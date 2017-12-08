На Mazda 3 по Израилю: Мессершмитты от Сталина и танки старого форта

Путешествие по любой стране подразумевает посещение музеев. В этом плане Израиль исключительно хорош — это вообще один сплошной музей. Но есть в стране несколько музеев, особенно интересных для лиц мальчишеского пола. И не важно, сколько этим мальчишкам лет. Главное, чтобы они сохранили интерес к технике, особенно если это техника для настоящих мужчин, понимающих, что такое воинский долг.

Память старого форта

Если вы, как и я, грешный, испытываете необъяснимую слабость в отношении всяческих колесных и гусеничных железяк военного назначения, бронированных и не очень, то вам непременно стоит посетить музей бронетанковых войск «Яд ле-Ширьон» в Латруне.

Местечко Латрун расположено на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом. От города Раанана, где я базировался, для шустрой Mazda 3 — это совсем рядом. Каких-нибудь 45-50 минут (если, конечно, не попадешь в пробку) — и бестселлер японской марки переносит тебя совсем в другой мир: мир стреляющего железа и лязгающих траков. Там, на высоте 314, располагался старый английский форт, контролировавший эту стратегическую магистраль. В 1948 году там разыгралось одно из самых жестоких сражений войны за независимость Израиля, получившее название «Латрунская мясорубка». В этом бою тяжелое ранение получил будущий премьер-министр страны Ариэль Шарон…

Главное здание музея до сих пор несет отметины от пуль и снарядов: их сохраняют специально, в память о тех событиях. Вообще «Яд ле-Ширьон» по праву считают одним из интереснейших танковых музеев мира, наряду с английским Бовингтоном, французским Самюром, американским Абердином, немецким Мюнстером и нашей Кубинкой.

Государство Израиль воевало с момента своего возникновения (и это не оборот речи: 14 мая 1948 года, в день, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен Гурион зачитал Декларацию Независимости, а 15 мая началось вторжение армий пяти арабских государств — Египта, Трансиордании, Ливана, Сирии и Ирака), так что в экспозиции можно найти практически все образцы, стоявшие на вооружении Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также боевые машины, стоявшие на вооружении ее противников и ставшие трофеями. Ну а поскольку в разные исторические периоды и у Израиля, и у его оппонентов были самые разные источники поступления вооружений, то и коллекция получилась очень разнообразной и впечатляющей.

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Вот стоят рядышком крохотный французский Hotchkiss H39 и современный израильский основной боевой танк Merkava. Малыш с 37-миллиметровой пушечкой, в котором непонятно как помещался экипаж из двух человек, и самый большой и защищенный основной боевой танк мира, в котором кроме экипажа помещается еще и десант из 6 человек или четыре раненых бойца на носилках. Самое начало бронетанковых войск Израиля и его сегодняшний день…

Старые знакомые

Вот старые знакомые, немецкие самоходка Stug-III Ausf G и танк Pz.Kpfw. IV Ausf. J, самые массовые боевые машины вермахта. Правда, моя родня знакомилась с ними в основном через оптику артиллерийских прицелов… В израильский музей эти трофеи попали после боев с сирийской армией на Голанских высотах в 1967 году. Но вот что интересно: в боевых порядках рядом с наследием панцерваффе были и советские Т-34-85 и САУ-100, поскольку немецкие танки попадали в Сирию из Франции, Испании, Румынии и… Чехословакии, которая в 1953 году начала перевооружение, а устаревшие образцы как советского, так и немецкого происхождения были направлены на экспорт.

А вот американские «Шерманы» и «Паттоны» есть как свои, воевавшие на стороне Израиля, так и трофейные, стоявшие на вооружении Иордании. Трофеев советского производства вообще очень много: БТРы, БРДМ, танки (включая тяжелые ИС-3, которые опоздали на Великую Отечественную, но серьезно повоевали во время Шестидневной войны). В ходе войны 1967 года, а затем и «Войны Судного дня» в 1973-м израильтяне захватили огромное количество бронетехники, которой СССР щедро накачивал Сирию и Египет. Тех самых ИС-3 было захвачено более 30 штук (что позволило ЦАХАЛ сформировать из них тяжелый танковый полк), а Т-55 захватили столько, что когда израильтяне решили переделать их в тяжелые бронетранспортеры, их получилось более 500 единиц.

Предъявите билет! Военный…

Очень много колесной техники: герои стремительных рейдов израильского спецназа, классические Willys, многочисленные бронемашины (в основном английского и французского производства), воевавшие с обеих сторон, «лаптежники» КРАЗ-255, которые везли понтоны для форсирования Суэцкого канала в 1973 году, мои любимые Dodge 3/4… Но музей посвящен не только железным колесницам, но и людям, которые на них воевали. В главном здании — очень реалистичный монумент танкистам. Усталые парни покидают свою Merkava Mk 3 не то после боя, не то после учений…

А уже на территории стоит скульптура, которая называется «Твой товарищ». Тут все серьезней: танкист несет вытащенного из подбитого танка раненого друга. И очень символично, что рядом выстроились «американский «Шерман», советская «тридцатьчетверка» и героиня войны в Африке, английская «Матильда». Надпись на английском, русском и иврите гласит: «Храбрым воинам антигитлеровской коалиции». Лично меня это всерьез тронуло.

А еще в «Яд ле-Ширьон» со мной произошла такая история: продававший мне билет служитель музея вдруг спросил, имею ли я отношение к какой-нибудь армии. Я ответил, что вообще-то имею, к российской, поскольку являюсь офицером запаса, хотя призыву уже не подлежу. И тогда он вдруг спросил, есть ли у меня подтверждающий это документ. Я, естественно, ответил отрицательно: сами понимаете, последнее, что придет в голову взять с собой в отпуск за границу — это военный билет. «Очень жаль», — сказал служитель, «я мог бы дать вам 50% скидки».

Так что если в ваши планы входит посещение израильских музеев военно-технической направленности (а там есть еще музей артиллерии, военно-морской музей и еще целый ряд других), и у вас есть военный билет — берите, сэкономите долларов по пять на каждом посещении…

Разбойничье место

А еще, раз уж вы приехали в Латрун, было бы большой ошибкой не заглянуть в Латрунский монастырь молчальников. Населяют его монахи ордена Святого Бенедикта, основанного в Риме в VI веке. Само здание монастыря они заняли в 1890 году, а заложен этот замок был еще рыцарями-крестоносцами. Кстати, по одной из версий само название «Латрун» происходит от французского La toron des Chevaliers, то есть «рыцарская крепость». По другой версии, где-то в этих местах обитали распятые вместе с Христом разбойники Дисмас и Гестас, а название происходит от латинского latro, что в переводе и означает «разбойник». На самом деле ничего сверхъестественного в старом монастыре нет.

Просто здесь царит особая атмосфера покоя и умиротворенности. Здесь можно понять, что это такое — «мир под оливами». А еще в монастырской лавке можно прикупить местное вино, бренди и бальзам, которые монахи делают по старинным рецептам. Уверяю вас — и первое, и второе, и третье вполне достойны вашего внимания.

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Шпионы и крылья

А теперь — еще об одном отличном военно-техническом музее. Организован он был в 1977 году по инициативе командира авиабазы «Хацерим» полковника Яакову Тернеру, идеи которого поддержал командующий «Хель ХаАвир» (ВВС Израиля) генерал-майор Давид Иври. Они считали, что молодым израильским летчикам нужно знать историю воздушного флота страны (на авиабазе с 1966 года действовала летная академия). Но широкую публику в музей начали пускать только в 1991 году… Кстати, примерно так же развивался и наш авиамузей в Монино. О том, с какими приключениями я добирался до музея и как воевал со штатным навигатором в Mazda 3, я уже рассказал в предыдущем репортаже.

И точно так же, как Монинский музей отражает всю историю авиации СССР и России, так и в музее «Хацерим» собраны крылатые экспонаты, наглядно показывающие, как из малочисленных отрядов добровольцев, летающих непонятно на чем, получились одни из самых сильных и дееспособных ВВС мира. Но встречают посетителей не разношерстые самолеты Второй мировой, с которых все начиналось в ходе Войны за Независимость, а «Кфир», ставший символом израильской авиационной промышленности и самой мощной и известной из произведенных в Израиле боевых машин. О драматической истории его рождения можно было бы написать детективно-шпионский роман, но я постараюсь изложить вам эту историю в самом сокращенном виде.

И начну я с того, что начиная с 50-х годов и Суэцкого конфликта основным поставщиком боевой техники для «Хель ХаАвир» стала Франция, поставлявшая реактивные Ouragan, Vautour, Mistere и Super-Mistere, а затем и сверхзвуковые Mirage. Но после Шестидневной войны 1967 года де Голль объявил режим санкций и отменил поставку пятидесяти заказанных и оплаченных Израилем истребителей-бомбардировщиков Mirage-3 (кстати, вам эта история ничего не напоминает?). Израиль оказался в международной изоляции, а СССР и Чехословакия начали массовые поставки военной техники его противникам.

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Единственным выходом было создание собственного боевого самолета, но время, время! Даже на то, чтобы разобрать до последней заклепки один из уже поставленных «Миражей» и скопировать его методом бэк-инжиниринга, требовались годы. В итоге была проведена уникальная разведывательная операция, в ходе которой с завода «Сользер»в Швейцарии, купившей лицензию на производство все тех же «Миражей» с двигателями SNECMA, был выкраден полный комплект технической документации: 2 000 чертежей двигателя, 80 000 — 100 000 чертежей рабочих деталей, около 100 000 чертежей самого самолета и еще 15 000 различных спецификаций на запасные части, а также инструкции по обслуживанию.

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Объем документации составил около двух железнодорожных вагонов. И все это было не только скопировано, но и вывезено в Израиль в бумажном виде! Шпионская операция, в которой были и роковые красотки, и тайные встречи в барах, и тайники в багажнике роскошного седана Mercedes, самолеты без опознавательных знаков, ошибки, случайности, аресты и разоблачения, продолжалась более года. Не было разве что неизбежных в шпионских кинобоевиках погонь с перестрелками.

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Но дело было сделано, и уже в 1969 году в войска начали поступать нелицензионные копиии Mirage-5, получившие название Nesher («Гриф»), а 29 апреля 1975 г. поднялся в небо его существенно переработанный и улучшенный вариант, который израильтяне назвали Kfir («Львенок»), чтобы на долгое время стать «рабочей лошадкой» «Хель ХаАвир». Ну а «Нешеры» были проданы Аргентине и доставили немало неприятностей англичанам во время войны на Фолклендах.

«Мессершмитты» от Сталина

Ну а затем в авиации Израиля наступил «американский период», и «бархатные обьятия» старшего партнера практически задушили собственную авиапромышленность. Летчики «Хель ХаАвир» освоили сначала A-4 Skyhawk и F4 Phantom, а затем — F-16 Fighting Falcon и F-15 Eagle. Теперь вот ждут получения злосчастных F-35 Lightning II, которые компания Lockheed все никак не может довести до боеготового состояния. Но к закупкам авиатехники у Франции Израиль уже не вернулся…

Не менее интересен и начальный период становления ВВС Израиля. Ведь первыми самолетами в его рядах стали истребители Messerschmitt, поставленные на ближний восток с одобрения Сталина и в обход прямого запрета ООН. Правда, произведены они были в Чехословакии, и назывались теперь Avia S-199. Несмотря на то, что замена двигателя DB605 на JUMO-211 изменила облик передней части машины, ослабила ее вооружение и несколько ухудшила характеристики, именно на таком истребителе израильский пилот Моди Алон одержал первую воздушную победу в истории «Хель ХаАвир», сбив 3 июня 1948 года на глазах восхищенных горожан две египетских «Дакоты», пытавшихся бомбить Тель-Авив. В общем, «чешский мессер» по праву украшает экспозицию музея. А вот советские МиГи и английские истребители Vampire не случайно стоят рядом: и те, и другие воевали на противоположной стороне и оказались в Израиле или как трофеи, или угнанные летчиками-перебежчиками, или в результате хитроумных шпионских операций. Немало образцов такой техники выставлено и в виде обломков…

Дети в кабинах

Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что боевая история «Хель ХаАвир» не была «игрой в одни ворота», и куски рваного дюраля на Синае или Голанах были когда-то не только МиГами, но и «Скайхоками», «Фантомами» и «Миражами». И все же нет ничего удивительного в том, что эти свидетельства потерь не представлены в музее, главной задачей которого является военно-патриотическое воспитание молодежи. А к этому вопросу в Израиле подходят серьезно и с творческой жилкой.

Например, около некоторых экспонато вроде старенького вертолета Alouette или учебно-тренировочного Fouga Magister стоят специальные лесенки и объявления, приглашающие детей залезать в кабину под присмотром взрослых. Или такой момент: под одним из навесов детям предлагалось сфотографироваться в специально пошитом под их размер противоперегрузочном летном комбинезоне и настоящем защитном шлеме. И, может быть, попробовав «полетать» на настоящем авиатренажере и понаблюдав за полетами послевоенного Texan T6, кто-то из этих детишек решит, что их дорога лежит в ярко-синее ближневосточное небо…

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Ну а мне пора двигаться дальше, а заодно и рассказать вам, с чем вам придется столкнуться на дорогах Израиля. Но об этом — в следующей части моего рассказа.