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  • Владелец шинных предприятий Continental и Cordiant в РФ хочет купить завод Bridgestone

Владелец шинных предприятий Continental и Cordiant в РФ хочет купить завод Bridgestone

05.06.2023 66 0 0

Если соответствующая сделка будет заключена, холдинг S8 Capital окажется на втором месте по размерам мощностей среди российских шинников.

Японская компания Bridgestone официально сообщила о планах по уходу с российского рынка ещё в конце октября прошлого года. Тогда сообщалось, что шинник находится в поиске покупателя для своих местных активов; в этом списке числится и ульяновский завод компании, который находится в простое с марта 2022-го.

Напомним, продукция Bridgestone присутствует на российском рынке с 1998 года, предприятие по выпуску шин в Ульяновске было запущено в конце 2016-го. Производственные мощности этого завода рассчитаны на выпуск 2,4 млн покрышек в год. Стоит отметить, что доля выручки от российского бизнеса в группе Bridgestone составляла менее 2%.

На этом заводе выпускались покрышки, размер которых варьируется в диапазоне от 13 до 19 дюймов. Эта резина предназначалась для «легковушек», кроссоверов и внедорожников. Продукция поставлялась автопроизводителям в качестве первичной комплектации, кроме  того, часть объёма производства отправлялась на экспорт в Финляндию, Швецию и Норвегию.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, покупкой ещё одного шинного завода – ульяновского Bridgestone – заинтересовалась российская группа S8 Capital. Этот холдинг ранее уже к упил завод немецкой шинной компании Continental, располагающийся в Калуге, и стал владельцем одной из марок шинника – Gislaved.

Совсем недавно стало известно о том, что S8 Capital решила приобрести шинные активы, принадлежащие российскому производителю покрышек Cordiant. В итоге холдинг добавил в свой портфель производственные площадки, которые находятся в Ярославле и Омске (три завода), центр НИОКР «Интайр», станцию ремонта оборудования. По итогам сделки в список вошли бренды Cordiant, Tunga и Tyrex.

По данным издания, российская группа ведёт переговоры о покупке местных активов Bridgestone с февраля 2023-го, а завершиться эта сделка должна до конца текущего года. Вероятная сумма не раскрывается, однако аналитики, с которыми пообщались в РБК, оценили сделку примерно в 7-10 млрд рублей.

Директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bridgestone в Европе Лизбет Денис пока не дала комментариев касательно переговоров с S8 Capital, отметив, что официальное заявление появится после того, как сделка будет закрыта. Ещё она подтвердила, что японская шинная компания «по-прежнему твёрдо намерена уйти» из РФ.

Стоит отметить, что в случае заключения этой сделки S8 Capital окажется на втором месте по размерам мощностей среди российских шинников. Ранее имеющиеся совокупные шинные мощности холдинга были оценены почти в 14 млн шин в год. Отметим, у компании «Татнефть» (ранее приобрела завод Nokian в Ленинградской области) производственные мощности рассчитаны на выпуск 17,5 млн покрышек в год, а у «Нижнекамскшины» (это бывший актив «Татнефти») – показатель равен 15 млн.

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