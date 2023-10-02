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  • Завод в Калуге продолжил выпуск шин под брендом Gislaved для России

Завод в Калуге продолжил выпуск шин под брендом Gislaved для России

02.10.2023 231 0 0

Как мы уже сообщали ранее, производством шин на бывшем заводе Continental занялась компания «Кордиант Калуга». На текущий момент шины скандинавского бренда производятся на том же заводе с соблюдением международных стандартов качества ISO.

Процессы предприятия полностью отвечают требованиям трёх международных стандартов: ISO 14001 – «Система экологического менеджмента», ISO 45001 – «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и ISO 50001 – «Системы энергетического менеджмента». Также осуществляется надзорный аудит ISO 9001 и оценочный аудит по требованиям IATF 16949.

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В линейке представлены зимние шины диаметром от 14 до 19 дюймов для легковых и легкогрузовых автомобилей, причем как шипованные, так и фрикционные модели. При производстве зимних шин Gislaved используется резиновая смесь с особым составом, шипы облегченной конструкции и технология асимметричного рисунка протектора.

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Для автолюбителей, которые преимущественно передвигаются в городских условиях, для зимы выпускается модель Soft Frost 200.

Шипованная модель Nord Frost 200 подходит для любых дорожных покрытий, в том числе снега и льда.

Также для коммерческих автомобилей выпускается модель Nord Frost Van 2. Протектор шины оборудован шипами, специально разработанными для эксплуатации в коммерческих условиях. Благодаря наконечнику шипа продолговатой формы шип врезается в поверхность льда гранью вставки, ориентированной поперёк направления торможения, аналогично торможению на коньках.

Россия шины и диски заводы

 

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