Outlander текущего поколения продаётся уже 8 лет, с 2012-го, а машина следующего поколения (уже на ниссановской платформе) ожидается в России не ранее чем через год. Mitsubishi в России применяет поистине американский подход: обновления – каждый год. В 2018 году топовым версиям добавили светодиодные фары и слегка освежили салон , в 2019 появился опциональный третий ряд кресел и светлая отделка . Что появилось на сей раз?

Мелкие доработки по салону​

Как и в прошлых итерациях, обновлений много, все они достаточно точечные и основаны на «просьбах трудящихся». Покупатели жалуются на не слишком удобный задний диван? Давайте изменим жесткость подушек задних сидений и добавим боковой поддержки.



Заодно пассажирам заднего ряда предоставили две USB-розетки для подзарядки гаджетов. Решение понятное и оправданное: общество стремительно цифровизуется, человек без смартфона или планшета вроде как уже и не совсем полноценный человек, электронные устройства нужно подзаряжать, так что «задние тоже хочут».

Водителям не хватает поясничного подпора? Получите и распишитесь: на всех версиях с полным приводом сидения водителя получают поясничный упор с электроприводом, причем диапазон регулировки составляет 22,5 мм. Клиентов не устраивало расположение индикаторов непристегнутого ремня безопасности и отключения подушек со стороны пассажира? Убираем индикаторы с передней панели и переносим их на потолочную консоль.

Что еще можно сделать? Естественно, поучаствовать в «гонке диагоналей». Увеличиваем диагональ тачскрина головного мультимедийного устройства с 7 до 8 дюймов, а заодно начинаем оснащать автомобили усовершенствованными системами Mitsubishi Connect 2, с новым интерфейсом, повышенной функциональностью, яркостью экрана и скоростью отклика, а также способностью воспроизводить видео. Для особо привередливых предлагаем автомобили, еще на заводе оснащенные системой Яндекс.Авто с голосовым управлением. Причем Яндекс.Авто предусмотрена как опция для самых популярных и массовых комплектаций, например Intense+ и Instyle (с двигателем 2,0 и вариатором, как 2WD, так и 4WD), ну а версии с 2,4-литровым мотором, CVT и полным приводом могут получить эту опцию в комплектации Instyle.



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Кстати, о климатической установке. Еще не так давно в клиентских отзывах звучал призыв избавиться от «крутилок», мол, немодно это и несовременно. В Mitsubishi к этим требованиям прислушались, заменили «крутилки» на сенсорные кнопки. Только вот оказалось, что это не слишком удобно, и хор клиентов исполнил новую песню: «Верните крутилки!». Что делать, вращающиеся регуляторы вернулись на свои места, а за сенсорными кнопками остались функции управления режимами. По мне, так совершенно правильное решение.

Из спецверсий появилась Black Edition с кое-какими внешними и интерьерными акцентами, но основной апгрейд – это появление системы полного привода S-AWC для всех полноприводных Аутлендеров.

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Новая-старая система полного привода

Если вкратце, то от «обычной» AWC «продвинутая» S-AWC отличается тем, что умеет распределять тягу не только по осям, но и по колёсам одной оси. Первой ее внедрили в 2007 году на ныне почившем в бозе Lancer Evolution, с 2010-го стали предлагать как опцию на Outlander, а чуть позже и на Eclipse Cross. До России S-AWC доехала в 2014 году и до последнего обновления устанавливалась исключительно на 3-литровые Outlander Sport. Теперь же она предлагается на всех полноприводных Аутлендерах, как с рядными четверками, так и с V6.



По «железу» никаких отличий она не имеет – всё дело в управляющей программе, которая имитирует работу активных межколёсных дифференциалов.



Как же все это теперь работает? Главный электронный мозг системы в режиме реального времени обрабатывает сигналы, которые подают датчик частоты вращения колёс, датчик нажатия педали акселератора, датчик угла поворота рулевого колеса и AYC sensor – датчик положения автомобиля в пространстве. На основании этих данных (опять же, в режиме реального времени) на входе в поворот формируются команды блоку управления системой стабилизации (ASC ECU), который в свою очередь даёт гидроблоку системы ABS команду на замедление переднего внутреннего (по отношению к повороту) колеса, ну а на выходе из поворота система увеличивает тягу на задних колесах. В итоге получается, что система сначала помогает автомобилю «ввинтиться» в поворот и не дает центробежной силе вынести его наружу, а вот в конце S-AWC способствует распрямлению траектории и не позволяет автомобилю развернуться поперек направления движения. В итоге руль нужно поворачивать на меньший угол, а скорость прохождения поворотов солидно увеличивается.



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Кроме того, система имеет четыре режима: ECO (в котором автомобиль фактически превращается в переднеприводный), NORMAL (в котором мощность распределяется в основном между передней и задней осями), а также SNOW и GRAVEL, в которых уже задействовано управление направлением вектора тяги. В режиме SNOW оно работает помягче, поскольку направлено на обеспечение максимального сцепления колес с дорогой, в режиме GRAVEL – несколько жестче, потому что допускает некоторое проскальзывание колес.

Представляя новую систему, Mitsubishi отправили журналистов по достаточно интересному маршруту, на котором были и скоростные автомагистрали, и красивые извилистые асфальтовые дорожки, и много грунтовых дорог вдоль живописных берегов Оки, нередко – с буграми и промоинами вполне впечатляющих размеров. Оффроуд никаких особых откровений не принес, хотя некоторые участки проходились без особого напряжения лишь потому, что последнее время погода стояла довольно сухая. Неделя затяжных дождей – и я, пожалуй, не решился бы лезть в такие места даже на куда более серьезном внедорожнике, но сейчас, по сухому грунту, Outlander катился без особых проблем. Главное – правильно выбрать траекторию…

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Единственная неприятность подстерегала нас в глубоком рыхлом песке на берегу реки. «Аут» увяз в нем как-то подозрительно быстро… Впрочем, говорят, из этой песчаной ловушки и L200 с настоящим железным «суперселектом» вылез с большим трудом.

Но вот на связках поворотов идущей через лес асфальтовой дороги я как раз и почувствовал, что Outlander ведет себя на удивление шустро. Поначалу я притормаживал перед каждым из них, но через какое-то время, почувствовав, что автомобиль буквально сам заныривает в быстрый поворот и совершенно не собирается вываливаться наружу, начал проходить их без сброса скорости, на ровном газу.

Окончательно мои сомнения в талантах новой системы рассеялись во время заездов на трассе «Ралли-Кросс Арены» недалеко от Подольска. Трасса короткая, несколько крутых поворотов и коротких прямиков, но повороты – скользкие, глиняные и обильно политы водой, чтобы жизнь медом не казалась. Первый заезд на прошлогоднем автомобиле с обычной системой полного привода. Проехать-то я проехал, но большую часть времени потратил на борьбу с непокорным транспортным средством: то его наружу поворота понесет, то он вздумает развернуться носом к внутренней бровке. При этом система стабилизации вызывала одно только желание – отключить её ко всем японским богам, чтобы не душила мотор в самый неподходящий момент и не мешала вытягивать автомобиль газом в боковом скольжении.

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Пересаживаюсь в Outlander с системой S-AWC, и – о, чудо! Разница в поведении просто огромна, и первую же шпильку автомобиль проезжает как по ниточке! Впрочем, и тут есть свои тонкости, и активному водителю придется привыкать к этим особенностям. Например, к тому, что в поворотах не стоит перекладывать руль на предельный угол – система тут же «душит» обороты. Но стоит приноровиться, научиться выбирать правильную скорость, а заодно не забывать цеплять «внутренним» передним колесом относительно сухие участки с максимальным сцеплением, как все начинает получаться значительно более гладко и слитно.

Цена вопроса

Косметические обновления и более «умная» система полного привода потянули суммарно на 78 000 рублей – именно настолько отличаются в прайс-листе до- и послереформенные машины 2020 года выпуска. Имеет ли смысл переплата, которая наверняка будет слабо ощущаться при оформлении машины в кредит? Имеет, если владелец любит ездить активно, а ещё лучше – имеет навыки контраварийной езды. Остальные, положа руку на сердце, едва ли смогут оценить преимущества S-AWC.