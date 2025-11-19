«Зелёная» рабочая лошадка: Kia представила шасси PV5 во Франции

Новинки ×
Новую модификацию коммерческой модели можно использовать с различными надстройками. К примеру, на выставку корейцы привезли фудтрак на основе «электрички».

Марка Kia в начале 2024 года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе презентовала среднеразмерный вэн PV5, тогда он был представлен в статусе концепта. В конце февраля 2025-го появились серийные варианты полностью электрических минивэна и фургона PV5. А на прошлой неделе корейцы анонсировали появление новой модификации этой коммерческой модели.

На фото: новая модификация Kia PV5

Производитель тогда отметил, что намерен «переосмыслить сегмент лёгких коммерческих автомобилей, представив линейку полностью электрических PBV (Platform Beyond Vehicle)», а также предложив «новые решения, адаптированные для бизнеса и автопарка клиентов в Европе».

Отметим, на прошлой неделе компания опубликовала лишь один малоинформативный тизер, а теперь модель рассекречена полностью. Презентация шасси Kia PV5 прошла в рамках выставки Solutrans-2025, которая сейчас идёт в Лионе (Франция). В роли экспонатов выступили модификации с платформой без надстроек, фургон для доставки продуктов, а также полноценный фудтрак, который разработчики наделили всем необходимым для приготовления и продажи стритфуда. Доступны и другие надстройки: платформа с откидными бортами, самосвал, рефрижераторный фургон и т.д.

В основе шасси Kia PV5 лежит платформа Kia PBV E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) с 400-вольтовой архитектурой. Длина этого коммерческого электромобиля не превышает пяти метров, при этом его полезная нагрузка составляет до 1005 кг (в зависимости от конфигурации). Объём грузового пространства (при высокой крыше) может быть равен 8 куб.м. В компании отметили, что с этими показателями «электричка» может побороться с более крупными фургонами D-сегмента, при этом в списке её достоинств останется ещё и скромный радиус поворота – 5,5 метра.

Об электромоторе новой версии в Kia не рассказали, скорее всего, он такой же, как у фургона и минивэна: речь идёт о 163-сильном электродвигателе (250 Нм), расположенном на передней оси. Известно, что Kia предложит PV5 Chassis Cab с двумя вариантами аккумуляторов: на старте модель будет доступна только с «младшей» тяговой батареей – ёмкостью 51,5 кВт*ч, а в 2026-м линейку дополнит вариант с аккумулятором на 71,2 кВт*ч. Кстати, у «просто» PV5 есть ещё вариант ёмкостью 43,3 кВт*ч.

На фото: фудтрак на базе шасси Kia PV5
На фото: фудтрак на базе шасси Kia PV5
На фото: фудтрак на базе шасси Kia PV5
На фото: фудтрак на базе шасси Kia PV5
Запас хода на одной зарядке у шасси PV5, очевидно, будет меняться в зависимости модификации и надстроек. При этом в компании отметили, что у исполнения Kia PV5 Cargo L2H1 с «младшей» батареей максимальная дальнобойность без подзарядки составляет 297 км, с более ёмким аккумулятором – 416 км (при расчёте по данным WLTP). «Заправить» батарею этой коммерческой «электрички» с 10 до 80% при быстрой зарядке мощностью до 150 кВт можно примерно за 30 минут.

На PV5 Chassis Cab распространяется гарантия Kia, действующая в течение 7 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее), за доплату лимит можно расширить до 260 000 км. При этом для тяговой батареи предусмотрена отдельная гарантия, действующая в течение восьми лет.

