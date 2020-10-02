Так получилось, что у меня в окружении есть много хороших, но не очень нормальных людей. Один, например, любит есть арбуз с чёрным хлебом, другой считает смешным зайти в торговом центре лифт и спросить остальных, не знают ли они, зачем он их тут собрал. Но вот такой знакомый, кто покупает почти новый Polo Sedan, ездит на нём несколько месяцев, продаёт его и покупает двадцатилетний Prado, у меня один. И ведь не просто покупает, а с приключениями. Хотя чему удивляться? У него всё как-то с приключениями получается.

История покупки



Наверное, история выбора и покупки этого внедорожника будет даже интереснее истории его ежедневной эксплуатации. Что поделать: купить приличный Prado 90 сейчас сложнее, чем бюджетное место в МГУ.

Поиск машины начался в 2018 году, и сперва задача выглядела просто: Владимиру нужен был тягач, чтобы таскать прицеп со своим вездеходом. Идеальным вариантом на тот момент казался Toyota Land Cruiser 80. Но денег на него не хватало, да и моторы – либо 4,5-литровый бензиновый, либо 4,2-литровый дизель – не очень нравились (дизель слабоват, бензиновый прожорлив). Насчёт моторов, конечно, дело вкуса, но вот со стоимостью не поспоришь. Стыдно должно быть так дорого стоить в 20-летнем возрасте, но Тойота есть Тойота. Имеет право.

И вот однажды при поиске Land Cruiser 80 случайно выскочил Prado 90. С тех пор Владимир каждую ночь спал не с женой, а с мыслью о «прадике». Жене это в конце концов надоело, и она поставила ультиматум: продавай что хочешь, хоть почку, хоть свою невинность, но купи себе уже свой Прадо и вернись из своих грёз ко мне. Владимир сразу же продал свой Поло, распотрошил заначку, занял денег у друга и нашёл подходящую машину в Архангельской области. Но машина ушла слишком быстро и ушла, само собой, кому-то другому. Начались поиски другого варианта.

Одновременно душу терзали муки выбора между дизельным и бензиновым мотором. Насчёт коробки вопрос не стоял – только автомат. А вот мотор? Изначально бензин вообще не рассматривался. Мол, что это за внедорожник с бензиновым мотором? Но потом началось чтение форумов, консультации с друзьями и прочие метания. Кто-то советовал одно, кто-то другое. В итоге пришлось согласиться, что бензиновая машина будет ездить всё-таки заметно веселее. А в ходе просмотра ржавых останков былого императорского качества выяснилось, что найти дизельный Прадо с целым кузовом практически нереально: их сразу покупали для того, чтобы ушатать в грязи. У этих машин не было как минимум порогов, как максимум – ни порогов, ни дверей, ни рамы, подробно о том, как гниёт кузов Прадо, мы писали в соответствующем обзоре. А вот кузов бензинового «прадика» обычно выглядел лучше.

Две приличные машины нашлись в Москве. Одна машина не понравилась при просмотре. Мало того, что владелец её загадил выше крыши, так ещё в багажнике стоял газовый баллон. К тому же она была битой. Покупать её не захотелось не только умом, но и сердцем (а сердце в случае с этими Прадо играет не последнюю роль).

Вторая машина вызывала некоторые опасения из-за объявления. В нём была только одна фотография, причём сделанная на плёночный фотоаппарат и потом отсканированная. Конечно, Прадо подразумевает некоторую олдовость, но не настолько. Вдобавок эту машину продавала женщина. Но это ещё не всё.

Этот Прадо – наследство от ее умершего несколько лет назад мужа и вдобавок предмет судебных разбирательств родственников покойного. Но разве Владимира такие пустяки остановят? Он поехал смотреть автомобиль.

Машина действительно последние три года стояла в гараже без аккумулятора. Запускать мотор Владимир не стал, но сразу увидел – есть блокировка. По его же словам, это было «ё-моё, ещё и люк сверху – офигенно!». Владимир проверил машину толщиномером и обнаружил перекрашенный капот и рамку лобового стекла. Но это вполне нормально.

Богомерзкие дерматиновые чехлы (к тому же дырявые и штопанные) вид портили, но их можно снять и выкинуть. В общем, случилась любовь с первого взгляда, которую могло разрушить только одно неприятное обстоятельство: за машину просили 600 тысяч, у Владимира в кармане было только 550. Продавец обещала подумать, и Владимир вернулся в Питер.

Через день звонок: «Хорошо, забирайте за 550». Картонные крылья любви, безумный горящий взгляд, «Сапсан». В Москве с другом ещё раз посмотрели машину снизу. Да, есть две или три дырочки, но всё пока поправимо. Оформили ДКП, забрали документы, и Владимир поехал на новой (ха-ха-ха) машине домой в Питер.

По дороге его беспокоила одна мысль: как теперь поставить покупку на учёт? На руках – ДКП, судебные решения и ПТС с СТС, в которых не совпадают некоторые буквы и цифры VIN. Так себе набор, если честно.

Было пасмурно, пошёл снег. Шины, само собой, летние. Опыта езды на постоянном полном приводе нет. Догадываетесь? Да, километрах в сорока от Питера «прадик» стало кидать, и Владимир поймать его не смог. Разворот на 180 градусов – и боком в снежный бруствер. Кувырок через крышу, встали на колёса. Приехали.

Казалось бы, конец мечте. Но нет. Вмятина на капоте, на ребре крыши и левом переднем крыле, треснули лобовое стекло и передний бампер. Эвакуатором выдернули Прадо на дорогу, отдали за услугу девять тысяч и… поехали домой. И уже дома, в Питере, принялись доводить покупку до ума.

После покупки

Итак, машина 1998 года выпуска, с мотором 5VZ-FE (V6, 3,4 л), четырёхступенчатая АКП, постоянный полный привод, пробег 270 тысяч километров. Немного бит, слегка перевёрнут, но пока жив. Разумеется, требует внимания и… денег. А вот их не было.

Первый месяц жизни в Питере Прадо простоял под окном нового владельца. Владелец тем временем взял в долг ещё 50 тысяч. И Прадо поехал на ТО.

Обслуживание получилось довольно серьёзным. Поменяли все жидкости (кроме фреона), фильтры (включая АКП), задний левый ступичный подшипник, подварили раму и днище, отремонтировали задние суппорты, заменили ремень ГРМ, помпу, трубки задней печки, амортизаторы, свечи, прокладку клапанной крышки, клапан ВКГ. За всю работу, без запчастей, Владимир отдал 65 тысяч. Кроме этого пришлось заменить рулевую рейку. Оригинальную, к сожалению, найти не удалось, пришлось поставить тайваньскую за 11 тысяч. Всё остальное Владимир ставил оригинальное.

Интересная история произошла с ремнём ГРМ. Сразу после покупки, ещё во время фееричного перегона автомобиля в Питер, Владимир был расстроен динамикой на трассе. Быстрее 140 км/ч Прадо ехать никак не хотел. Да и в остальном динамика не радовала. Что ж, рамный внедорожник, архаичный автомат, бывает... Обидно, но что поделать. И вдруг при замене ремня ГРМ выясняется, что он стоял не по меткам, а был сдвинут на два зуба. При этом ранее машину обслуживали исключительно у дилера. То ли ремень перескочил, то ли его сразу поставили неправильно, но дальнейшие события вызвали выброс эндорфинов: после замены ремня Прадо полетел! Задумчивость пропала, а после замены масла в АКП ещё и коробка стала переключаться абсолютно незаметно.

Мятые крыло и капот Владимир решил заменить. В планах всё равно есть перекраска автомобиля, так что пусть они стоят новые и без шпатлёвки.

Ещё немного денег пришлось ввалить в освещение. Светодиодные фары, фары дальнего света, задние фонари… Дальше – понеслось. Магнитола на Андроиде, камера заднего вида, новый выпуск, подсветка салона. Ещё захотелось перешить руль и селектор АКП (семь тысяч и тысяча соответственно). На этом деятельность Владимира временно приостановилась.

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В движении

Скажу по секрету: у меня когда-то давно была Тойота, и я её любил. Поэтому и за руль Прадо я садился с удовольствием. Есть тут свои фишки. Например, вот этот бортовой компьютер с навигационным комплексом (кренометр, альтиметр, компас). Классная ведь штучка, не так ли? На рестайлинговых 90-х он был цветным, но у нас хотя бы тут почти «по стоку» – монохромный. Почти – потому что подсветку опять-таки пришлось заменить.

А вот с посадкой некоторые проблемы есть. Скорее всего, японцы делали этот салон для безруких. Ручки на дверных картах неудобные, держаться там не за что. Центральный подлокотник назвать подлокотником нельзя вовсе – локтем до него достать невозможно. Можно, конечно, купить высокий (он был опцией), но найти его сейчас трудно, а если он есть, то стоит неоправданно дорого.

Кататься мы поехали в лес (в городе 22-летний Прадо выглядит как Геббельс в синагоге). Ну а какие дороги в лесу – сами знаете. За рулём хорошо: вцепился в него и едешь. А вот на пассажирском месте ручек не хватает. Можно держаться за ту, что стоит на передней стойке, но это не очень удобно. В общем, мне за рулём понравилось больше.

Я не ожидал от старого Прадо какой-то чёткости или собранности. Но, как ни странно, старичок оказался крепко сбитым. И как раз в лесу он был особенно хорош. Подвески тут не очень асфальтовые: впереди – независимая пружинная на двойных поперечных рычагах, сзади – неразрезной мост на пружинах с реактивными тягами и стабилизатором поперечной устойчивости. Вроде бы не очень мягко, но по не самой лучшей дороге можно дубасить в режиме «газ в палас». Главное, не переусердствовать с газом: вес машины почти в две тонны заставляет иногда задуматься о хрупкости костей человеческого тела. Да и тормоза тут явно не для гонок: не слишком эффективные и требующие некоторого усилия. Зато педалью очень легко дозировать их усилие.



На асфальте выявляется ещё одна не очень приятная особенность – склонность к кренам в скоростных поворотах. Но при желании Прадо очень даже может вжать в кресло. И когда на одном из светофоров (из леса до дома Владимира я вёз его сам) в городе наглый таксист встал справа (под стрелкой только направо) с намерением обойти меня и уехать первым, я со злорадством страдающего комплексами человека не дал ему это сделать. Те же 80 км/ч (которые в городе запрещены, но не очень) Прадо набирает очень легко. За городом нормальная удобная скорость – 110-120 км/ч. Можно и быстрее, но зачем?

Кстати, мотора в салоне на этих скоростях почти не слышно. А вот «тюнинговый» выпуск ревёт как Лепс на корпоративе. Послушать можно, но недолго. Впрочем, это дело вкуса.

Само собой, управляется Прадо не как современный легковой автомобиль. Но компромисс между поездками вне дорог, по трассе и в городе в нём найден идеальный. С учётом возраста, конечно. И я вполне понимаю Владимира, который эту машину любит. Я бы её тоже полюбил, если бы не расход топлива: 20 литров в городе и 15 на трассе – это перебор.

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Планы на будущее

Разумеется, после всего пережитого Владимир продавать машину не собирается. А вот планов на неё много.

Конечно же, её надо перекрасить. Как и чем – вопрос пока открытый. Были идеи о рапторе, но они уже забракованы: есть технологии и поинтереснее.

Надо на всякий случай отпескоструить днище и защитить его от возможной коррозии, перешить потолок. А ещё было бы неплохо заменить дверные карты – поставить от рестайлингового Прадо 90. После всего этого возить свой вездеход будет ещё приятнее. Хотя и сейчас Тойота радует. Если бы ещё её не надо было так часто заправлять… Добродетелей у самурая должно быть много, но топливная экономичность в их число, к сожалению, не входит.