Перебежчики: 5 американских автомобилей, которые на самом деле – не американские
Автор:

Перебежчики: 5 американских автомобилей, которые на самом деле – не американские

3895 1 2
Поделиться: 0 1 0 1 0 0
Крутые масл-кары, огромные пикапы и солидные мощные седаны – вот как видит российский автолюбитель типичное американское шоссе. Типичное американское – и автомобили на нем, разумеется, тоже американские – с большими прожорливыми V8, неприличными размерами и харизмой, с трудом влезающей в кузов. Меж тем, далеко не все из тех, кто гордо именует себя «классикой американского автопрома», на самом деле остались американцами по крови и происхождению…

Ram

2018 Ram 1500 Limited Tungsten Edition 2018 Ram 1500 Limited Tungsten Edition

Вопреки всем топливным кризисам, предрассудкам о размере автомобилей и другим глупостям полноразмерные пикапы остаются самыми популярными автомобилями в США. Оформляя одной рукой крепкое рукопожатие их покупателям, второй рукой можно сочувственно похлопать по плечу тех из них, кто ездит на Ram, считая, что приобрел автомобиль, собранный заботливыми руками коренных (ну ладно, не настолько коренных) американцев. Ведь есть здесь один маловажный, но любопытный нюанс…

2018 Ram 1500 Limited Tungsten Edition

2018 Ram 1500 Limited Tungsten Edition 2018 Ram 1500 Limited Tungsten Edition 2018 Ram 1500 Limited Tungsten Edition

Да-да, дело в том, что на заводе в Уоррене, что в американском штате Мичиган, выпускают лишь модификации Ram 1500 с полуторной и двойной кабиной. Все же Ram 1500 с одинарной кабиной, а также все Ram 2500, 3500, 4500 и 5500 выпускаются в стране, на границе с которой вот-вот должна вырасти непроходимая стена – в Мексике. Завод в Сальтильо покрывает нужды не только домашнего рынка, но и изрядную часть заказов американских любителей машин с кузовом. Но, не скрывая этого, внимания на этом никто не заостряет – ни к чему настоящему американцу с флагом во дворе и гимном на футболке знать, что его машину собирали соседи-латиносы…

Chrysler 300

В первом своем поколении Chrysler 300 был многолик: в черном это был автомобиль для американского «крестного отца», в версии SRT-8 – неприметный каратель сопливых стритрейсеров, в белом и на хромированных катках несуразного диаметра – повозка для сутенера… Второе поколение лишилось такой «универсальности» и определенной доли популярности. Но главное – оно так и не приобрело американские корни.

На фото: Chrysler 300 SRT8 '2011–15

На фото: Chrysler 300 SRT8 ‘2011–15

Брамптон, провинция Онтарио, Канада – вот место, где выдают «свидетельство о рождении» полноразмерным седанам, которые продолжают будоражить сердца некоторой части американской покупательской аудитории. Впрочем, настрой этой аудитории становится понятен, когда вспоминаешь, что с 2015 модельного года продажи второго поколения в версии SRT были прекращены.

Chrysler 300 SRT8 Worldwide '2011–15ъ Chrysler 300 SRT8 Worldwide '2011–15э

Ford Fusion

«Все мы водим. Просто некоторые из нас при этом выглядят лучше»: так без ложной скромности вещает нам страница Ford Fusion на официальном сайте Ford в США. Мы все помним, что под именем Fusion за океаном продается не тот чемоданчик, что пытался прикинуться у нас кроссовером, на самом деле стоя на тележке от малолитражки Fiesta, а достопочтенный среднеразмерный седан. Который, к тому же, остается в числе самых популярных среднеразмерных седанов в Америке вообще. Вряд ли на это могла бы катастрофически повлиять табличка «Made in Mexico», но на всякий случай ее на машины никто не вешает.

2017 Ford Fusion

Меж тем, именно завод в Эрмосильо обеспечивал весь американский рынок этими седанами до 2013 года, когда из-за устойчивого и высокого спроса (вот уж молодцы мексиканцы) к выпуску подключился и завод в городе Флэт Рок в Мичигане. Однако с 2016 года выпуск там свернули, и Мексика вновь стала единственным источником Fusion для Америки.

2017 Ford Fusion

Dodge Charger

Вы махнули рукой на малоизвестный у нас Fusion, решив, что «неприятность эту мы переживем»? Возможно. Но как закоренелые любители американских машин отнесутся к тому, что автомобиль с историческим именем Dodge Charger теперь канадец по крови? Вопрос открытый.

На фото: Dodge Charger Daytona 392`2017

2017 Dodge Charger Daytona 392 2017 Dodge Charger Daytona 392

Нет, заламывания рук и излишней драмы никто устраивать не станет. Но с фактом того, что новый четырехдверный масл-кар производится там же, где и пресловутый Chrysler 300, придется смириться. Особенно учитывая, что это единственная площадка, где они собираются – в отличие от пикапов Ram, вариантов происхождения тут нет.

Dodge Challenger

The functional Air-Grabber™ hood scoop on the 2018 Dodge Chall The 2018 Dodge Challenger SRT Demon is equipped with a set of fo
1 / 3
На фото: Dodge Challenger SRT Demon 2017-2018
2 / 3
На фото: Dodge Challenger SRT Demon 2017-2018
3 / 3
На фото: Dodge Challenger SRT Demon 2017-2018

И ты, Брут! Один из крутейшей тройки масл-каров, доживших до наших дней, теперь тоже канадец! Пока его заклятые друзья, Ford Mustang и Chevrolet Camaro, собираются руками мичиганских рабочих, Challenger рождается за границей, чтобы затем пересечь ее и надрать зад тем, кто напомнит о том, что было в начале его жизненного пути. И большинство промолчит, предпочтя не связываться с тем, кто в старшем исполнении имеет имя Demon и 840 лошадиных сил под капотом.

Under the hood of the 2018 Dodge Challenger SRT Demon is a 6.2-l 2018 Dodge Challenger SRT Demon Drag Kit features a Demon Track
Теги: Автотоп , американская иномарка , американские автомобили , американские внедорожники , американские иномарки , американские маслкары , американские пикапы , американские спорткары , американский автопром , американский рынок , быстрые автомобили , быстрые иномарки , быстрые машины
Понравилась статья? 0 1 0 1 0 0
Обсуждаемое
25 Статьи / Технологии
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
13 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новая Лада Надежда: какой она может быть
4 Статьи / Тюнинг
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Артём Зайцев

И тем временем промелькивала новость, что новый Фокус для Америки будут делать в Китае. Даа, вот она, глобализация.

Главная новость
Новости / Тюнинг
Модный приговор: уникальный пикап Ford Ranger

Команды студии Carlex Design и MS-RT Road Technology объединились для создания эксклюзивного грузовичка, который в независимости от того что у…

2772 0 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Вернуть свой 2007-й: 10-летний французский С-класс до 300 тысяч

Словосочетание «10-летний французский автомобиль» звучит немного зловеще. С имиджем у машин из Пятой республики дела обстоят так себе. Считается, что по качеству они уступают немецким и японским конкурентам, а…

1771 1 0
Статьи / Путешествия
Ездуны, Балдёжники и Летяги: типы автопутешественников, которые едут на юг

За три года крымских путешествий автору удалось составить некоторое представление о российских туристах, путешествующих на автомобиле в Крым. С кем вам по пути?

6088 0 3
Статьи / Практика
Служба по контракту: что такое контрактная деталь, и чем она отличается от бэушной?

Когда стоит выбор между ремонтом поломавшегося узла и заменой его на бывший в употреблении, часто всплывает термин «контрактный агрегат» или попросту «контрактник». Сейчас так могут назвать любую «бэушную» деталь, но…

33460 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Subaru Legacy B11 с пробегом: «тук-тук» четвёртого цилиндра и настоящий полный привод

Не совсем обычная машина для не совсем нормальных людей – вот что такое Subaru Legacy. Если в вас живёт гонщик-авантюрист, который умеет варить железо, паять проводку и перепрессовывать подшипники, то первая часть…

3181 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Subaru Legacy B11 с пробегом: негниющая сталь кузова и детали, которые нельзя найти

Машины Subaru всегда были «немного другими» и всегда находили своего, такого же нестандартного, покупателя. И в девяностые годы поклонников-ценителей хватало, ведь машины эти были очень интересными. Достоинств у них…

5329 5 1
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda 6 GG с пробегом: моторы и коробки, как у Форда, но лучше

Первая часть обзора про Мазду 6 первого поколения получилась немного грустной: по прошествии лет стало понятно, что кузов не просто склонен к коррозии, а сгнивает в лучших традициях Опелей 90-х. Сложности подвески и…

4700 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Месть за Цусиму: тест-драйв Datsun on-DO

За два дня – 27 и 28 мая 1905 года – японский флот практически полностью уничтожил русскую эскадру из 30 военных кораблей у острова Цусима. Это поражение российского флота унесло более пяти тысяч человеческих жизней…

33241 11 0
Редкие авто
Некоторые монстры живы до сих пор: опыт владения Hummer H2

Было время, когда они были везде. По телевизору – в каждом клипе, у ресторана – на VIP парковке, на свадьбе – во главе кортежа. Квадратные громилы, увешанные тонной хромированных аксессуаров, шокирующие диаметром дисков…

35106 1 0
Тест-драйвы / Одиночные
Бомба для председателя: тест-драйв обновленной Toyota Camry Exclusive

Когда в 2005 году руководство компании Toyota решало, какую именно модель будут собирать на заводе, который начали строить в Шушарах, многие были удивлены сделанным выбором. Почему сердце успокоилось на солидном седане…

22132 3 6
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Делаем сигнализацию из смартфона: эксперимент с приложениями для Android

Смартфон, даже самый дешевый или напрочь устаревший, содержит в себе множество элементов, имеющихся лишь в самых дорогих и продвинутых автосигнализациях. А значит, можно заставить специальное приложение управлять…

73354 9 0
Статьи / История
Обновки из СССР: распаковываем автоаксессуары, купленные в прошлом веке

Судьба вещей, которые мы рассматриваем сегодня, достойна того, чтобы им позавидовать: их сделали в прошлом веке, им бог весть сколько лет, но они так и остались новыми. Они дожили до наших дней и попали в совершенно…

58005 7 3
Гаджеты / Радар-детекторы
Активный антирадар – что это такое и как работает?

Активные антирадары-подавители, которые глушат сигналы "гаишных" радаров – об этих устройствах регулярно заходят разговоры в любом автосообществе. Но большинство бесед крутится вокруг невнятных легенд и смутных мифов,…

30191 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

61133 3 32
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

20309 2 0
Статьи / Военная техника
Незаметные труженики войны: автомобили-карлики в Советской армии

В самые трудные годы изоляции и «железного занавеса» советские конструкторы не имели равных по числу смелых творческих идей и уникальных опытных разработок, которые негласно находились в авангарде мирового прогресса.…

9663 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Они хотя бы попытались: кроссоверы-купе от 50-х и до 2000-х

Десять лет назад, в далеком 2007 году, компания BMW представила миру свое «революционное» творение – кроссовер-купе BMW X6. Как и многие другие очень странные решения, оно получило эпитеты «эксклюзивный» и…

16971 7 6
Статьи / Военная техника
Непризнанные шедевры: уникальные военные автомобили из Белоруссии

Подавляющую долю мощного потока военных автомобилей, над которыми по заданиям Министерства обороны СССР трудились сотни секретных КБ и заводов, представляли собой экспериментальные поисковые конструкции, созданные в…

20309 2 0
Статьи / История
Передаём за проезд: история разработки микроавтобуса Газель ГАЗ-3221

Этот небольшой микроавтобус стал неотъемлемым атрибутом жизни каждого жителя нашей страны, регулярно пользующегося общественным транспортом. Юркая и вместительная "Газелька" фактически стала синонимом слова «маршрутка» и…

9246 2 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?