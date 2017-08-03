Крутые масл-кары, огромные пикапы и солидные мощные седаны – вот как видит российский автолюбитель типичное американское шоссе. Типичное американское – и автомобили на нем, разумеется, тоже американские – с большими прожорливыми V8, неприличными размерами и харизмой, с трудом влезающей в кузов. Меж тем, далеко не все из тех, кто гордо именует себя «классикой американского автопрома», на самом деле остались американцами по крови и происхождению…

Ram

Вопреки всем топливным кризисам, предрассудкам о размере автомобилей и другим глупостям полноразмерные пикапы остаются самыми популярными автомобилями в США. Оформляя одной рукой крепкое рукопожатие их покупателям, второй рукой можно сочувственно похлопать по плечу тех из них, кто ездит на Ram, считая, что приобрел автомобиль, собранный заботливыми руками коренных (ну ладно, не настолько коренных) американцев. Ведь есть здесь один маловажный, но любопытный нюанс…

Да-да, дело в том, что на заводе в Уоррене, что в американском штате Мичиган, выпускают лишь модификации Ram 1500 с полуторной и двойной кабиной. Все же Ram 1500 с одинарной кабиной, а также все Ram 2500, 3500, 4500 и 5500 выпускаются в стране, на границе с которой вот-вот должна вырасти непроходимая стена – в Мексике. Завод в Сальтильо покрывает нужды не только домашнего рынка, но и изрядную часть заказов американских любителей машин с кузовом. Но, не скрывая этого, внимания на этом никто не заостряет – ни к чему настоящему американцу с флагом во дворе и гимном на футболке знать, что его машину собирали соседи-латиносы…

Chrysler 300

В первом своем поколении Chrysler 300 был многолик: в черном это был автомобиль для американского «крестного отца», в версии SRT-8 – неприметный каратель сопливых стритрейсеров, в белом и на хромированных катках несуразного диаметра – повозка для сутенера… Второе поколение лишилось такой «универсальности» и определенной доли популярности. Но главное – оно так и не приобрело американские корни.

Брамптон, провинция Онтарио, Канада – вот место, где выдают «свидетельство о рождении» полноразмерным седанам, которые продолжают будоражить сердца некоторой части американской покупательской аудитории. Впрочем, настрой этой аудитории становится понятен, когда вспоминаешь, что с 2015 модельного года продажи второго поколения в версии SRT были прекращены.

Ford Fusion

«Все мы водим. Просто некоторые из нас при этом выглядят лучше»: так без ложной скромности вещает нам страница Ford Fusion на официальном сайте Ford в США. Мы все помним, что под именем Fusion за океаном продается не тот чемоданчик, что пытался прикинуться у нас кроссовером, на самом деле стоя на тележке от малолитражки Fiesta, а достопочтенный среднеразмерный седан. Который, к тому же, остается в числе самых популярных среднеразмерных седанов в Америке вообще. Вряд ли на это могла бы катастрофически повлиять табличка «Made in Mexico», но на всякий случай ее на машины никто не вешает.

Меж тем, именно завод в Эрмосильо обеспечивал весь американский рынок этими седанами до 2013 года, когда из-за устойчивого и высокого спроса (вот уж молодцы мексиканцы) к выпуску подключился и завод в городе Флэт Рок в Мичигане. Однако с 2016 года выпуск там свернули, и Мексика вновь стала единственным источником Fusion для Америки.

Dodge Charger

Вы махнули рукой на малоизвестный у нас Fusion, решив, что «неприятность эту мы переживем»? Возможно. Но как закоренелые любители американских машин отнесутся к тому, что автомобиль с историческим именем Dodge Charger теперь канадец по крови? Вопрос открытый.

Нет, заламывания рук и излишней драмы никто устраивать не станет. Но с фактом того, что новый четырехдверный масл-кар производится там же, где и пресловутый Chrysler 300, придется смириться. Особенно учитывая, что это единственная площадка, где они собираются – в отличие от пикапов Ram, вариантов происхождения тут нет.

Dodge Challenger

1 / 3 На фото: Dodge Challenger SRT Demon 2017-2018 2 / 3 На фото: Dodge Challenger SRT Demon 2017-2018 3 / 3 На фото: Dodge Challenger SRT Demon 2017-2018

И ты, Брут! Один из крутейшей тройки масл-каров, доживших до наших дней, теперь тоже канадец! Пока его заклятые друзья, Ford Mustang и Chevrolet Camaro, собираются руками мичиганских рабочих, Challenger рождается за границей, чтобы затем пересечь ее и надрать зад тем, кто напомнит о том, что было в начале его жизненного пути. И большинство промолчит, предпочтя не связываться с тем, кто в старшем исполнении имеет имя Demon и 840 лошадиных сил под капотом.