Заводской коммерческий Dacia Duster дебютировал в обновлённом кузове

У Dacia Duster второго поколения коммерческая модификация появилась ещё в 2018 году в дорестайлинговом кузове на рынке Австрии, а теперь представлен британский вариант с обновлённой внешностью и делают его прямо на заводе, тогда как за производство австрийского аналога отвечает фирма-подрядчик.

В Европе Duster второго поколения дебютировал в 2017 году и минувшим летом пережил рестайлинг. Российскую версию модели под маркой Renault обновление не затронуло, так как у нас «второй» Duster встал на конвейер московского завода французской компании лишь в начале этого года, то есть считается ещё совсем свежим.

Британский Duster Commercial класса N1 заинтересовал нас тем, что конверсия, как сказано в пресс-релизе, делается прямо на заводе (то есть в Румынии), но, судя по всему, не на конвейере, а уже после окончания сборки, иначе это была бы не конверсия, а просто ещё одна модификация.



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Задний диван демонтирован, установлена прочная перегородка между водительской и грузовой частями кузова, от которой вдоль бортов тянутся металлические направляющие для багажной полки, растянутой на всю длину грузового отсека. Стёкла задних дверей не опускаются и вместе с окнами багажника заклеены непрозрачной плёнкой. На пол грузового отсека уложены деревянные панели с защитным износостойким покрытием, борта до подоконной линии тоже прикрыты защитными панелями, добавлены крепёжные проушины для фиксации груза.



Британский Dacia Duster Commercial

Объём грузового отделения у переднеприводных версий — 1623 л, длина — 1792 мм, ширина — 1247 мм, высота — 917 мм. У полноприводных версий из-за иной компоновки объём грузового отделения уменьшен до 1559 л, высота от пола до потолка уменьшена до 814 мм. Грузоподъёмность Duster Commercial — от 471 до 503 кг в зависимости от модификации.



Британский Dacia Duster Commercial

По части техники коммерческий Duster ничем не отличается от «гражданского», но предлагается всего в двух комплектация — Essential и Comfort. Зато выбор силовых агрегатов никак не сокращён: три бензиновых двигателя (90, 130 и 150 л.с.) и один дизель (115 л.с.). Полный привод доступен только в паре дизелем и только на «механике» (6 ступеней), а 6-ступенчатый «автомат» EDC с двумя сцеплениями идёт только в комплекте со 150-сильным бензиновым мотором и передним приводом. Диапазон цен — от 12 795 до 17 595 фунтов стерлингов без налогов (от 1,25 до 1,72 млн рублей в переводе по текущему курсу). У британских дилеров грузовые Дастеры появится в декабре.



Австрийский Dacia Duster LKW

Пока неизвестно, будет ли Duster Commercial предлагаться в других европейских странах. В Австрии, например, на потребительском сайте Dacia по-прежнему представлена своя грузовая конверсия, но уже в обновлённом кузове. У австрийского варианта другая форма перегородки в кузове, резиновое покрытие пола с противоскользящим оребрением и металлические панели вместо стёкол грузового отсека. Наценка за конверсию — 1898 евро, независимо от цены исходной модификации.



Австрийский Dacia Duster LKW

Осенью прошлого года в Румынии дебютировал пикап с однорядной кабиной на базе Дастера, но после рестайлинга исходного кроссовера с локального потребительского сайта Dacia грузовичок исчез, хотя архивная ссылка на него на момент нашей публикации ещё работала. Возможно, пикап тоже в ближайшее время получит обновлённую версию.

