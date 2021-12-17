Заводской электромод Nissan Newbird: старая «птичка» на новый лад

Компания Nissan в честь 35-летнего юбилея завода в британском Сандерленде сделала электромобиль на базе лифтбека Bluebird, одного из первых на этом заводе построенных. Вся техническая начинка — от модели Leaf второго поколения, который также собирают Сандерленде. Конверсии дали имя Newbird, которое можно перевести как «новая птица».

Сандерленд был и остаётся основной производственной площадкой компании Nissan в Европе даже после «развода» Великобритании с Евросоюзом. Сегодня британский завод, известный под аббревиатурой NMUK (Nissan Manufacturing UK), силами 6000 сотрудников выпускает три модели — кроссоверы Juke и Qashqai, а также электрические хэтчбеки Leaf. Первой же моделью, которую освоил NMUK на момент запуска в 1986 году, стало семейство среднеразмерных (по тогдашним меркам) легковушек Bluebird. В период с 1986 по 1990 год британский завод изготовил 187 178 экземпляров этой модели, многие из них живы до сих пор и бороздят просторы Туманного Альбиона.

Для электрической конверсии, которую выполняла специализирующаяся на подобных проектах фирма Kinghorn Electric Vehicles (базируется недалеко от Сандерленда), нашли хорошо сохранившийся лифтбек, вынули из него ДВС, коробку передач и прочие ненужные части, чтобы освободить место для «потрошков» от Nissan Leaf в базовой комплектации — электромотора мощностью 110 кВт (150 л.с.), блока силовой электроники и батареи ёмкостью 40 кВт·ч. Батарею пришлось «раздраконить», чтобы распределить ячейки между подкапотным пространством и багажником.



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Подвеска усилена под возросшую из-за батареи нагрузку. Усилители руля и тормозов, а также климатическую установку пришлось модернизировать, чтобы они работали от электричества. В салоне вместо рычага коробки передач установлен кожух с шайбой выбора режимов силовой установки, топливомер теперь показывает уровень заряда батареи. Полной зарядки хватает примерно на 210 км пробега, разгон до 100 км/ч занимает долгие 15 с, но от «ветеранской» модели никто особой прыти и не ждёт.



Оригинальный дизайн экстерьера Bluebird сохранён, но кузов получил новую цветографическую окраску и зелёный шильдик Bluebird на корме. Выхлопная труба под задним бампером демонтирована. Эмблему на передке снабдили контурной диодной подсветкой.



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Nissan Newbird представлен как разовый проект к юбилею завода, его постройка у специалистов Kinghorn Electric Vehicles заняла три месяца. Ясно, что эта фирма при желании сделает ещё дюжину экземпляров, вот только желающие вряд ли найдутся — Bluebird машина скучная, особых ностальгических чувств у автолюбителей не вызывающая.



Добавим, что компания Nissan в конце ноября обнародовала план по значительному расширению электромобильной линейки. Так, на смену Leaf в районе 2024 года придёт купеобразный кроссовер, прологом которого стал концепт Nissan Chill-Out.

