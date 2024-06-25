Сверкающие на солнце мириады брызг, летящих из-под колес, кипящий в крови адреналин и удивительное чувство полной власти над автомобилем, который не просто подчиняется твоей воле, а, кажется, угадывает каждое твое желание… Вот краткое изложение тех эмоций, которые вызывает Академия интеллектуального вождения Seres Aito, проводящая занятия на полигоне ФСО. Что раньше было у немецких брендов, теперь появилось у китайских? Посмотрим своими глазами.

BMW M Driving Experience, Porsche Experience, Академии AMG и Audi… То, что такого рода проектами занимались в основном премиальные марки, воспринимается как нечто абсолютно естественное. А вот то, что когорта таких марок начала пополняться автобрендами из Поднебесной – это уже нечто новенькое… Тем более что проект под названием «Академия интеллектуального вождения Seres Aito» запустила марка, возраст которой по автомобильным меркам непозволительно мал: первые ее автомобили появились в 2019 году. Однако она сразу заявила о том, что претендует на премиальный статус. А дистрибьютором марки в России символично стала компания «МБ РУС», которая ранее, до ухода Mercedes из России, называлась АО «Мерседес-Бенц Рус».

Опять же вполне понятно, что компании более чем с пятью десятками дилерских центров, в которых продавались автомобили, ставшие у нас в стране символом и стандартом автомобильной премиальности, нужно было найти, чем загрузить эти дилерские центы, и что найти автомобили для этих центров можно было только в Китае. Но из сотен китайских марок руководство компании выбрало две, Seres и Li Auto. Но если кроссоверы Li завозятся в порядке параллельного импорта, то с маркой Seres, а точнее, с владеющей ею Sokon Group подписано полноценное дистрибьюторское соглашение. Нужно сказать, что в компании действовали осторожно и аккуратно: первые завезенные в Россию автомобили назывались несколько иначе и продавались под маркой Aito. Почему так вышло?

В 2019-м в Чунцине был запущен самый современный автозавод КНР, где практически все операции выполняют роботы, а люди заняты только контролем. Затем в 2021-м началось сотрудничество с компанией Huawei. Результатом стало появление целого букета гибридных и чисто электрических автомобилей под брендом Aito, к созданию которых был привлечен Мартин Эберхард, один из основателей компании Tesla – последовательных гибридов М5 и M7. Но в итоге принадлежащую Huawei марку Aito было решено оставить для китайского рынка, а на других рынках продвигать Seres. Ну а поскольку в Россию уже завезли какое-то количество машин под маркой Aito, то в течение некоторого времени М5 и М7 будут параллельно продаваться и как Seres, и как Seres Aito.

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Естественно, возникает вопрос: а есть ли между машинами с одинаковыми индексами, но под разными марками, хоть какие-то отличия? На этот вопрос ответил бренд-директор Seres Aito Кирилл Иванов. По его словам, с технической точки зрения никаких отличий нет: электромоторы, бензиновые двигатели, ходовые батареи, инверторы-преобразователи, подвеска, рулевое управление – все точно такое же. Соответственно, не различаются ни динамические показатели, ни запас хода. Но в машинах под маркой Aito головное медиаустройство работает под управлением ОС Harmony, а в автомобилях Seres – Android. Соответственно, из медиасистем удалены чисто китайские приложения, которые не работают и бесполезны в России, зато весь интерфейс полностью русифицирован. Есть CarPlay и Android Auto, но в компании обещают, что в ближайшее время автомобиль получит собственные SIM-карты и встроенный Яндекс Навигатор. Все кроссоверы получили набор опций «зимнего пакета», включающий в себя подогрев руля, сидений, зеркал, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя, а «китайские» зарядные разъемы GB/T заменены на «европейские» CCS Combo. В модели М5 выкидные ручки заменены на полностью выдвижные, такие же, как в М7. Вот, собственно, и все различия…

Seres Aito M7 1 / 8 Seres Aito M7 2 / 8 Seres Aito M7 3 / 8 Seres Aito M7 4 / 8 Seres Aito M7 5 / 8 Seres Aito M5 6 / 8 Seres Aito M5 7 / 8 Seres Aito M5 8 / 8

Впрочем, и этих различий хватает для существенной разницы в цене. И М5, и М7 продаются в единственной комплектации. Но Seres Aito M5 стоит 5 900 000, а адаптированный и русифицированный Seres M5 – 6 590 000 рублей. Шестиместный Aito M7 продают за 6 090 000, а Seres M7 – за 7 590 000 рублей.

Seres Aito M7

А так обе модели оснащены гибридной силовой установкой последовательного типа. То есть относительно маломощный (всего 116 л.с) ДВС не имеет физической связи с колесами и вращает генератор, который подзаряжает ходовую батарею, колеса же вращают исключительно электромоторы. В результате автомобили получаются очень экономичными, и полного бака плюс полного заряда батареи хватает им примерно на 1200 км. При этом машины обладают всеми достоинствами электрокаров, в первую очередь – огромной мощностью и крутящим моментом (449 л.с и 660 Нм в случае M7, 496 л.с. и 675 Нм в случае M5), причем вся эта мощь доступна с места. Отсюда и отличная динамика: М5 разгоняется до сотни за 4,6 с, более крупный и тяжелый M7 – за 4,8 секунды. И, что приятно, платить налоги придется не за весь доступный табун, а только за его часть: в случае М5 налоговая мощность составляет 156, а M7 – 188 л.с.

А еще такой мощью нужно уметь управлять, и это касается не только автомобилей марки Seres, а любых мощных и быстрых автомобилей. Ведь такие машины – провокаторы, они буквально соблазняют водителя: давай, нажми на педаль, я могу быстрей, гораздо быстрей! И если за рулем недостаточно ответственный человек, не имеющий навыков управления такими убийственными снарядами, это может быть просто опасно – и примеров такого рода не счесть. Вот тут и выходят на сцену школы и академии вождения таких машин.

В качестве площадки для работы своей «Академии интеллектуального вождения» марка Seres в лице компании «МБ РУС» выбрала автополигон ФСО в Новой Купавне. Нужно отметить, что этот полигон по-своему уникален: в отличие от всех остальных доступных автодромов, он рассчитан не на проведение гонок, а именно на отработку приемов контраварийного вождения водителями ФСО, а имеющееся оборудование позволяет организовать имитацию множества чрезвычайных ситуаций. Так что занимаем места в кабинах и готовимся изучать возможности «электричек с бензобаками».

На первом этапе мне выпало ездить на спортивном купе-кроссовере Seres M5. Нужно сказать, что флагманский M7 не воспринимается как шедевр автомобильного дизайна – автомобиль выглядит как некий обобщенный среднеразмерный кроссовер, в профиль напоминающий Audi Q7, в анфас – Volkswagen Tiguan, а с кормы – Porsсhe Cayenne. Придраться не к чему, но и восторгаться тоже нечем… Другое дело – M5. Я, как ни искал, так и не смог найти фамилий работавших над этим автомобилем дизайнеров, но одно совершенно очевидно: при работе над внешним обликом автомобиля создатели то и дело поглядывали в сторону Porsche Macan. Прямого копирования, конечно же, нет, но общее стилистическое сходство видно невооруженным глазом. Ну что же, не самый плохой образец, да и нацелен автомобиль на ту же аудиторию…

Занимаю место за рулем, подстраиваю кресло… На первый взгляд все очень удобно, диапазона регулировок хватает, да и сами кресла комфортные. Трасса, которую мне предстоит проходить, состоит из обозначенной конусами змейки, узкого разворотного коридора, двух шикан и участка с тремя последовательными переставками. Инструктор по рации советует: «Конусы расставлены достаточно широко, попробуйте начать со скорости 50 км/ч, в следующих заездах будете добавлять».

Ладно, стартую… Господи, как же он разгоняется! Чтобы зайти на змейку на пятидесяти, приходится сразу после старта снять ногу с педали. Но чтобы жизнь не казалась медом, асфальтовая площадка, на которой расставлены конусы, обильно залита водой. Что ж, попробую проделать упражнение так, как если бы ехал по льду: сбрасываешь газ одновременно с поворотом руля, затем заблаговременно распрямляешь руль, «открываешься», и машина сама заносит задний мост в створ между конусами. Но что-то идет не так – автомобиль даже и не собирается заносить куда-то корму, и все проходит на чистом вкатывании, просто с потерей скорости. А если попробовать пройти на практически ровном газу? Инструктор подтверждает: «Давай без такой интенсивной игры газом, а вот руль не фиксируй, просто непрерывные повороты влево-вправо, без перехватов». Пробую… 50 км/ч – прошел, сбитых конусов нет, 55 – нормально, 60 – нормально, 65 – нормально! 70 – тоже хорошо!

Но это я несколько забежал вперед, потому что перед каждым следующим заездом нужно было еще аккуратно проехать по узкому разворотному коридору (и тут ты удивляешься тому, насколько точно автомобиль выписывает траекторию), прорулиться через шиканы (тут, конечно же, скорость приходится сбрасывать), затем от души разогнаться перед участком с коридорами переставок (тут в очередной раз чувствуешь себя пилотом стартующего истребителя, у которого ускорение оттягивает щеки за уши) и оттормозиться перед первым поворотом на 90 градусов (и тормозишь тоже от души, заодно радуясь, что тормозная динамика M5 вполне соответствует разгонной). Первая переставка – попал! Вторая – попал, конусы на месте! Третья – попал! И все это – с включенной ESP. Собственно, для демонстрации возможностей этой системы все это и затеяно.

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Действительно, система стабилизации кроссоверов марки Series достойна самых высоких оценок. Сотрудники представительства утверждают, что время срабатывания системы составляет 2 миллисекунды, а ведь еще недавно 20 миллисекунд считались отличным показателем…

Настает время пересесть на M7 и перейти к другой серии упражнений: объезд внезапно возникшего препятствия по скользкому покрытию во время торможения. В роли препятствия выступает «шторка» из бьющих вверх водяных струй. Естественно, все вокруг тоже залито водой… Итак, сажусь на место водителя (вокруг все еще более роскошно), разгоняюсь, влетаю на участок торможения, в небо летят струи воды… Бью по тормозам, поворачиваю руль и по привычке снимаю ногу с тормоза. Естественно, в результате машину заносит и она влетает в бьющий из асфальта фонтан. Ошибка понятна, будем исправлять! И на следующих заездах все получается куда лучше: автомобиль мигает стоп-сигналами, обозначая экстренное торможение, но точно идет по траектории, объезжая водяное препятствие, и изрядный слой воды на асфальте ему не помеха.

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Ну а напоследок нас пропустили через так называемую «плиту». Работает все это так: ты въезжаешь на залитый водой участок на скорости от 30 до 60 км/ч, и специальный механизм, действующий под управлением датчиков, резко дергает задний мост в сторону, отправляя машину в занос. Задача – не тормозить и выйти из заноса, работая исключительно рулем и газом. Прямо скажем, ощущения специфические, но ситуация внезапно развившегося заноса смоделирована на все сто процентов.

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В общем, из-за руля после таких заездов вылезаешь с мокрой спиной, и это вовсе не фигура речи. Но… Я бы еще покатался! И, конечно, я бы с удовольствием взял Seres M5 на более длительный тест. Потому что тему подстройки автомобиля под себя, свои привычки и возможности мы вообще не затрагивали – а в случае этих машин тема эта почти бесконечна. Но то, что бренд не побоялся вывести свои машины на полигон и поставить их в экстремальные условия, уже о многом говорит.