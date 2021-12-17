Лифтбек ×
  • Заводской электромод Nissan Newbird: старая «птичка» на новый лад

Заводской электромод Nissan Newbird: старая «птичка» на новый лад

17.12.2021 86 0 0

Компания Nissan в честь 35-летнего юбилея завода в британском Сандерленде сделала электромобиль на базе лифтбека Bluebird, одного из первых на этом заводе построенных. Вся техническая начинка — от модели Leaf второго поколения, который также собирают Сандерленде. Конверсии дали имя Newbird, которое можно перевести как «новая птица».

 

Сандерленд был и остаётся основной производственной площадкой компании Nissan в Европе даже после «развода» Великобритании с Евросоюзом. Сегодня британский завод, известный под аббревиатурой NMUK (Nissan Manufacturing UK), силами 6000 сотрудников выпускает три модели — кроссоверы Juke и Qashqai, а также электрические хэтчбеки Leaf. Первой же моделью, которую освоил NMUK на момент запуска в 1986 году, стало семейство среднеразмерных (по тогдашним меркам) легковушек Bluebird. В период с 1986 по 1990 год британский завод изготовил 187 178 экземпляров этой модели, многие из них живы до сих пор и бороздят просторы Туманного Альбиона.

Для электрической конверсии, которую выполняла специализирующаяся на подобных проектах фирма Kinghorn Electric Vehicles (базируется недалеко от Сандерленда), нашли хорошо сохранившийся лифтбек, вынули из него ДВС, коробку передач и прочие ненужные части, чтобы освободить место для «потрошков» от Nissan Leaf в базовой комплектации — электромотора мощностью 110 кВт (150 л.с.), блока силовой электроники и батареи ёмкостью 40 кВт·ч. Батарею пришлось «раздраконить», чтобы распределить ячейки между подкапотным пространством и багажником.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Подвеска усилена под возросшую из-за батареи нагрузку. Усилители руля и тормозов, а также климатическую установку пришлось модернизировать, чтобы они работали от электричества. В салоне вместо рычага коробки передач установлен кожух с шайбой выбора режимов силовой установки, топливомер теперь показывает уровень заряда батареи. Полной зарядки хватает примерно на 210 км пробега, разгон до 100 км/ч занимает долгие 15 с, но от «ветеранской» модели никто особой прыти и не ждёт.

Оригинальный дизайн экстерьера Bluebird сохранён, но кузов получил новую цветографическую окраску и зелёный шильдик Bluebird на корме. Выхлопная труба под задним бампером демонтирована. Эмблему на передке снабдили контурной диодной подсветкой.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Nissan Newbird представлен как разовый проект к юбилею завода, его постройка у специалистов Kinghorn Electric Vehicles заняла три месяца. Ясно, что эта фирма при желании сделает ещё дюжину экземпляров, вот только желающие вряд ли найдутся — Bluebird машина скучная, особых ностальгических чувств у автолюбителей не вызывающая.

Добавим, что компания Nissan в конце ноября обнародовала план по значительному расширению электромобильной линейки. Так, на смену Leaf в районе 2024 года придёт купеобразный кроссовер, прологом которого стал концепт Nissan Chill-Out.

тюнинг электромобиль новинки лифтбек Nissan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ре... 942 0 0 17.12.2021
Статьи / Интересно Тонированный приемник, противоугонный болт и зеркало с часами: необычные советские аксессуары Давненько мы не совершали ретро-экскурсов и тестирования «капсул времени»! Пора снова прогуляться во времена, когда автомобильные аксессуары были редкими и дефицитными товарами, поймать кото... 1846 2 2 16.12.2021
Статьи / Технологии Водород, метан или улучшенный бензин: чем заправляемся сегодня и на чем будем ездить завтра Отвечаем на вопросы читателей, что такое современное моторное топливо и что влияет на его качество 386 0 1 16.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18501 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17320 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16342 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings