Пресс-масленки, «камень» и матрасик: тест-драйв Forland 8

После ухода глобальных автобрендов в сегменте среднетоннажных грузовиков бал править стали отечественные автогиганты, зачастую используя для этого перелицованную китайскую технику. Но автопром Поднебесной старается утвердиться на российском рынке и под собственными оригинальными марками. Одна из интересных новинок прошлого года – Forland 8, который не так давно побывал у нас на тесте.

Китайцы заходят на российский рынок по традиции осторожно. Они редко организуют собственные представительства, предпочитая действовать через импортеров. Бренд Forland, являющийся частью крупного конгломерата Beiqi Foton Motor, – не исключение. Его дистрибуцию в нашей стране осуществляет компания «МБ Рус», известная ранее под именем «Мерседес-Бенц PУC». Она продает три модели Форландов разной грузоподъемностью: Forland 3, Forland 8 и Forland 12. Вот как раз середнячка Forland 8 полной массой 7900 кг мне и удалось протестировать.

Фото: Forland

Российская адаптация и экология на пятерку

Вариативность Forland 8 – классическая, по всем правилам автогрузового инженерного творчества: у машины может быть колесная база в 3800 мм и 4500 мм, снаряженная масса – 3240 кг и 3405 кг соответственно.

Как и положено, автомобиль адаптировали под российские условия эксплуатации. Кабины машин для нашего рынка имеют лакокрасочное покрытие с толщиной, увеличенной до 110-120 мкм. Они получили дополнительное утепление и шумоизоляцию: под днищем над двигателем размещен специальный кожух из плотного материала с отражающим слоем. А находящиеся рядом колесные арки покрыты антикором.

Помимо этого автомобиль имеет жидкостный отопитель известного иностранного бренда, топливный фильтр грубой очистки с подогревом, а в картере двигателя предусмотрен подогрев моторного масла от внешнего 220-вольтового источника питания.

Обе аккумуляторные батареи по 12 В имеют повышенную емкость в 85 А*ч.

Экологический класс Forland 8 – пятый. Тут есть система SCR (в народе – мочевина), но нет сажевого фильтра. Решение, несомненно, дискуссионное, кому-то оно понравится, кому-то – нет, а подавляющему большинству наверняка хочется, чтобы не было вообще ничего. Но от экологического законодательства не уйти, поэтому хотя бы что-то быть должно. Правда, производитель не дает даже примерных нормативов расхода мочевины, но в случае с Forland он вообще сильно скромничает: официальных данных нет ни о расходе топлива, ни о динамических характеристиках. Однако зная, какие тут используются агрегаты, не составит особого труда многое достаточно точно спрогнозировать.

Сила – в Cummins

Двигатель Форланда – 3,8-литровый Cummins ISF 3.8S5154 – дизельная рядная «четверка». Максимальный момент – 491 Нм в диапазоне 1200-2200 об/мин, максимальная мощность – 152 л.с. при 2600 об/мин.

Из интересных особенностей мотора можно отметить наличие на нем монтажных площадок с крепежными зонами для установки допоборудования. Например, в версии рефрижератора для обеспечения работы холодильно-отопительной установки к двигателю можно подключить второй компрессор (все изотермические фургоны, предлагаемые «МБ Рус», имеют закладные в передней стенке для ее монтажа). Поэтому нагрузка на штатный компрессор, предназначенный для салонного кондиционера, не возрастает.

Пару двигателю составляет 6-ступенчатая механическая коробка переключения передач WanLiYang 6G55. Передаточное отношение главной передачи – 4,33. Коробка отбора мощности позволяет оснащать шасси, например, краном-манипулятором, гидробортом, цистерной с допприводом и другими надстройками.

Силовой агрегат «восьмерки» наделяет машину довольно энергичным нравом. И это неудивительно: этот дизель давно заслужил репутацию весьма оборотистого мотора. А испортить Cummins – все равно что «догнать Савранского»: невозможно. Поэтому даже полная загрузка не сильно отражается на поведении автомобиля, и наслаждаться моментом можно в полном смысле слова.

Хотя, естественно, такие машины приобретаются не для спортивных упражнений и не для дальнемагистральных забегов. Их стезя совершенно иная: трудиться на внутригородских и региональных перевозках. Поэтому и бак на 200 литров, и мощность в 152 «лошадки» вполне достаточны – большего в таком режиме не требуется.

Forland 8 достойно рулится, в плане обзорности вопросов нет. Даже длиннобазная версия ловко маневрирует и совершает разворот буквально в пару приемов. По субъективным впечатлениям радиус разворота не очень велик и в городской толчее перед пандусом районного гастронома явно позволит крутануться без серьезных хлопот.

Вот только двигатель все-таки шумноват. Усиленная шумоизоляция, безусловно, пошла машине на пользу, но положение исправила не до конца.

Подвеска и все, все, все

Подвески у Forland 8 рессорные со стабилизаторами поперечной устойчивости. На заднем мосту – двойные рессоры по семь и восемь листов, на переднем – одинарные, с четырьмя листами. Технически допустимая нагрузка на переднюю ось составляет 2885 кг, на заднюю – 5105 кг. Фактически же, по утверждению поставщика, задняя ось способна выдержать до 6400 кг, передняя – до 3600 кг. То есть в совокупности порядка 10 т.

Для российской специфики грузоперевозок, когда без перегруза возит только ленивый, это, с одной стороны, конечно, плюс. С другой, настолько большой «запас прочности» способен значительно усугубить злоупотребления, которые впоследствии неминуемо выльются в дорогостоящие ремонты и простои. Поэтому следует все-таки приструнить свои хотелки и исходить из принципа разумной необходимости. Который, впрочем, каждый толкует по-своему.

Фары у Форланда галогенные, дневные ходовые огни – светодиодные.

Карданный вал, элементы рулевого управления и рессор имеют точки смазки – пресс-масленки, посредством которых выполняется шприцевание нагруженных узлов. Сегодня эта процедура уже не так распространена, как в прежние времена. Многими она воспринимается как обременительная обязанность, но срок службы компонентов благодаря ей, как ни крути, все-таки увеличивается. А значит, эксплуатационные затраты снижаются. И это хорошо.

От регулировок до матрасика

Теперь заберемся в кабину. В ней установлено подрессоренное водительское сиденье с регулируемой жесткостью. Не проведя необходимых настроек, я отправился в поездку, и уже на первом же «лежачем полицейском» сиденье с грохотом ударилось об основу. После регулировки жесткости под вес подобные инциденты не повторялись.

Рулевая колонка с мультирулем регулируется в двух плоскостях, и это очень удобно. Мне кажется, в кабине Forland 8 будет удобно людям совершенно любой комплекции и веса. Главное – использовать потенциал доступных настроек по максимуму.

Обилие всевозможных мест хранения позволит эффективно организовать рабочее место, избежав бардака с документами. На полочку под потолком перед водителем можно положить путевые листы, на другую по соседству – накладные и доверенности, а внизу могут лежать сертификаты и лицензии. Найдется применение и длинному желобу по низу передней панели – сюда так и просятся ручки, штампы, степлер со скобами и прочая мелочевка. Если особо не лихачить, по салону им летать не придется.

Кофе и всякие хот-доги можно разложить в огромном подстаканнике возле рулевого колеса. Для пассажира (или экспедитора) такой же есть и с другой стороны торпедо.

Даже совсем немного посидев в кабине Forland 8, сразу чувствуешь, что эргономику автомобиля и внутреннее пространство рисовали люди, хорошо знакомые со спецификой предстоящей эксплуатации. За исключением каких-то малозначительных нюансов продумано практически все. Они постарались просчитать сценарии на несколько шагов вперед и позаботились даже о матрасике, который прячется за спинками и раскладывается на сиденьях, чтобы водитель мог комфортно отдыхать. А чтобы ногам ничего не мешало, рычаг стояночного тормоза максимально смещен к задней стенке. Да, сидя в кресле, дергать за него не очень удобно, но для безмятежного сна во весь рост – самое то.

Впрочем, матрасик – не основное достоинство автомобиля. Помимо него в базовое оснащение входят горный тормоз, круиз-контроль, ABS и ESP, бордюрные зеркала спереди и на пассажирской двери, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев сиденья водителя и еще несколько полезных вещей, создающих определенный уют на рабочем месте. Конечно, все это ставили на машины и 10 лет назад, но все равно удобно.

А вот мультимедийную систему с экраном в 7,5 дюймов и камеру заднего вида придется ставить за доплату, хотя многие водители без этих вещей жизни себе уже не представляют.

Но наиболее странно то, что в автомобиле, кажется, полностью отсутствуют подушки безопасности. Указывающих на их наличие надписей нет ни на рулевом колесе, ни где-либо еще.

Большая дружная семья

В Россию Forland 8 поставляются в виде шасси, однако компания «МБ Рус» подготовила три вида машин: изотермический фургон с возможностью последующей установки холодильно-отопительной установки, бортовую платформу со сдвижной шторой и автоэвакуатор.

Изотермический фургон Forland 8. Фото: Forland
Бортовая платформа со сдвижным тентом на шасси Forland 8. Фото: Forland

Компания выбрала несколько хорошо известных на рынке кузовостроителей и вместе с ними разработала наиболее оптимальные с точки зрения соотношения «цена-качество-возможности» стандартные решения. Таким образом, получились восемь версий изотермического фургона для двух колесных баз с длиной будки 5200 мм, 6300 мм и 6400 мм, шириной 2300 мм и 2590 мм, высотой 2200 мм и 2500 мм. При этом толщина боковых стенок фургона может быть 50 мм, 60 мм либо 80 мм, а передней стенки, крыши и ворот – 80 мм.



Фото: Forland

В эти фургоны входит от 10 до 14 паллет, грузоподъемность – от 2905 кг до 3545 кг. Объемы грузового пространства – от 21,5 куб м до 36,5 куб. м. В качестве утеплителя в стенках используется экструдированный пенополистирол, в дверях – пенополиуретан. Сегодня это своеобразный отраслевой стандарт. При наличии явных плюсов и не менее очевидных минусов он в грузоперевозках является неким компромиссом между сроком службы и коэффициентом термоизоляции.

Наружная и внутренняя стенка фургона – плакированный металл. Тоже не самое безупречное решение, но пластик заметно дороже, а эстетические и функциональные свойства плакированного металла не намного хуже. Обрамление – алюминиевые уголки. Задний портал – сталь с порошковой окраской, фурнитура дверей – нержавеющая сталь, пол – бакелитовая фанера.

В целом, получилась не самая дорогая «изотерма», но и не откровенная дешевка на 2-3 года использования. Имея вполне приличный внешний вид, фургон при аккуратной эксплуатации способен служить годами. Только для этого его придётся регулярно мыть и устранять самые первые признаки коррозии.

Шторная машина тоже представляет собой компромисс между сроком службы, стоимостью, вместимостью и грузоподъемностью. Варианта два: при единых ширине и высоте 2550 и 2500 мм предусмотрены два варианта длины для разных колесных баз – 5200 мм и 6300 мм. Рассчитаны они на 12 и 14 паллет соответственно.

Грузоподъемность таких вариантов составляет 3855 кг и 3590 кг, объем грузового пространства – 29,5 и 35,9 «кубов» соответственно.

Направляющие шторы алюминиевые, ролики – металлические. Быстросъемная перегородка посередине движется на отдельных роликах вперед и назад, что обеспечивает легкость погрузки с любой из сторон – как сзади, так и по бокам. Борта – алюминиевые. В передней стенке за фанерой скрыт металлический каркас, который защищает кабину водителя. Такелажные петли вмонтированы в обвязочный профиль. Это облегчает доступ к ним при любом размещении паллет и позволяет фиксировать груз, не сдвигая паллеты.

Для продления срока службы стальной обвязочный профиль с порошковой окраской имеет П-образную форму, которая исключает возможность скопления воды и как следствие – появления характерной для обвязочных профилей трубчатой формы ржавчины.

На воротах – штанги с пуш-ручками, петли выполнены из нержавейки. Штанги – из оцинкованной стали. Лестница на всех машинах оцинкованная.

Конкурентное окружение

Напрямую с Forland 8 соперничают не так много одноклассников. Фактически – только Валдай 8 полной массой до 7,49 т и Dongfeng C80 полной массой 7,99 т. Другой «русский китаец», КАМАЗ Компас 9, и чистокровный уроженец Поднебесной JAC N90 расположены в близком сегменте, но уходят в полную массу 9 тонн. А это уже немного иные возможности и функциональность.

Однако в ценовом позиционировании две последние машины близки. Стоимость полнокомплектного Forland 8 в виде изотермического фургона начинается от 4,95 миллиона рублей, а за JAC N90 просят от 5,51 миллиона. У N90 похожий двигатель аналогичного объема, но грузоподъемность больше – 5800 кг. А на КАМАЗ Компас 9 стоит вообще тот же Cummins ISF3.8 S5154, но его грузоподъемность еще выше – в районе 6,2 т, а цена стартует от 4,3 миллиона рублей.

Валдай 8 ближе к нашему герою и многим просто понятнее. Грузоподъемность – до 4,6 т, а цена – от 3,97 миллиона. Разница в миллион дает веское конкурентное преимущество, которое сложно чем-либо перебить при сравнимых характеристиках и уровне оснащения.

Шасси Dongfeng C80 тоже оснащается «камнем» ISF3.8s5154 и имеет грузоподъемность 5380 кг. Стоимость – от 4,98 млн рублей. Поэтому соперник для Forland 8 из него хиленький: с надстройками Dongfeng будет ощутимо дороже.

Получается, что главные конкуренты Форланда – автомобили российских брендов. Ситуация в сегменте эту картину очень наглядно иллюстрирует: сейчас на продажи среднетоннажной продукции отечественных автогигантов приходится более 50% всего рынка. Так что покупатель по-прежнему голосует в первую очередь рублем. И в текущих экономических условиях это вряд ли изменится.