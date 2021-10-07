Женевский автосалон решили снова отменить. Выставки не будет третий год подряд

Одно из самых важных для мирового автопрома событий в очередной раз перенесли. Теперь уже на 2023 год.

Пандемия коронавируса, к сожалению, продолжает «вставлять палки в колёса» в различные сферы бизнеса, в том числе влияя на развитие событий в автомобильном мире. В очередной раз ковид «ударил» по международному автосалону – Geneva International Motor Show (GIMS). Уже сейчас, в начале октября, организаторы приняли решение не проводить выставку в 2022 году.



Напомним, в 2020-ом Женевский автосалон был отменён в экстренном порядке: буквально за несколько дней до начала. Причиной стала вспышка коронавируса в Европе. Итогом оказались убытки на сумму около 11 млн швейцарских франков. Официальное решение о том, что выставки не будет в 2021 году было принято уже заранее – ещё летом 2020-го. Как отметили в Фонде Женевского международного автосалона, большинство экспонентов не выразили желания выставляться весной этого года, но питали надежды стать участниками мероприятия в 2022-ом.

Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться. Предполагалось, что автовыставка в Женеве пройдёт с 19 по 27 февраля 2022 года. Однако сегодня, 7 октября, организаторы сообщили о том, что мероприятие было решено в очередной раз перенести. Теперь стоит ожидать, что автосалон пройдёт в 2023 году. Организаторы пояснили, что причины третьего переноса GIMS кроются в «общеотраслевых проблемах, связанных с пандемией COVID-19».



При этом ответственные за проведение Женевского автосалона пообещали времени зря не терять, а потратить его на подготовку более зрелищного моторшоу. По словам президента Фонда GIMS Мориса Турреттини, проблема с вирусом по-прежнему не решена: угроза заражения всё ещё осталась, особенно это актуально для закрытых помещений при большом количестве людей.

Кроме того, сохраняются ограничения в поездках, а значит, шоу с обычно многотысячной аудиторией может просто не собрать посетителей и журналистов. Также остаётся актуальна проблема с нехваткой полупроводников, из-за которой сейчас страдают многие автопроизводители по всему миру (в релизе отмечается, что из-за проблем некоторые участники отказались выставляться).



Пока Женевское моторшоу третий год подряд не может оправиться от пандемии, часть других международных автовыставок пытаются вернуться к некоему подобию привычной жизни. К примеру, в прошлом месяце в полном объёме был проведён автосалон в Мюнхене (он в этом году переехал из Франкфурта). Помимо этого, автосалон в Лос-Анджелесе тоже должен пройти в стандартном режиме (в ноябре этого года), также как и крупная выставка в китайском Гуанчжоу.

Однако другие мероприятия отменять всё-таки приходится. Так, в конце лета был перенесён в очередной раз Нью-Йоркский автосалон. Традиционно он проводится весной, но организаторы не хотели ждать целый год, поэтому выставка должна была пройти в конце августа. Проблема, что неудивительно, всё ещё прежняя – угроза распространения коронавируса.

