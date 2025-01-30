Обновлённый лифтбек Bestune B70 был представлен в России в декабре минувшего года. По итогам презентации мы рассказали про экстерьер и интерьер модели , а теперь пришло время испытать новинку на дорогах Краснодарского края.

В естественной среде обитания, то есть на обычных городских дорогах, а не в лучах софитов, Bestune B70 смотрится очень даже неплохо – особенно в фирменном светло-сером цвете Grayish White. Жаль, что на тесте не было чёрных автомобилей – красный Quantum Red выглядит слишком вызывающе и откровенно не идёт элегантному лифтбеку. Рестайлинг однозначно прибавил модели привлекательности – машину с интересом разглядывают на светофорах. Особенно таксисты.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Приоритеты и габариты

В салоне не покидает ощущение, что передние двери отделаны чуть более приятным и мягким пластиком, нежели задние. Но особой податливости от него в любом случае ждать не стоит — материалы, включая кожзам, премиальными не назвать, зато они кажутся вполне себе износостойкими. За исключением, конечно, пресловутого «рояльного лака» – он быстро покрывается микроцарапинами и собирает все отпечатки. И когда уже, наконец, пройдёт мода на него?

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

А вот «двухэтажной» центральной консоли, к которой мы успели привыкнуть на современных «китайцах», у B70 нет – водителю и пассажиру оставили для мелочей только небольшие полочки. Мест для хранения вещей здесь вообще немного – карманы в дверях да центральный подлокотник. К слову, тоже не особо вместительный. Зато багажник визуально просто здоровенный – благодаря «правильной» форме вживую он кажется гораздо объёмнее 440 литров, указанных в официальных характеристиках. Открывается отсек, кстати, только с ключа или кнопкой на передней панели – на двери кнопки, как ни странно, нет.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Передние кресла вполне удобны – даже подушка не кажется традиционно коротковатой. Хочется разве что добавить ей угла наклона. Диапазоны регулировок сидений разумны. На втором ряду есть нюансы: запас пространства для ног с учётом 2,8-метровой колёсной базы (для сравнения, у Camry она 2825 мм, у Kia K5 – 2850) можно только похвалить, но крыша уже давит на голову. При росте 180 см над головой остаётся буквально два пальца до потолка. Причина понятна – это расплата за изящный силуэт лифтбека. Отсюда и низкие спинки заднего дивана, подголовники которого упираются в плечи.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Очевидные неудобства

Собственной зоны климата (она здесь вообще одна на весь салон) сзади нет даже в топовой версии модели — только дефлекторы, небольшой отсек для мелочей и разъём для зарядки. В откидном центральном подлокотнике – подстаканники, которым явно следовало бы добавить глубины. Во всяком случае маленькую бутылку воды при энергичном торможении они удержать не в силах. А ещё задние пассажиры не оценят отсутствие подогревов – их нет ни в одной комплектации, хотя с передними креслами ситуация обстоит ровно наоборот. Странное и очень сомнительное решение.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

D-образное рулевое колесо с двойными спицами как показалось неудобным на статической презентации, так, увы, и оправдало эти опасения на ходу. С дизайном сильно перемудрили – нормально держать руль можно только хватом «10-2», поскольку взять его хоть как-нибудь по-другому мешают спицы. Просто посмотрите на фото, насколько значительную часть обода они попросту «съедают»! Да ещё и руль настраивается только по высоте – регулировки по вылету нет. Впрочем, подобрать удобную посадку удалось и без этого, а вот отсутствие подогрева вряд ли кого-то обрадует. Кнопки на руле – аналоговые, никаких сенсоров или тачпадов.

Приборная панель диагональю семь дюймов не предлагает никаких вариантов дизайна, кроме базового. В нём можно листать только вкладки с данными бортового компьютера, источником звука и телефоном в середине дисплея – с остальным придётся мириться. Привыкнуть к значениям скорости где-то в правом углу сложно. Тем более когда столько места на экране просто пустует. А вот 12,3-дюймовый сенсорный дисплей похвально отзывчив. И с яркостью, и с разрешением у него тоже всё в порядке.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Сложный выбор

Как и дорестайлинговый Bestune B70, обновлённая модель построена на модульной платформе FMA. В зависимости от комплектации на выбор есть два силовых агрегата – 1,5-литровый турбомотор CA4GB15TD-30 мощностью 160 л.с. в связке с 7-ступенчатым китайским роботом 7DCT или же 2,0-литровый турбомотор CA7205A6C мощностью 217 л.с. в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

Тест начался с топовой версии на автомате – и автомобиль сразу озадачил неожиданно высоким усилием на руле. Зачем нужно было так его переутяжелять – загадка, тем более что с поворотом рулевого колеса ничего особо не меняется. Никаких настроек электроусилителя, увы, не предлагается. Шумоизоляцию тоже придётся упрекнуть: на дорогах слышен постоянный фоновый гул от шин (тестовые машины были обуты в «липучку» Kumho) и шорох песка в арках, а стоит набрать скорость побольше, начинает свистеть ветер в зеркалах.

Режимы движения на лифтбеке менять нельзя безотносительно выбранного силового агрегата. Нет и ручного режима переключения передач в коробке – ни лепестками, ни тумблером на тоннеле. Трансмиссию можно только переключить в «Спорт», но смысла в этом немного: коробка ожидаемо начинает держать повышенные обороты, и на этом всё. Автомат и без этого почему-то переходил с третьей передачи на четвёртую с ощутимым толчком. Да и в целом, если честно, работу коробки передач нельзя назвать плавной. Динамика разгона? Разве что достаточная для города. На затяжных подъёмах мотору приходится непросто, а тут ещё и автомат начинает путаться в своих шести передачах. Тормозам на серпантинах тяжко, хотя на сочинских улицах их хватает с лихвой.

Средний расход бензина на 2,0-литровом двигателе с автоматом составил 9,6 литра на сотню – неплохо с учётом того, что экономить топливо никто и не пытался. Но B70 c 1,5-литровым мотором отличается от старшей версии довольно-таки заметно с первых же метров. У него жёстче подвеска: передняя в обоих исполнениях одинакова, но у младшего сзади может быть торсионная балка вместо многорычажки, как на тестовом автомобиле. Нюансы управляемости растворяются в фоновом усилии на руле, а вот плавность хода явно хуже – лифтбек сильнее потряхивает пассажиров на изъянах асфальта и внимательнее отмечает стыки на эстакадах.

Однако… насколько же лучше здесь работает силовой агрегат! Связка из 1,5-литрового мотора и робота настроена отменно: машина кажется намного более резвой, хотя паспортные цифры говорят об обратном. Как ни пришпоривай автомат, он всё равно остаётся флегматичным, а робот всегда готов рваться в бой, и вдобавок переключается он абсолютно бесшовно. Средний расход при этом составил всего 7,2 литра на 100 километров. Дилемма? Похоже, что так, потому что при покупке B70 неизбежно придётся выбирать между шустрым роботом, но компромиссным оснащением, и сонным автоматом, но богатой комплектацией. И выбор этот сложный.

Оснащение и цены

Впрочем, надо признать, что B70 в любом случае довольно-таки неплохо упакован. Уже в базовой версии Enjoyment у лифтбека будет полностью диодная оптика, панорамная крыша, зеркала с электроприводом складывания, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел и электрорегулировки водительского сиденья. Также в «базе» есть четыре подушки безопасности, система стабилизации и распределения тормозного усилия, ассистент помощи при старте в гору, система контроля тяги и задний парктроник. Исполнение Enjoyment, доступное исключительно с 1,5-литровым мотором и роботом, обойдётся в 2 499 990 рублей.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

На ступеньку выше – версия Prestige, в которой появляется центральный подлокотник для задних пассажиров, система кругового обзора 360°, ассистент предупреждения о лобовом столкновении, система автоматического экстренного торможения и удержания в полосе. Кроме того, «престижная» комплектация оснащена автоматическим дальним светом, системой напоминания об ограничении скорости и адаптивным круиз-контролем. Стоимость Prestige – 2 699 990 рублей с «полторашкой» и роботом. А если выбрать 2,0-литровый мотор с автоматом, то бонусом можно получить электропривод багажной двери. Но и заплатить придётся уже 3 099 990 рублей.

Возглавляет линейку комплектаций версия Master, которая отличается прежде всего расширенным списком водительских ассистентов – это система обнаружения слепых зон, предупреждения о поперечном движении при включении задней передачи, предупреждения о столкновении сзади, а также ассистент предупреждения о столкновении при открытии двери. У системы кругового обзора угол зрения увеличивается до 540° (изображение машины можно сделать прозрачным), добавляются передние парктроники, боковые шторки безопасности и беспроводная зарядка для смартфона. А вот чего здесь нет, так это выбора силового агрегата – только два литра и классический автомат. Цена – 3 249 990 рублей. В общем, те, кто привык всегда получать максимум, будут обречены на муки выбора: чем-то пожертвовать в любом случае придётся.