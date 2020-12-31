Этот маленький родстер в России продаётся, как правило, за большие деньги и буквально в единичных экземплярах. Особенного интереса для россиян он не представляет, ибо хоть и красив, но отчаянно непрактичен – ездить на нём негде и незачем. Годится разве что в качестве не второй – пятой машины в семье для редких солнечных вояжей летом. В параллельной вселенной, на Кипре, Z4 разных возрастов, обычно пригнанные из Англии, – обыденная часть городского пейзажа, на которую никто не обращает внимания. Выбор на вторичном рынке есть всегда, цены весьма умеренные, а 300 солнечных дней в году и качественные дороги по всему острову делают мечту чьей-то юности ещё немного ближе. Я отъездил на Z4 без малого два с половиной года: период влюбленности прошёл, последовавший за ним период разочарования, впрочем, тоже. Остался претендующий на объективность сухой остаток плюс некоторые особенности эксплуатации родстера в жарком климате.

Снаружи​

Первое поколение Z4 – из той самой когорты BMW начала нулевых годов, оценка которых разнится от дипломатичного «на любителя» до прямолинейного «уроды». Это и 7er E65, и 5er E60, и 6er E63. Помню, как проклинали Криса Бэнгла фанаты-ортодоксы, как скептичны были журналисты… Прошло 15-20 лет, и теперь эти машины мне кажутся едва ли не самыми красивыми за всю историю марки, не умаляя значения классических моделей.



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Особенно хороша именно Z4. Вызывающе длинный капот, сложные складки металла в виде буквы Z, поворотники с пропеллерами BMW, хитрой формы фонари… Сложись история иначе, такой имиджевый автомобиль в авиационном стиле рано или поздно должен был построить не BMW, а Saab!

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Внутри​

Что двигало Крисом Бэнглом и его командой дизайнеров, когда они создавали имидж БМВ из следующего века, понятно. Это была рискованная игра со стилем, где ставки были высоки и победа осталась за экспериментаторами, что бы там ни говорили со своих диванов эксперты. Рынок новый облик «съел» и попросил добавки.

А вот в какую игру играли люди, отвечавшие за оформление интерьера, для меня загадка. Он полон противоречий и даже абсурда. Пластик, из которого выполнены обшивки тоннеля, задней стенки, рамки лобового стекла и множество других деталей, судя по всему, сделан из переработанных контейнеров от «Киндер Сюрприза» с добавлением чёрной краски. Это та самая неприятная на ощупь «китайская» пластмасса, которая с возрастом теряет форму, гнётся, «дышит», скрипит и ломается от неосторожных воздействий.

Вот как надо ненавидеть своего покупателя, чтобы кнопку, открывающую ящичек в задней стенке, выполнить полой, с перегородками толщиной в миллиметр? Естественно, эта кнопка просто разваливается, если её неудачно ткнуть пальцем.

Думаете, это банальная экономия на спичках? Тогда трудно объяснить то, как сделана «торпеда»: из массива качественного мягкого полимера с инкрустированной в него плитой (иначе не скажешь) настоящего, а не бутафорского алюминия. Органы управления – под стать, с просчитанными усилиями, без люфтов, расположенные безупречно с точки зрения эргономики (кроме, пожалуй, «аварийки» у рычага АКП).

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Что случилось с интерьерщиками? Быть может, БМВ выполняла обязательство по использованию вторсырья под угрозой санкций от американского Агентства по охране окружающей среды? Не исключено. По крайней мере, я не могу придумать более логичного объяснения. Очень надеюсь, что их заставила так испортить салон какая-то внешняя сила, а не внутреннее убеждение, что «и так сойдёт».

И даже если оставить за скобками плохой пластик, я не в восторге от салона в стандартной комплектации. Сиденья простоватые, с коротенькой подушкой и без боковой поддержки. Руль тонкий, и его эргономические наплывы не особенно удобны – пожалуй, у самого обычного Ford Focus 1-го поколения он лежит в руках получше.

На ходу

Ездовой характер, прямо скажем, тоже противоречивый. Поворачиваемость ожидаемо на высоте: вкручиваться в виражи горных дорог или шустрить на круговом движении, опережая всех, – чистый серотонин. На трассе можно почти без кренов делать максимально дерзкие скоростные переставки, прошивая поток и полностью оправдывая в глазах окружающих дурную славу водителей БМВ.



Но чувство единения с машиной портит отвратительно настроенный электроусилитель руля. На парковке крутиться, конечно, удобно. Уже на городских скоростях начинает проявляться неприятное «желе» в околонулевой зоне, а на скорости за 100 «непрозрачный» диапазон разрастается до пугающего. Полное ощущение того, что рулевая колонка люфтит или колёса потеряли сцепление с дорогой.

Вдвойне обидна столь низкокачественная обратная связь, если учесть совершенно бескомпромиссную жёсткость подвески и высоту дорожного просвета. Z4 слишком жёсткая даже для тёплого Кипра, где почти нет колейности, рытвин и ям.

Зато есть лежачие полицейские, резкие уклоны, а пешеходные переходы «обрамлены» металлическими заклёпками. На всём этом в подвеску так сильно «колотит», что вываливаются прошлогодние зубные пломбы, а переднюю юбку сохранить в целости просто невозможно – она постоянно шаркает об асфальт. Всё это сопровождается целым оркестром скрипов салонного пластика.



Возникает закономерный вопрос: если уж вы сконструировали машину не для слабаков, которых не заботят такие мещанские мелочи как тишина в салоне и плавность хода, как можно объяснить внедрение ЭУРа? Он сводит на нет как минимум половину кайфа от рулёжки и рассчитан на явно неискушенного водителя. В общем, дисбаланс разочаровывающий.

Пожалуй, если бы эта Z4 была поздняя, двухлитровая и с рядной «четвёркой», я бы вообще на ней не ездил – одной красотой экстерьера и лёгкостью поворотов эстетически сыт не будешь. Отрада для водителя – рядная «шестёрка» М54. Выхлоп тут короткий и явно специально настроенный на «злой» звук, ласкающий слух своим богатством обертонов и раскрывающийся по-разному во всем диапазоне оборотов – от угрюмого бубнежа на холостых до истребительного рёва на верхах.

Настройка блоков управления держит мотор в тонусе, не давая переключаться наверх до 4-5 тысяч оборотов – как такового «спорт-режима» нет, АКП пребывает в нём постоянно. Жаль только, что объёма тут всего 2,2 литра, а мощности – 174 силы. Для 1330 килограммов снаряжённой массы этого мало. В горах, для которых родстеры в принципе и строятся, мотор «дохнет» на подъёмах и создаёт конфузы на обгонах по прямой. Для такого шасси, как у Z4, нужно никак не меньше 200 сил – полагаю, 3-литрового М54 хватило бы с лихвой для большинства ситуаций.

Покупка, обслуживание и ремонт

Как уже было сказано в самом начале, цены на Z4 E85 на Кипре достаточно умеренные, от 4000 евро за «убитые» экземпляры до 7000 и более за самые лучшие. В рублях это, соответственно, примерно от 380 до 650 тысяч. В России ценник существенно выше – от 700 тысяч за «дрова» до миллиона с лишним за ухоженные варианты.

Нашу «зетку» мы купили за 5900, и это типичная кипрская машина: в не очень богатой комплектации с самым «минимальным» мотором 2,2, так как до 2019 года транспортный налог рассчитывался исходя из объёма двигателя (теперь – из содержания СО2 в выхлопе). Скажем, за ввезенную в 2007 году 3-литровую машину в год приходится платить по 700 евро – многовато. Логично, что киприоты искали минимально возможный объём и без лишнего «фарша». Цвет, конечно же, чёрный, что объяснить можно только вкусами, которые «слишком специфичны». В кипрском климате с испепеляющим солнцем в июне-августе чёрные машины – худшее, что можно придумать. Зато, надо полагать, в глазах среднего киприота это «престижно».

В основном ремонт и обслуживание ничем не отличаются от любых других BMW. Масло, фильтры, колодки, расходники. Выделить можно три вещи: проигранные войны за плавность хода и тишину в салоне, а также «золотую» починку крыши.

Про жёсткость уже было сказано выше. Меня не покидала мысль, что если выкинуть на помойку родные шины runflat, к тому же уже изрядно старые и «дубовые», машина поедет плавнее. На практике установка «обычных» колёс ничего не дала – жёсткость, судя по всему, здесь обеспечивается амортизаторами и сайлентблоками.

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Попытка шумоизолировать салон проклейкой стыков также не увенчалась успехом. Точек, генерирующих скрипы, – огромное количество. Пластик же настолько плох, что «гуляет» с изрядной амплитудой. Полагаю, что если задаться целью, победить эти звуки можно, напихав под пластмассу пару килограммов «шумки», но я на Кипре так и не нашёл мастера, который бы за это взялся. Все говорят «чувак, это Z4. Так у всех. Расслабься и езди или продай и забудь».

Крыша – ещё один театр абсурда. Начнём с того, что её швы на скорости создают аэродинамические шумы. На нашем экземпляре как-то особенно заметно это с левой, пассажирской стороны. Я даже поменял все уплотнители на двери и проверил правильность установки безрамочного стекла (их тут постоянно перекашивает) – не помогло. Ветер завывает именно из-за шва.

У механизма складывания крыши невероятно переусложненный и по-дурацки скомпонованный гидравлический привод. В северных странах с высокой влажностью страдает насос этой системы, «удачно» расположенный прямо над дренажным отверстием. Если оно забивается (а оно всегда забивается), насос плавает в грязной воде и в итоге отказывает. Я знал об этой особенности, проверял при покупке дренажи и убедился, что там всё сухо.

Но на юге свои приколы – здесь на адской жаре дубеет резина. В итоге потеряли эластичность и в один ни разу не прекрасный день растрескались уплотнительные резинки гидравлических упоров, в которые насос накачивает масло для подъёма крыши. Стоит ли говорить о том, что резинки купить невозможно, стойки продаются только в сборе (по 350 евро за сторону за бэушный вариант), а разборка-сборка конструкции при соблюдении всех процедур TIS на сервисе занимает 2 полных дня? В итоге замена двух стоек обошлась примерно в 1000 евро, и, по отзывам мастеров, это для кипрских Z4 вполне типичная проблема.

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В общем, странная машина. С одной стороны, она так красива, так голосиста и так задорна в крутых поворотах, что ей хочется прощать всё. С другой, при всей моей любви к заводским решениям, от безысходности её хочется «колхозить». Разобрать, шумоизолировать и собрать заново салон, поставить М-кресла и руль (на самом же деле – «нормальные» кресла и руль, ибо те, что считаются «нормальными», это ухудшенные). Поставить силовой агрегат, скажем, от E46 – c 3-литровым мотором и гидромеханическим автоматом, так как на Z4 с топовым двигателем шёл заведомо провальный робот с одним сцеплением, пользоваться которым нет никакого желания. Выкинуть электроусиленную рейку и поставить гидроусиленную без «жижи» в околонулевой зоне. Заодно выкорчевать отвратительную музыку с выпяченной картонной «серединой» и поставить хорошую акустику.

Много чего хочется сделать… до тех пор, пока я не сажусь за руль своей 18-летней E39 530i. Которая, за малым исключением, сбалансирована идеально и не просит никаких изменений. Да, в поворотах она менее проворна, зато мощнее, быстрее, тише и плавнее.

Ну а Z4… на Z4 ездит моя жена, которой полностью хватает 2,2-литрового мотора, которую почему-то не смущают жёсткость и скрипы и которая так любит краем глаза смотреть на себя за рулём в отражении витрин. Что и говорить, без любви всё грех.