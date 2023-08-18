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  • Производством шин на бывшем заводе Continental займётся «Кордиант Калуга»

Производством шин на бывшем заводе Continental займётся «Кордиант Калуга»

18.08.2023 58 1 0

Холдинг S8 Capital весной купил местные активы немецкого шинника, а затем приобрёл и российского производителя покрышек АО «Кордиант».

У компании Continental раньше был собственный завод по производству автомобильной резины в РФ. Предприятие расположено в Калуге, серийный выпуск шин здесь стартовал осенью 2013 года. На момент продажи калужской площадки мощности были рассчитаны на производство 3,3 млн шин в год, но указывалось, что в перспективе этот ежегодный показатель можно увеличить до 16 млн покрышек. Продукция была предназначена для РФ, а также поставлялась за рубеж, в том числе в страны Азии.

О том, что Continental продаёт свой российский завод, стало известно в апреле этого года. В роли покупателя выступила российская компания «Промышленные активы С8», входящая в состав многопрофильного холдинга S8 Capital. А уже в конце мая появилась информация о том, что Группа S8 Capital закрыла сделку по покупке 100% акций российского шинника АО «Кордиант».

Напомним, в результате покупки бизнеса Continental новый владелец получил не только завод в Калуге, но и одну из марок немецкого шинника – Gislaved. А по итогам приобретения «Кордианта» Группа S8 Capital присоединила к своим активам  ещё три производственные площадки, которые находятся в Ярославле и Омске (их совокупная мощность рассчитана на выпуск до 9 млн шин в год), центр НИОКР «Интайр», а также станцию ремонта оборудования. Кроме того, к списку брендов холдинга присоединились Cordiant, Tunga и Tyrex.

Калужский шинный завод, который ранее принадлежал Continental

Теперь стало известно о том, что ООО «Континентал Калуга» переименовали в ООО «Кордиант Калуга». Как рассказали в пресс-службе АО «Кордиант», этот «ренейминг» произошёл «в рамках завершения сделки по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG многопрофильным холдингом S8 Capital и консолидации шинных активов холдинга в единый кластер».

Известно, что теперь «Кордиант Калуга» будет отвечать за работу соответствующего завода по производству шин. В компании отметили, что юридическое переименование не повлияет на дальнейший выпуск автомобильной резины в Калуге, а также на их присутствие на рынке. «Все обязательства перед партнёрами и дистрибуторами будут выполнены в полном объёме», пояснили в пресс-службе российского шинника.

На базе АО «Кордиант» сейчас продолжается процесс формирования шинного кластера. Предполагается, что будут налажены выпуск и продажа широкого ассортимента продукции: он будет включать в себя всю продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин. Причём в компании намерены охватить различные сегменты рынка – от эконома до премиума, также обещан широкий размерный ряд. S8 Capital проведёт презентацию новых шинных брендов и стратегии развития в декабре 2023 года.

Напомним, в июне в СМИ появилась информация о том, что Группа S8 Capital хочет купить шинный завод японской компании Bridgestone. Предприятие находится в Ульяновске, оно было запущено в конце 2016 года. Производственные мощности этой площадки рассчитаны на выпуск 2,4 млн покрышек в год. Пока свежей информации о потенциальной сделке не появлялось.

Россия шины и диски производство бизнес

 

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1 комментарий
18.08.2023 18:47
Roman Mangrim

Ну с нокианом вроде норм вышло, авось и Кордиант так же будет

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