На Mazda 3 по Израилю: Мессершмитты от Сталина и танки старого форта

Память старого форта
Если вы, как и я, грешный, испытываете необъяснимую слабость в отношении всяческих колесных и гусеничных железяк военного назначения, бронированных и не очень, то вам непременно стоит посетить музей бронетанковых войск «Яд ле-Ширьон» в Латруне.
Местечко Латрун расположено на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом. От города Раанана, где я базировался, для шустрой Mazda 3 — это совсем рядом. Каких-нибудь 45-50 минут (если, конечно, не попадешь в пробку) — и бестселлер японской марки переносит тебя совсем в другой мир: мир стреляющего железа и лязгающих траков. Там, на высоте 314, располагался старый английский форт, контролировавший эту стратегическую магистраль. В 1948 году там разыгралось одно из самых жестоких сражений войны за независимость Израиля, получившее название «Латрунская мясорубка». В этом бою тяжелое ранение получил будущий премьер-министр страны Ариэль Шарон…
Главное здание музея до сих пор несет отметины от пуль и снарядов: их сохраняют специально, в память о тех событиях. Вообще «Яд ле-Ширьон» по праву считают одним из интереснейших танковых музеев мира, наряду с английским Бовингтоном, французским Самюром, американским Абердином, немецким Мюнстером и нашей Кубинкой.
Государство Израиль воевало с момента своего возникновения (и это не оборот речи: 14 мая 1948 года, в день, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен Гурион зачитал Декларацию Независимости, а 15 мая началось вторжение армий пяти арабских государств — Египта, Трансиордании, Ливана, Сирии и Ирака), так что в экспозиции можно найти практически все образцы, стоявшие на вооружении Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также боевые машины, стоявшие на вооружении ее противников и ставшие трофеями. Ну а поскольку в разные исторические периоды и у Израиля, и у его оппонентов были самые разные источники поступления вооружений, то и коллекция получилась очень разнообразной и впечатляющей.
Вот стоят рядышком крохотный французский Hotchkiss H39 и современный израильский основной боевой танк Merkava. Малыш с 37-миллиметровой пушечкой, в котором непонятно как помещался экипаж из двух человек, и самый большой и защищенный основной боевой танк мира, в котором кроме экипажа помещается еще и десант из 6 человек или четыре раненых бойца на носилках. Самое начало бронетанковых войск Израиля и его сегодняшний день…
Старые знакомые
Вот старые знакомые, немецкие самоходка Stug-III Ausf G и танк Pz.Kpfw. IV Ausf. J, самые массовые боевые машины вермахта. Правда, моя родня знакомилась с ними в основном через оптику артиллерийских прицелов… В израильский музей эти трофеи попали после боев с сирийской армией на Голанских высотах в 1967 году. Но вот что интересно: в боевых порядках рядом с наследием панцерваффе были и советские Т-34-85 и САУ-100, поскольку немецкие танки попадали в Сирию из Франции, Испании, Румынии и… Чехословакии, которая в 1953 году начала перевооружение, а устаревшие образцы как советского, так и немецкого происхождения были направлены на экспорт.
А вот американские «Шерманы» и «Паттоны» есть как свои, воевавшие на стороне Израиля, так и трофейные, стоявшие на вооружении Иордании. Трофеев советского производства вообще очень много: БТРы, БРДМ, танки (включая тяжелые ИС-3, которые опоздали на Великую Отечественную, но серьезно повоевали во время Шестидневной войны). В ходе войны 1967 года, а затем и «Войны Судного дня» в 1973-м израильтяне захватили огромное количество бронетехники, которой СССР щедро накачивал Сирию и Египет. Тех самых ИС-3 было захвачено более 30 штук (что позволило ЦАХАЛ сформировать из них тяжелый танковый полк), а Т-55 захватили столько, что когда израильтяне решили переделать их в тяжелые бронетранспортеры, их получилось более 500 единиц.
Предъявите билет! Военный…
Очень много колесной техники: герои стремительных рейдов израильского спецназа, классические Willys, многочисленные бронемашины (в основном английского и французского производства), воевавшие с обеих сторон, «лаптежники» КРАЗ-255, которые везли понтоны для форсирования Суэцкого канала в 1973 году, мои любимые Dodge 3/4… Но музей посвящен не только железным колесницам, но и людям, которые на них воевали. В главном здании — очень реалистичный монумент танкистам. Усталые парни покидают свою Merkava Mk 3 не то после боя, не то после учений…
А уже на территории стоит скульптура, которая называется «Твой товарищ». Тут все серьезней: танкист несет вытащенного из подбитого танка раненого друга. И очень символично, что рядом выстроились «американский «Шерман», советская «тридцатьчетверка» и героиня войны в Африке, английская «Матильда». Надпись на английском, русском и иврите гласит: «Храбрым воинам антигитлеровской коалиции». Лично меня это всерьез тронуло.
А еще в «Яд ле-Ширьон» со мной произошла такая история: продававший мне билет служитель музея вдруг спросил, имею ли я отношение к какой-нибудь армии. Я ответил, что вообще-то имею, к российской, поскольку являюсь офицером запаса, хотя призыву уже не подлежу. И тогда он вдруг спросил, есть ли у меня подтверждающий это документ. Я, естественно, ответил отрицательно: сами понимаете, последнее, что придет в голову взять с собой в отпуск за границу — это военный билет. «Очень жаль», — сказал служитель, «я мог бы дать вам 50% скидки».
Так что если в ваши планы входит посещение израильских музеев военно-технической направленности (а там есть еще музей артиллерии, военно-морской музей и еще целый ряд других), и у вас есть военный билет — берите, сэкономите долларов по пять на каждом посещении…
Разбойничье место
А еще, раз уж вы приехали в Латрун, было бы большой ошибкой не заглянуть в Латрунский монастырь молчальников. Населяют его монахи ордена Святого Бенедикта, основанного в Риме в VI веке. Само здание монастыря они заняли в 1890 году, а заложен этот замок был еще рыцарями-крестоносцами. Кстати, по одной из версий само название «Латрун» происходит от французского La toron des Chevaliers, то есть «рыцарская крепость». По другой версии, где-то в этих местах обитали распятые вместе с Христом разбойники Дисмас и Гестас, а название происходит от латинского latro, что в переводе и означает «разбойник». На самом деле ничего сверхъестественного в старом монастыре нет.
Просто здесь царит особая атмосфера покоя и умиротворенности. Здесь можно понять, что это такое — «мир под оливами». А еще в монастырской лавке можно прикупить местное вино, бренди и бальзам, которые монахи делают по старинным рецептам. Уверяю вас — и первое, и второе, и третье вполне достойны вашего внимания.
Шпионы и крылья
А теперь — еще об одном отличном военно-техническом музее. Организован он был в 1977 году по инициативе командира авиабазы «Хацерим» полковника Яакову Тернеру, идеи которого поддержал командующий «Хель ХаАвир» (ВВС Израиля) генерал-майор Давид Иври. Они считали, что молодым израильским летчикам нужно знать историю воздушного флота страны (на авиабазе с 1966 года действовала летная академия). Но широкую публику в музей начали пускать только в 1991 году… Кстати, примерно так же развивался и наш авиамузей в Монино. О том, с какими приключениями я добирался до музея и как воевал со штатным навигатором в Mazda 3, я уже рассказал в предыдущем репортаже.
И точно так же, как Монинский музей отражает всю историю авиации СССР и России, так и в музее «Хацерим» собраны крылатые экспонаты, наглядно показывающие, как из малочисленных отрядов добровольцев, летающих непонятно на чем, получились одни из самых сильных и дееспособных ВВС мира. Но встречают посетителей не разношерстые самолеты Второй мировой, с которых все начиналось в ходе Войны за Независимость, а «Кфир», ставший символом израильской авиационной промышленности и самой мощной и известной из произведенных в Израиле боевых машин. О драматической истории его рождения можно было бы написать детективно-шпионский роман, но я постараюсь изложить вам эту историю в самом сокращенном виде.
И начну я с того, что начиная с 50-х годов и Суэцкого конфликта основным поставщиком боевой техники для «Хель ХаАвир» стала Франция, поставлявшая реактивные Ouragan, Vautour, Mistere и Super-Mistere, а затем и сверхзвуковые Mirage. Но после Шестидневной войны 1967 года де Голль объявил режим санкций и отменил поставку пятидесяти заказанных и оплаченных Израилем истребителей-бомбардировщиков Mirage-3 (кстати, вам эта история ничего не напоминает?). Израиль оказался в международной изоляции, а СССР и Чехословакия начали массовые поставки военной техники его противникам.
Единственным выходом было создание собственного боевого самолета, но время, время! Даже на то, чтобы разобрать до последней заклепки один из уже поставленных «Миражей» и скопировать его методом бэк-инжиниринга, требовались годы. В итоге была проведена уникальная разведывательная операция, в ходе которой с завода «Сользер»в Швейцарии, купившей лицензию на производство все тех же «Миражей» с двигателями SNECMA, был выкраден полный комплект технической документации: 2 000 чертежей двигателя, 80 000 — 100 000 чертежей рабочих деталей, около 100 000 чертежей самого самолета и еще 15 000 различных спецификаций на запасные части, а также инструкции по обслуживанию.
Объем документации составил около двух железнодорожных вагонов. И все это было не только скопировано, но и вывезено в Израиль в бумажном виде! Шпионская операция, в которой были и роковые красотки, и тайные встречи в барах, и тайники в багажнике роскошного седана Mercedes, самолеты без опознавательных знаков, ошибки, случайности, аресты и разоблачения, продолжалась более года. Не было разве что неизбежных в шпионских кинобоевиках погонь с перестрелками.
Но дело было сделано, и уже в 1969 году в войска начали поступать нелицензионные копиии Mirage-5, получившие название Nesher («Гриф»), а 29 апреля 1975 г. поднялся в небо его существенно переработанный и улучшенный вариант, который израильтяне назвали Kfir («Львенок»), чтобы на долгое время стать «рабочей лошадкой» «Хель ХаАвир». Ну а «Нешеры» были проданы Аргентине и доставили немало неприятностей англичанам во время войны на Фолклендах.
«Мессершмитты» от Сталина
Ну а затем в авиации Израиля наступил «американский период», и «бархатные обьятия» старшего партнера практически задушили собственную авиапромышленность. Летчики «Хель ХаАвир» освоили сначала A-4 Skyhawk и F4 Phantom, а затем — F-16 Fighting Falcon и F-15 Eagle. Теперь вот ждут получения злосчастных F-35 Lightning II, которые компания Lockheed все никак не может довести до боеготового состояния. Но к закупкам авиатехники у Франции Израиль уже не вернулся…
Не менее интересен и начальный период становления ВВС Израиля. Ведь первыми самолетами в его рядах стали истребители Messerschmitt, поставленные на ближний восток с одобрения Сталина и в обход прямого запрета ООН. Правда, произведены они были в Чехословакии, и назывались теперь Avia S-199. Несмотря на то, что замена двигателя DB605 на JUMO-211 изменила облик передней части машины, ослабила ее вооружение и несколько ухудшила характеристики, именно на таком истребителе израильский пилот Моди Алон одержал первую воздушную победу в истории «Хель ХаАвир», сбив 3 июня 1948 года на глазах восхищенных горожан две египетских «Дакоты», пытавшихся бомбить Тель-Авив. В общем, «чешский мессер» по праву украшает экспозицию музея. А вот советские МиГи и английские истребители Vampire не случайно стоят рядом: и те, и другие воевали на противоположной стороне и оказались в Израиле или как трофеи, или угнанные летчиками-перебежчиками, или в результате хитроумных шпионских операций. Немало образцов такой техники выставлено и в виде обломков…
Дети в кабинах
Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что боевая история «Хель ХаАвир» не была «игрой в одни ворота», и куски рваного дюраля на Синае или Голанах были когда-то не только МиГами, но и «Скайхоками», «Фантомами» и «Миражами». И все же нет ничего удивительного в том, что эти свидетельства потерь не представлены в музее, главной задачей которого является военно-патриотическое воспитание молодежи. А к этому вопросу в Израиле подходят серьезно и с творческой жилкой.
Например, около некоторых экспонато вроде старенького вертолета Alouette или учебно-тренировочного Fouga Magister стоят специальные лесенки и объявления, приглашающие детей залезать в кабину под присмотром взрослых. Или такой момент: под одним из навесов детям предлагалось сфотографироваться в специально пошитом под их размер противоперегрузочном летном комбинезоне и настоящем защитном шлеме. И, может быть, попробовав «полетать» на настоящем авиатренажере и понаблюдав за полетами послевоенного Texan T6, кто-то из этих детишек решит, что их дорога лежит в ярко-синее ближневосточное небо…
Ну а мне пора двигаться дальше, а заодно и рассказать вам, с чем вам придется столкнуться на дорогах Израиля. Но об этом — в следующей части моего рассказа.
Не вижу, где поставить оценку статье? Она великолепна.