Yaris Ativ и Vios для Таиланда. Длина первого седана составляет 4440/4442 мм (в зависимости от версии), второго – 4420 мм
2 / 7
Актуальные Toyota Yaris Ativ и Vios для Таиланда. Длина первого седана составляет 4440/4442 мм (в зависимости от версии), второго – 4420 мм
3 / 7
Актуальные Toyota Yaris Ativ и Vios для Таиланда. Длина первого седана составляет 4440/4442 мм (в зависимости от версии), второго – 4420 мм
4 / 7
Актуальные Toyota Yaris Ativ и Vios для Таиланда. Длина первого седана составляет 4440/4442 мм (в зависимости от версии), второго – 4420 мм
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Актуальные Toyota Yaris Ativ и Vios для Таиланда. Длина первого седана составляет 4440/4442 мм (в зависимости от версии), второго – 4420 мм
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Актуальные Toyota Yaris Ativ и Vios для Таиланда. Длина первого седана составляет 4440/4442 мм (в зависимости от версии), второго – 4420 мм
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В Азии свежая Тойота будет конкурировать с Honda City, в других регионах среди соперников также окажется Hyundai Verna/Accent (в РФ это Солярис). К слову, модель Хёндэ тоже скоро преобразится.

Что же касается бюджетного хэтчбека Yaris, то он, как ожидается, перейдет в новое поколение не раньше следующего года.

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1 комментарий
26.07.2022 01:06
Дмитрий Толстихин

Ну да.. тойота будет тягаться с хюндаем.. это всеравно что хюндай будет тягаться с жигулями.. примерно такая же заруба будет.. заголовок конечно смешной

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