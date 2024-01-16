Извечный спор: что же лучше, BMW E34 или Mercedes W124? Недавно мы катались на отлично сохранившейся «пятерке» с двухлитровым мотором, а теперь отыскали ее прямого конкурента из Штутгарта. Кто кого?

Тяну тугую ручку, распахиваю тяжелую водительскую дверь, и волна ностальгии захлестывает меня с головой. Прекрасно помню, как в самом начале 90-х мой друг прикатил ко мне прямиком из Прибалтики на почти таком же сто двадцать четвертом, только благородного цвета слоновой кости, и дал сесть за руль. И бог с ним, что «нарисованный» пробег в сто с небольшим тысяч имел мало общего с реальным, поскольку цвет кузова явно указывал на тяжелые будни 124-го в такси, а остов прятал целую россыпь секретов от великих литовских кузовных дел мастеров. Это был щенячий восторг! Мы часами бесцельно колесили по городу и смаковали каждую секунду и каждый километр.

Даже в 90-х годах 124-й кузов выглядел стильно и актуально, а уж в момент своего дебюта сорок лет назад… уверен, во время премьеры нового поколения Е-класса в Мюнхене попадала не одна челюсть. Да что там: даже сегодня этот седан Mercedes 200E в базовом исполнении с пластиковыми колпаками колес в белом цвете смотрится основательно и элегантно.

Побывавшая в наших руках BMW Е34 была последнего года выпуска, а вот 124-й Mercedes мы нашли ранний: 1987 года, с родным пробегом под 200 тысяч километров, причем этот Mercedes 200Е до сих пор ездит каждый день. Каждодневная эксплуатация не могла не сказаться на кузове – кое-где «рыжики» есть. Но это все касается только внешних кузовных элементов, ни о каких глобальных «дырках» речь не идет. И это еще раз подтверждает простую истину: если 124-й не бывал в серьезных ДТП и за ним ухаживали, кузов будет жить долго и счастливо.

1 / 2 «Прицел» на капоте был желанной, но очень рискованной добычей для хулиганов 90-х годов 2 / 2

А какой тут вкусный салон! Мягкий синий винил у немцев нередко сочетался с белым колером кузова. Двести тысяч километров почти никак не сказались на состоянии интерьера: трещин не найти ни на пластике, ни на лакированном дереве. Так и хочется ткнуть носом «свидетелей Камри» в интерьер 35-летнего Мерседеса и показать, как оно вообще должно быть.

Спокойный интерьер стойко выдерживает время и даже на четвертом десятке лет обходится без россыпи сверчков, оставаясь удобным 1 / 8 Лаконичная приборная панель вмещает всю необходимую информацию. Даже про стрелочные часы не забыли 2 / 8 Температуру можно регулировать отдельно справа и слева. Такие «колесики» были обычным решением для немцев 80-х 3 / 8 4 / 8 На втором ряду очень мягко и комфортно. По нынешним меркам места немного, но в 80-х это был уровень 5 / 8 Спокойный интерьер стойко выдерживает время и даже на четвертом десятке лет обходится без россыпи сверчков, оставаясь удобным 6 / 8 Багажник довольно вместителен. Возможно, поэтому обивке за 35 лет изрядно досталось 7 / 8 Знак аварийной остановки на тыльной стороне крышки багажника давно стал фишкой седанов из Штутгарта. У «баварцев» в этом месте инструментальный ящик 8 / 8

Впрочем, инженеров из Штутгарта тоже есть куда потыкать носом. Интересно, кто и когда решил, что нагрузить всеми функциями один-единственный подрулевой переключатель – это классная идея. Возможно, этот гений ванговал, что когда-то в будущем многие функции будут включаться автоматически. Но вручную пользоваться подрулевым совсем неудобно, и это в скромно оснащенном экземпляре, в котором и опций-то толком нет. Еще одна фирменная фишка – центральный «дворник» лобового стекла со сложной кинематикой. Прожил он не так долго, и после 210-го «глазастого» кузова к радости владельцев ушел в прошлое.

Многофункциональный подрулевой переключатель с годами лишь обрастал дополнительными опциями 1 / 2 Щетка стеклоочистителя одна, со сложной кинематикой движения 2 / 2

Если же отфильтровать эти мелочи и сконцентрироваться на главном, то этот интерьер прекрасен. Стоит усесться на просторное водительское кресло, как сразу понимаешь, сколь статусным был этот автомобиль три десятилетия назад. Каждая клавиша нажимается с солидным усилием, а двери не нужно захлопывать по десять раз – они входят в проемы под собственной массой.

Простое на вид сиденье не отличается развитой боковой поддержкой. Но в целом довольно приятно

Поступь W124 под стать внешности. Да, Мерседесу не достает точности «пятерки» BMW, зато он едет надежно, плавно и удивительно тихо. Двухлитровый двигатель М102 даже до появления М50 не был образцом мощности. На бумаге 200Е проигрывает двухлитровой 34-й BMW в разгоне до 100 км/ч меньше секунды, но мощности тут поменьше, да и тело говорит, что динамика заметно хуже. Не могу сказать, что Mercedes 200 овощ, но перца в это рагу точно не доложили. Отрадно, что механика добросовестно делает свое дело: отлично подобранные числа и четкий даже на четвертом десятке лет механизм выбора передач по крайней мере не усугубляют ситуацию с динамикой.

Двигатель М102 объемом два литра заметно уступал «бээмвэшному» в мощности. Но по части надежности он тоже не промах 1 / 3 Двигатель М102 объемом два литра заметно уступал «бээмвэшному» в мощности. Но по части надежности он тоже не промах 2 / 3 На нашем экземпляре стоит неродная рукоятка КПП с неправильной схемой. Задняя передача у «двухсотки» включается «на себя и вниз» 3 / 3

Есть у 124-го одна черта, из-за которой он с пятой серии BMW – что близнецы-братья. Это потрясающая надежность. Мерседесовская ходовая еще крепче, и повседневная эксплуатация вообще никак не сказалась на мягкости и интеллигентности подвески. Двухлитровый мотор запросто переживает потомков, и это не предположение, а факт. Пока свежие Мерсы родом из XXI века зависают на подъемниках, 124-е продолжают колесить в разных уголках мира. А ведь многие из них – того самого цвета слоновой кости, и только автомобильным богам известно, сколько сотен тысяч километров на одометре для них – предел, хотя периодически всплывают сообщения о пробежавших более миллиона километров экземплярах.

Даже в почтенном возрасте 124-й Mercedes остается поразительно мягким и тихим 1 / 2 Даже в почтенном возрасте 124-й Mercedes остается поразительно мягким и тихим 2 / 2

А еще в те благословенные годы каждая марка знала свои сильные стороны и использовала их по максимуму. Скажи тогда кто-то из маркетинга на собрании акционеров: новый Мерседес Е-класса будет спортивным и азартным! Смельчак тут же был бы отправлен на офисном кресле в сторону окна со всеми шансами испытать чувство свободного падения с двадцатого этажа. И если такой же умник в Мюнхене заикнулся бы о том, чтобы ради комфорта принести в жертву управляемость, исход получился бы таким же. И это прекрасно, ибо каждый из немецких брендов обладал своим характером и лицом. Эта непохожесть двух гигантов напоминала соперничество двух великих пилотов – непримиримых на трассе, но испытывающих безмерное уважение друг к другу.

Напрашивается и сравнение культовых моделей 80-х и 90-х еще и с киновселенной Marvel. Как ни стараются создатели привлечь аудиторию новыми персонажами, это не получается: люди тянутся к старой гвардии «Мстителей»! Неужели потому, что трава была зеленее? Скорее оттого, что те Мерседесы, БМВ и Ауди не производили впечатления безликих болванок – в них кипела жизнь и искрил характер. Не зря говорят, что любят за недостатки. При всех минусах в сто двадцать четвертый невозможно не влюбиться. А за чувства приходится расплачиваться. Найти живой и неукатанный Mercedes W124 можно и сегодня, но цена будет кусаться – без миллиона в кармане можно даже не начинать подбирать достойный экземпляр. Но если созрели, то, черт возьми, оно того стоит!

МАТЕРЫЙ ВОЛК

Mercedes-Benz 500 E

У W124 было много интересных модификаций, но одна стоит особняком. Это, конечно же, «Волчок» или Mercedes 500 E. Воистину культовая модель, подлинную историю появления которой в самой компании не очень любят вспоминать. Дело в том, что Mercedes-Benz проворонил зарождение в 80-х нового класса заряженных седанов и не придал значения появлению первого поколения BMW M5 в кузове Е28. Но когда на свет появилась вторая «Эмка» Е34, в Штутгарте все же спохватились, и в 1989 году работа закипела. На равных конкурировать с «баварцем» в управляемости не получится, значит, надо идти другим путем. И в Mercedes решили раздавить оппонента мощностью, затолкав под капот пятилитровый двигатель М119, который ставили на родстер SL.

Задачу поручили землякам из родного города – Porsche. Хотя это было непросто, большой V8 все же под капот впихнули и заодно серьезно поработали над ходовой частью. Но тут возникла новая проблема: передние крылья пришлось сделать заметно шире. Меж тем производство W124 было уже пять лет как налажено, и, быть может, поэтому вносить изменения в производство и выпускать «пятисотку» на основном конвейере не стали, а быстро подыскали другое решение – передать производство на Porsche. Насколько оно было оправданно, доподлинно не известно, но логистика в итоге получилась такая, что врагу не пожелаешь. Сначала комплектующие приезжали из Мерседеса в Порше, где собирали шасси и кузов. Потом все это везли обратно в Мерседес для покраски. Затем опять в Порше для установки двигателя, и, наконец, обратно в Мерседес для окончательной инспекции. В итоге на выпуск одной машины уходило две с половиной недели. И это при том, что все происходило в одном городе!

Во многом из-за всего этого цена «Волчонка» достигала астрономических 134 тысяч дойчмарок, что было вдвое больше, чем просили за стандартный 124-й. С технической точки зрения результат получился мощный. На треке «Волчок» и правда уступал Е34 в прыти, но на пару десятых превосходил его в разгоне до сотни. На свет появился новый король автобана и заодно – одна из самых желанных моделей для коллекционеров. На что способны «Волчки», можно посмотреть в культовом фильме «Такси» 1998 года. Ведь Банда на Мерседесах носилась именно на 500Е. И мы все прекрасно понимаем, что в реальной жизни у 406-го Пежо не было бы не единого шанса!

Фото: «Такси»