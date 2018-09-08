Слишком правильный, излишне консервативный и чересчур дорогой для народного автомобиля. Основатель династии дорожных хулиганов, одинаково привлекательный и для солидных господ, не растерявших запал, и безбашенных юнцов. Это всё о нем – Volkswagen Golf GTI Edition 30.

Снаружи

Отец-основатель клана горячих хэтчбеков к четвертому поколению изрядно растерял задор. Падение было настолько низким, что GTI стало лишь обозначением одной из комплектаций. Заветный шильдик на законных основаниях мог получить даже 115-сильный «овощ», притом даже необязательно бензиновый. Позор, слава богу, длился недолго, закончившись с приходом пятого GTI.

Спаситель рода своего на первый взгляд как всегда скромен. Golf как Golf – безошибочно идентифицировать принадлежность к тому или иному поколению можно лишь пристально взглянув ему в глаза. Чернеет оскал переднего бампера с тюнинговой губой, алеет окантовка решётки радиатора, топорщатся мускулистые пороги и задний спойлер, переливаются хромом прославленные на весь мир шильдики — дьявол, то есть GTI, кроется в деталях. Скромная плашка на задней двери с надписью Edition 30 означает, что это ограниченная юбилейная версия, подарок Golf самому себе на тридцатилетие.

Внутри

Возраст интерьера, которому больше десяти лет, мастерски скрыт. Выдает его только руль — крупноватый для горячего хэтчбека, зато удобный как инструмент на каждый день. Спорить об организации внутреннего пространства, эргономике и качестве материалов Golf бессмысленно ввиду отсутствия серьезных аргументов. Немцы всё проверили даже не семь, а сто семь раз, и только потом пустили в серию. У них даже невыразительность дизайна стала достоинством – мол, к чему водителю лишние переживания.

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В комплектации не хватает только люка и передних парктроников. Двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, чёрный потолок, подсветки в ногах — отличный способ оценить, насколько далеко ушёл пятый Golf в сравнении с отдающим девяностыми предшественником. А отлично прижившийся мультимедийный комплекс с цветным дисплеем, навигацией и Bluetooth от более поздней версии Golf – наглядный пример того, что Volkswagen – это конструктор для взрослых.

Другие отличия куда существеннее. Удачно спрофилированные кресла с развитой, но ненавязчивой боковой поддержкой обиты клетчатой тканью в комбинации с черной кожей. Рычаг DSG стилизован под мячик для любимой игры сильных мира сего. Прямо на пассажира смотрит памятная табличка Edition 30. Все в память о великом пращуре.

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В движении

Слава богу, одними декором, как это часто бывает у всяких Limited Edition, дело не ограничилось. Юбилейный Golf не просто мощнее и тяговитее своих собратьев на 30 л.с. и 20 Нм. Скромная на первый взгляд прибавка — результат не банального чип-тюнинга, а серьёзной перекройки мотора. У двухлитровой «четверки» в версии Edition 30 иная поршневая группа, форсунки, и самое главное – новая турбина К04.

Масса «комфортного» оборудования и требования безопасности не прошли для GTI бесследно: снаряженная масса хэтчбека превышает 1 300 кг. Но мотор справляется на пять с плюсом, в режиме «в полпедали» уверенно разгоняя Golf уже с 1 500 об/мин. Взрыва, если давить дальше, не будет, что, впрочем, нисколько не снижает шокирующего эффекта от мгновенной телепортации в пространстве. GTI срывается с места мягко, без всяких задержек и с неудержимым напором идущего на взлёт самолёта.

Шестиступенчатый преселектив DSG DQ250 в своём деле мастер. Зол и быстр в спортрежиме, да и в обычном не промах. Смена передач сопровождается небольшой перегазовкой, позволяющей избежать раздражающих клевков кузова. При спокойной езде «робот» — великий эконом: включает шестую передачу уже при 60 км/ч.

Я никогда не ездил на обычном пятом Golf, но подвеску GTI готов хвалить на все лады. Перенастроенная по сравнению с обычным хэтчбеком ходовая, дополненная более толстым задним стабилизатором поперечной устойчивости, не превратила езду на заряженном Golf в подобие пытки. На ходу GTI собран и упруг, но не более. В иных седанах на спортподвеске меньше благородства.

Volkswagen Golf GTI Edition 30

Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 12 7 9

Балуя комфортом, GTI не забывает об управляемости. Машину чувствуешь буквально кончиками пальцев, настолько классно настроен электроусилитель руля. Любой поворот GTI играючи проходит на полном газу без малейшего намека на потерю траектории, как будто не он только что проигнорировал пару стыков асфальта. Это тем более удивительно, что в подвеске стоят обычные амортизаторы. Конкурентам с их зубодробительной жёсткостью у Golf ещё учиться и учиться.

Это уже второй испытанный мной GTI. Несмотря на обратный хронологический порядок, ощущения — один в один. Утром на работу, вечером на трек, в выходные за город с семьёй. И так хоть круглый год. Держать этого зверька на привязи в зимний период может только человек со стальной выдержкой — универсальный боец не может без побед.

История покупки

Вирус под названием GTI Александр подцепил осенью 2016 года, став владельцем полностью стокового и очень ухоженного красного Golf GTI Edition 30. Авто радовало, но счастье длилось недолго: хэтчбек пришлось продать, пересев на Volkswagen Jetta. Водительской радости это, естественно, не приносило. Весной желание иметь быструю машину особенно обострилось. Герой этой статьи, белый Golf GTI Edition 30 2007 года выпуска, был найден уже тогда, но машина находилась в Сочи, и Александр не решился на покупку. Зато загорелся желтым Seat Leon Cupra 2011 года, который находился в Питере. Увы, Александр опоздал.

Расстроившись он принял, вроде бы логичное, но поспешное решение, о котором впоследствии пожалел — купил Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 4motion с МКП. Солидный, вместительный автомобиль в богатой комплектации… не вызывающий абсолютно никаких эмоций. Просто средство перемещения из точки А в точку Б. При этом расход топлива и цена обслуживания были сопоставимы с «горячим» хэтчбеком.

Пришлось опять вернуться к GTI. Белый Golf с пробегом 156 000 км всё ещё был в продаже, как будто ждал Александра. Друг, бывший проездом в Сочи, произвёл осмотр авто, подтвердив хорошее состояние. В комплекте шёл пакет хороших доработок — чип-тюнинг Revo Stage2 +, доработанная подвеска (амортизаторы Bilstein B6 Sport, пружины Eibach Sportline, сайлентблоки от Audi S3) и усиленные тормоза. Второй раз отказывать себе в мечте Александр не стал. Цена составила 675 000 рублей.

Ремонт

Перед поездкой домой Александр заменил масло, залив Liqui Moly 5W50. Чтобы ехать обратно в щадящем режиме он также скинул клемму с аккумулятора, обнулив тем самым тюнинговую прошивку. Диагностика по приезде показала, что осмотр перед покупкой был сделан не слишком внимательно. Был выявлен износ задних сайлентблоков передних рычагов, сайлентблоков задних подпружинных рычагов и задней левой ступицы, а также запотевание помпы. Все это было заменено перед тем как машина отправилась на зимовку в теплый паркинг. Также был заменен ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики, тросы ручника и подкапотная шумоизоляция.

После трех-четырех активных торможений стала появляться жёсткая вибрация на руле. При этом остатка износ колодок и дисков (диски здесь ATE, колодки — ATE ceramic) не превышал 40%. Александр решил обратиться в специализированный сервис, занимающийся только тормозными системами. После замены колодок на EBC Brakes, аналогичные по параметрам, но с более высокой рабочей температурой, биение пропало.

Частая проблема у владельцев пятых Golf, особенно заряженных версий, с которой столкнулся и Александр — стуки и щелчки из под автомобиля, напоминающие щелканье пружины амортизатора. Эти звуки, обычно появляющиеся при трогании, остановке, активной рулежке и проезде лежачих полицейских, издаёт подрамник. Решение давно найдено — установка алюминиевых втулок, которые центрируют и фиксируют подрамник относительно кузова, лишая его движения и полностью устраняя щелчки.

Когда появилась вибрация коробки в положении D, Александр решил ехать к официальному дилеру. По результатам диагностики было заменено сцепление, задний сальник коленвала, опора КП и фильтр. При снятии поддона двигателя оказалось, что засорился и требует немедленной замены маслоуловитель. Общая стоимость ремонта даже с учётом хорошей скидки составила почти 100 000 рублей.

Эксплуатация

Настоящий пробег — 160 000 км. По технике GTI сейчас в полном порядке. Все стандартные болячки модели устранены, и на хэтчбек установлен новый комплект резины Michelin Pilot Sport

Расходы

ТО с заменой масла (Shell Ultra Racing) в двигателе и фильтров — раз в 5 000 км

Расход топлива в городском цикле – 12 л/100 км

Расход топлива в по трассе – 7 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле – 9 л/100 км

Топливо – АИ-100

Планы

Планов на будущее, к сожалению, нет: вложив за год владения в GTI столько труда и средств, Александр в силу обстоятельств вынужден его продавать.

История модели

Пятый Golf GTI встал на конвейер в 2004 году. Движущей силой трех- или пятидверного хэтчбека был двухлитровый турбомотор EA113 с непосредственным впрыском мощностью 200 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые механика и «робот» DSG. При наличии последнего разгон до сотни составлял 6,9 секунды. Улучшить этот показатель до 6,6 секунды (6,8 для версии с мкпп) смог юбилейный 230-сильный GTI Edition 30, выпущенный ограниченным тиражом в 2006 году.

История пятого поколения заряженного хэтчбека закончилась в 2008 году с появлением шестого GTI.