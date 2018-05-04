Управление неожиданностями: тест-драйв новой Toyota Camry

Управление неожиданностями: тест-драйв новой Toyota Camry

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Мы не думали, что это когда-то случится. Хотя, говоря объективно, это должно было случиться уже давно. А случилось вот что: Toyota Camry стала интересным автомобилем. И если раньше словосочетание «водитель Camry» рисовало в мозгу одомашненного таксиста, перешедшего в корпоративный гараж провинциального совета депутатов, то теперь это… довольно разносторонний образ. И причин на то достаточно.

Сила прижатия

Продолжать отрицать важность внешности в сегменте, где существуют Mazda 6 и, в конце концов, Kia Optima, было бы слишком рискованно. Но в Toyota сделали шаг вперед даже более решительно, чем можно было бы ожидать. И сделали его японцы еще год назад — новая Camry дебютировала в январе 2017-го, а летом вышла на американский рынок. Теперь воочию оценить их смелость доведется и нам.

Первое впечатление от автомобиля — он стал более приземистым, припав к земле и вцепившись в нее колесами. Геометрические показатели эти субъективные ощущения подтверждают: сильнее всего изменилась колесная база, вытянувшись на 5 сантиметров, до 2 825 мм, а высота при этом уменьшилась на 3,5 сантиметра. Остальные показатели более гомеопатические: плюс 3,5 сантиметра общей длины и 1,5 сантиметра ширины. Сказалось это «прижатие к поверхности» и на клиренсе: он уменьшился на 5 миллиметров, до 155. При этом самое заметное изменение — расширение колесной базы — не сказалось на пространстве второго ряда сидений: там, по мнению японских инженеров, места и так было достаточно (и они не заблуждаются), а вот передний дверной проем вытянулся, что хорошо заметно при взгляде в профиль.

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Изменение размеров — следствие применения новой платформы GA-K, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Это платформа для среднеразмерных автомобилей с поперечным расположением двигателя: на ней же построены Avalon и Lexus ES, а заодно и новый RAV4. Для нас это интересно прежде всего повышением жесткости конструкции примерно на треть и сопутствующими плюсами вроде возросших безопасности и управляемости. Причем слово «управляемость» в этот раз будет звучать неприлично часто для рассказа о Camry.

Платформа GA-K семейства TNGA

Описания внешнего вида можно сократить до нескольких коротких фраз: все-таки машине уже год, и те, кто ее ждал, уже насмотрелись на нее вдоволь, а у нас был ее тест-драйв в США. Все клишированные описания вроде «возросшей агрессивности», «хищного взгляда узких раскосых фар» и «стремительного силуэта, который движется вперед, даже когда стоит на месте» подходят сюда в полной мере. Если же хочется настоящего контраста, стоит сравнить старое и новое поколения в профиль: в этом случае хорошо заметен переход от «коробчатых» дверей и высокой линии крыши к куда более изящным очертаниям с коротким передним свесом и скругленной линией перехода крыши в заднюю стойку. Сзади же на себя обращает внимание «штатный дактейл» крышки багажника и фонари, нарочито глубоко заходящие на задние крылья.

Toyota Camry фара Toyota Camry задний фонарь

Toyota Camry крышка багажника

Toyota Camry зеркало Toyota Camry крыша Toyota Camry противотуманка

Пункт управления неожиданностями

Открыв широкую дверь, усаживаешься в кресло, попутно отмечая приличное расстояние от него до кромки порога — дверь хорошо уплотнена понизу, но штаны невысоких людей в слякоть могут оказаться в зоне риска. Интерьер встречает той же свежестью, которой веяло от автомобиля снаружи: теперь в нем не осталось скучных прямых линий, а водительская рабочая зона отгорожена волной, заходящей на правую сторону центрального тоннеля. Новое здесь практически все: руль, который называют «новым корпоративным», приборная панель, мультимедийная система и так далее. Знакомым оказался лишь экран на приборной панели в младших комплектациях, который перекочевал сюда с предыдущего поколения модели. Старшие же версии щеголяют новым крупным трапециевидным дисплеем, занимающим все пространство между колодцами шкал. Несмотря на современные веяния, японцы сохранили верность классическим приборам — полностью цифрового щитка в числе опций нет. Но учитывая размер пресловутого дисплея между шкалами и удачную организацию информации на нем, вполне оправданным будет сказать типовое «нет — и не надо».

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Среди органов управления изменения претерпел не только руль: «ручник» теперь не ножной (вот это каламбур, да), а электронный, а рычаг КПП «лексус-стайл» ходит по прямой линии, без изгибов. Напольная педаль газа — многообещающее и вполне оправданное дополнение к общей картине.

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Центр управления мультимедийными возможностями стал ощутимо более стильным и немного более ориентированным на водителя. Он вместе с блоком климата вписан в залихватски очерченный глянцевый сектор, увенчанный прорезью для компакт-дисков. Ощутимый плюс — сохранение механических регуляторов звука и частоты радиостанции, которые теперь сгруппировались слева от экрана, в непосредственной близости от водителя. Большие черные прямоугольные клавиши ушли в прошлое, уступив место узким серебристым. К сожалению, в прошлое ушло и головное устройство на базе Android, которое раньше предлагалось в исполнении Exclusive — но это временная потеря, потому что работы по внедрению сервисов Яндекса в новую мультимедийку уже ведутся.

Toyota Camry интерьер

Сама же эта мультимедийка, сохранив название Touch 2, была переработана, получив обновленный интерфейс и оформление. На 7-дюймовый емкостный тачскрин с хорошим откликом и быстродействием помимо общих функций выводится также изображение с камер кругового обзора, а если экран восьмидюймовый, это означает наличие еще и штатной навигации. Пожалуй, не поражает только разрешение экрана, составляющее 640*480, но качество картинки исчерпывающее как для управления музыкальными функциями, так и при выводе картинки с камер.

Toyota Camry передняя панель

Что же касается музыки, то её для Кэмри уже традиционно проектировала JBL, и из новинок аудиосистемы — возможность читать lossless-форматы FLAC и ALAC. Правда, в решении этом больше маркетинга, чем аудиофилии, благо на наших сравнительных тестах мы уже убеждались, что hi-fi качества звучания умение воспроизводить эти форматы обычно не добавляет.

 

Toyota Camry интерьер колонка JBL

Под тачскрином мультимедийки расположился простой и удобный блок климата с поворотными регуляторами, а под ним находится «место силы», где расположились USB-порт с откидной крышкой и площадка для беспроводной зарядки стандарта Qi, которая стала еще больше,чем раньше, и теперь гарантированно вместит любой смартфон вплоть до крупных фаблетов. Еще одно приятное открытие — это открытие ниши под этой самой площадкой беспроводной зарядки, которая сдвигается вперед.

Toyota Camry интерьер дисплей

Центральный тоннель, кроме того, сгруппировал на себе электронный ручник и кнопку автоматического удержания машины (Auto Hold), а также блок управления микроклиматом сидений, в котором скомпонован подогрев и — опционально — вентиляция сидений. Этот блок кстати, будучи удачно организованным, неидеален с точки зрения эргономики: клавиши расположены за кистью, лежащей на подлокотнике, и для их нажатия нужно изгибать ее вниз, отрывая взгляд от дороги и слегка «заглядывая» за подлокотник. Заглядывать также приходится за руль слева внизу: блок клавиш, расположенный у левого колена и включающий, помимо всего прочего, клавишу обогрева руля, тоже не видно при стандартной посадке. Зато однозначным эргономическим улучшением стал переезд кнопок управления круиз-контролем на правую спицу руля: японцы таки отказались от подрулевого рычажка справа внизу.

Toyota Camry интерьер

Toyota Camry передние сидения Toyota Camry бортовой компьютер

Небольшой, но нужный шаг вперед сделали сиденья — как по оформлению, так и по удобству посадки. Сама посадка, кстати, теперь имеет меньше анатомических ограничений: регулировка руля по вылету (опционально — электрическая) увеличена в диапазоне с 40 до 60 миллиметров, а по высоте руль все так же двигается в пределах 40 мм.

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Завершая разговор о переднем ряде сидений, стоит сказать несколько слов о материалах отделки, по части которых Camry тоже стала лучше. Практически все зоны тактильного контакта с водителем и пассажиром упрятаны в кожзам и мягкий пластик, а руль и селектор КПП, разумеется, обтянуты кожей. Уменьшились объемы нелюбимых многими серебристого пластика и пластмассового дерева, причем от второго можно отказаться вовсе, выбрав серые вставки. Впрочем, «древесина» теперь больше смахивает на перламутр, нежели на имитацию шпона, и это снижает градус отторжения при близком знакомстве. Однако пара «твердых зон» в салоне все-таки осталась: вставки с клавишами стеклоподъемников на дверях все такие же глянцевые и жесткие, как и обрамление подстаканников, а перчаточный ящик встречает весьма добротным объемом, но отсутствием отделки «бархоткой», резиной или «софт-тачем»: пластик здесь обычный и гулкий.

Toyota Camry блок управления стеклоподъемниками Toyota Camry дефлектор

Второй ряд сидений будет хорош уже в базовом исполнении, но может улучшаться прямо пропорционально тому, сколько вы за него заплатили. В начальной версии здесь просторный задний диван с откидным подлокотником и приличный запас места для ног. За доплату же можно получить «чиновничий» второй ряд сидений с управляющим блоком в подлокотнике. На него выведены сенсорные клавиши управления раздельными электрорегулировками наклона спинки сидений заднего ряда, подогревом сидений, микроклиматом для второго ряда (трехзонный климат-контроль, знаете ли), задней шторкой с электроприводом и даже мультимедийной системой. «Грузовой» объем представлен здесь только выкидными подстаканниками: в самом подлокотнике ниши нет, и ничего разместить нельзя. Зато сзади можно заряжать сразу два гаджета: под воздуховодами вентиляции расположились два USB-порта, прикрытые крышками.

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Переходя от пассажирского салона к багажнику, стоит отметить здесь два ключевых факта. Во-первых, багажник практически не изменился: 493 литра объема против прежних 506. Потеря 13 литров компенсируется улучшением формы багажника, что призвано улучшить его практическую наполняемость. Для версии с электроприводами заднего сиденья объем, разумеется, чуть меньше: 469 литров. Ну а во-вторых, крышка багажника, получив изменение в конструкции подъемного механизма, сохранила крупные петли и отсутствие электропривода в любой из версий.

Toyota Camry багажник

Неожиданности — лично

Ну а теперь, разобравшись со всем, что произошло в салоне, самое время завести мотор первого из тестовых автомобилей и отправиться навстречу новому — тому, чего раньше нельзя было получить за рулем Camry.

Toyota Camry в городе спереди

Стоимость в минимальной комплектации
Toyota Camry Стандарт
1 399 000 рублей

Сами моторы здесь при этом — отнюдь не «то, чего раньше нельзя было получить». Переход на новую платформу и производственную архитектуру — это сложный и небыстрый процессом, и это повлияло в том числе на гамму силовых агрегатов. Пока у нас внедрили только один новый мотор из списка предложенных для Camry за рубежом — «старший» 3,5-литровый. Два же менее объемных двигателя, 2,5- и 2-литровый — это уже знакомые нам по предыдущему поколению («проверенные», как любят называть автопроизводители старые моторы) агрегаты. Аналогичная ситуация и с коробками передач: новый восьмиступенчатый автомат полагается только 3,5-литровому мотору, в то время как остальные комплектуются уже знакомым шестиступенчатым.

Начинаем знакомство со «среднего» варианта — 2,5-литрового 2AR-FE на 181 л.с. и 231 Нм. Автомобиль встречает тишиной в салоне: изоляция моторного отсека хороша, и на холостых мотора не слышно. Переключаемся в Drive и выезжаем на бакинские дороги, чтобы понять — чем же так гордятся японцы?

Toyota Camry на дороге

И уже в первые километры становится ясно: тут и вправду есть, чем гордиться! Прежде всего — сочетанием острого рулевого управления и более собранной, чем раньше, подвески. Электроусилитель рулевого управления теперь расположен не на рулевом валу, а непосредственно на рейке, что должно улучшить отклик на команды водителя — но на практике это ощутить вряд ли возможно, а вот то, что руль стал короче, имея 2,5 оборота от упора до упора — вполне. Сантиметр в диаметре потеряло и рулевое колесо, что по сумме факторов привело к тому, что прохождение поворотов из простого перекатывания «баранки» в руках превратилось в интересное занятие. При этом руль не совсем по-электрически пустой, а имеет определенное усилие, обеспечивая толковую обратную связь.

Toyota Camry около моста

Подвеска здесь, разумеется, совершенно не такая, как на старом автомобиле: вместо схемы с «двойным Макферсоном» теперь сзади многорычажка, которую японцы все-таки называют подвеской «на двойных поперечных рычагах». Но называть, как известно, можно сколько угодно и что угодно, если только не ставить в печку, а вот результат этого внедрения виден здесь и сейчас. При возросшей массе седан потерял в сравнительной динамике: до ста с 2,5-литровым мотором он едет за 9,9 секунды против 9 у старого. Но можно поспорить, что если их столкнуть на треке, новый «привезет» ему несколько секунд именно за счет гораздо лучше настроенного шасси, позволяющего точнее и увереннее проходить повороты, а также снизившегося на 20 мм центра тяжести, что тоже нельзя недооценить.

Toyota Camry в городе сзади

Японцы сделали то, чего, пожалуй, от них не ждали: поступившись плавностью хода, но не поскупившись на нее, они получили машину с азартной управляемостью практически без потери исходных характеристик. Подвеска более упруга, чем раньше, но при этом по-прежнему энергоемка и комфортна в «диванном» режиме эксплуатации. Для достижения желаемого результата нужно просто правильно дозировать скорость: подкатил к лежачему полицейскому на 15-20км/ч — и мягко и бесшумно перевалился через него. Подскочил на 30-40 — и с легким «бампом» пошустрил дальше.

Toyota Camry
Заявленный расход на 100 км ( 2,5 л / 3,5 л)
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
11.5 / 12.5 6.4 / 6.4 8.3 / 8.7

Правда, лимиты возможностей превышать не стоит: даже не доводя до пробоя подвески можно ощутить, как она начинает передавать на кузов более нервные и шумные ударные вибрации. А еще она не очень любит резкое разжатие, также отзываясь на него легким «отстрелом». Зато до своего предела она весьма хороша: качественно фильтруя мелочь и доводя до сведения водителя лишь острые стыки, она позволяет ехать быстро и почти бесстрашно. Правда, нужно помнить, что 18-дюймовые колеса с 45% профилем, положенные богатым версиям — это вовсе не то, на что можно выплескивать все свои драйверские амбиции на паршивой дороге. Но и тут есть решение — мы к нему еще вернемся.

Toyota Camry анфас

О характере же мотора и коробки, даже на фоне пресловутой увеличившейся массы, ничего нового сказать нельзя — по ощущениям они работают ровно так же, как и на предыдущем поколении автомобиля. Не очень понравилась логика управления тягой: связка мотор-коробка практически все входящие запросы решает за счет кик-дауна. В результате в первой половине хода педаль акселератора почти пуста, а по достижению определенного положения автомат понимает, чего от них хотят, резко сбрасывает пару передач, подкидывая обороты к 4 тысячам, и начинает активное ускорение. В условиях, когда ты хотел просто набрать еще десяток километров в час на трассе, это не всегда кажется логичным. Но если дозировать усилие на педали еще тоньше, то можно добиться и крайне плавного ускорения с буддистски-медленным набором оборотов на той же передаче.

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Стоимость в максимальной комплектации
Toyota Camry Executive Safety (3,5 л)
2 341 000 рублей

Зато весьма и весьма качественно проявил себя адаптивный круиз-контроль, который теперь обучен двигаться во всем диапазоне скоростей вплоть до полной остановки. Настроив дистанцию до впередиидущего автомобиля на минимальное значение, им вполне можно пользоваться даже в городской толчее, касаясь педали газа, только когда приходит время трогаться с места, и полностью забыв о необходимости тормозить. Система не паникует, если кто-то перестраивается перед ней, спокойно возвращаясь на оптимальную дистанцию, и хорошо дозирует тормозное усилие на средних скоростях. За все время теста она спасовала лишь однажды: в ситуации, когда преследуемый и притормозивший впереди грузовик свернул с дороги, она вдруг вскрикнула, что «впереди нет автомобилей», дала короткий сигнал и отключилась, потеряв жизненные ориентиры. Но это не так важно, как точность в соблюдении дистанций и безупречность в реагировании на изменения дорожной обстановки.

Toyota Camry в движении

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Здравствуй, робот: тест-драйв Toyota Camry Exclusive

Снаружи Главный эпитет в адрес Кэмри, занимающей как минимум 30% парковочных мест среднестатистичского бизнес-центра или районной администрации – «популярная». И все, на этом можно заканчивать, но я должен сказать пару...

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После 2,5-литровой машины крайне интересным было понять, как же будет жить владелец Camry, выбравший самый базовый мотор на 2 литра — особенно на фоне того, что на 2,5-литровой Camry предыдущего поколения мы наездили около 2,5 тысяч километров, а двухлитровую версию опробовать не довелось. И как выяснилось, владелец такой версии должен быть готов лишь к тому, что ему придется больше крутить мотор с соответствующими шумовыми последствиями. Сам по себе двухлитровый 6AR-FSE вовсе не против такого положения дел: он быстро понимает, чего от него хотят, и в паре с тем же 6-ступенчатым автоматом охотно крутится до 6 500 оборотов, усердно стараясь обеспечить бодрый разгон. Его старания, конечно, ощутимо просачиваются даже сквозь хорошую шумоизоляцию, но тембр не раздражающий, и если вы не пытаетесь получить максимум динамики за минимум денег или просто любите звук мотора, с ним вполне можно подружиться.

Ну а еще одним, и пожалуй, не менее важным отличием двухлитровой машины, стали базовые 16-дюймовые диски с резиной 65% профиля. Именно на них мы ехали по деревенской гребенке и слегка щербатому асфальту, подтвердив очевидный тезис о том, что если вам нужно получить максимум комфорта, то стоит отказаться от эффектности в пользу эффективности. Нет, 18-дюймовые колеса не крадут плавность хода — скорее, наоборот, 16-дюймовые слегка ее добавляют, и если вы собираетесь приобрести Camry, чтобы много ездить по дорогам смешанного качества, можно задуматься о базовых 205/65 R16 как о способе повышения собственного комфорта.

Toyota Camry колесо

Но главным открытием, несомненно, стал 3,5-литровый автомобиль с новым силовым агрегатом. Именно в нем сошлись воедино все стороны потенциала машины: азартное шасси, острое рулевое управление и отличные динамические характеристики. Кстати, по цифрам новая 3,5-литровая Camry тоже проигрывает старой, набирая первую сотню за 7,7 секунды против 7,1. На практике это, возможно, удастся ощутить в прямом соревновательном заезде — но в реальных условиях важным оказывается другое.

Toyota Camry двигатель

Сам по себе новый мотор — не абсолютно новый: это 2GR-FKS, знакомый нам по Lexus RX и GS и Toyota Highlander, но для Camry он в новинку. Его ключевые преимущества — это тойотовская комбинированная система впрыска D-4D, сочетающая распределенный и непосредственный впрыск, что повышает отдачу и снижает вероятность детонации, а также возможность работы по циклу Аткинсона. На практике это означает вот что: в США этот мотор имеет отдачу в 301 л.с., а для нашего рынка ее уменьшили до налогово выгодных 249 л.с. при полновесных 356 Нм крутящего момента. И в сочетании с восьмиступенчатым автоматом это позволяет ехать куда более вариативно, чем на 2,5-литровой версии.

Новый-3,5-литровый-двигатель-V6

Большая мощность и отличный момент здесь «нарезаны» на гораздо более тонкие кусочки, что делает езду не только более динамичной, но и менее дерганой. С места в пол мотор, естественно, заставляет поработать антибукс, а при движении по загородной трассе всегда предложит запас тяги для маневра. Ну а если вам нужно двигаться равномерно, здесь дозировать тягу значительно удобнее: она доступна уже с малых оборотов, и мотор не ждет кикдауна, как его «малокубатурные» собратья, а позволяет набирать скорость без переключений. Сам кикдаун здесь имеет ощутимую «ступеньку» в конце хода педали, и восьмиступенчатый автомат вполне четко разделяет просто динамичное ускорение, когда педаль прожата более чем наполовину, и запрос на максимальную тягу, сбрасывая разное число ступеней в зависимости от этого. В общем, все эти объемные описания — выражение простой и идеальной схемы «как нажал — так и поехал», которую без дерготни и нервов выдает новый силовой агрегат.

Toyota Camry в динамике

Вдвойне интересно на этом фоне то, что взамен 3,5-литровый мотор просит не так много: средний расход в трассовом режиме с переменной активностью подозрительно стабильно держался у отметки в 9,9 литров на сотню, иногда даже спускаясь до 9,7. В городе это, конечно, трансформируется в 13-14 литров, но запрос кажется оправданным с учетом динамики — и того, что, к примеру, 2,5-литровый мотор по борткомпьютеру во время теста требовал всего на литр-полтора меньше.

Сколько стоят новые ощущения?

Ну а теперь, сделав практически все основные выводы, можно приступить к краткому подсчету денег. Суммы давно известны, так как продажи стартовали, и российский прайс-лист был обнародован уже месяц назад. Базовое исполнение стало даже дешевле, чем у старой Camry: 1 399 000 рублей, но этот «Стандарт» уж слишком бедноват — в праведной борьбе за снижение стартового ценника его лишили даже кожаного руля, парктроников и камеры заднего вида, не говоря о круиз-контроле, ионизаторе воздуха и мультимедийке с цветным дисплеем. Впрочем, «Стандарт Плюс», в котором есть все это и не только, всего на сто тысяч дороже, и пожалуй, именно его стоит рассматривать как настоящую базовую комплектацию машины, сделав справедливую поправку на удорожание при смене поколений. Особенно учитывая то, что все впечатления от вождения, о которых мы так подробно рассказали выше, не зависят от наличия подогрева руля и электроприводов сидений.

Toyota Camry
Краткие технические характеристики:
Габариты, мм (Д х Ш х В):
4 885 x 1 840 x 1 455
Двигатель:
2,5 л / 3,5 л
Мощность:
181 л.с. / 249 л.с.
Трансмиссия:
6-ступенчатая AКП / 8-ступенчатая AКП
Максимальная скорость:
210 км/ч / 220 км/ч
Разгон 0-100 км/ч:
9.9 с / 7.7 с
01/3

Прилично оснащенный «Элеганс» стоит чуть больше 1,8 миллиона рублей — и здесь будет присутствовать не только полный зимний пакет, включая полный обогрев лобового стекла, но и пакет Safety Sense, включающий ту самую «дорожную магию» в виде адаптивного круиза и системы распознавания дорожных знаков. Самый дешевый вариант с 3,5-литровым мотором обойдется в 2 166 000 рублей, а самое дорогое исполнение «Executive Safety» за 2 341 000 — это «топ плюс все дополнительные опции», то есть, реально максимально оснащенная комплектация, в которую включены эксклюзивные опции вроде проекционного дисплея, подрулевых лепестков и камер панорамного обзора, а также «допы» в виде электропривода рулевой колонки, памяти сидений и руля на два положения, вентиляции передних сидений и так далее. В сухом остатке автомобиль, естественно подорожал — по выкладкам самих тойотовцев, на 4,5 процента. Но в своей автомобильной сути приобрел гораздо больше.

Toyota Camry сзади

Теги: Новые авто , Новые авто , Одиночные , бизнес-седан , городские автомобили , седаны , японские автомобили , японские седаны , Camry , Toyota
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За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

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Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

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Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

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Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

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Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

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История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

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Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

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Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

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