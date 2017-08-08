Этот автомобиль, который сравнительно недавно по меркам класса появился на рынке, полюбился многим и многими желаем. У него, конечно же, есть плюсы и минусы, о которых хотят знать будущие владельцы. Мы запускаем серию публикаций на тему «пять вещей…» и начинаем с безусловного бестселлера – Lada Vesta.

Принцип таких публикаций будет очень простым – мы собираем мнения об автомобиле, выделяем из них наиболее характерные и компонуем по принципу любовь/ненависть. Итак, сегодня под прицелом у нас Lada Vesta, и начнём мы, разумеется, с ненависти – поводы для неё находятся и публикуются куда охотнее. Впрочем, насчёт Весты мы и сами с усами…

Ненависть #5: стеклоочистители

У нас тут своеобразный хит-парад, так что начнём с повода для ненависти, занимающего условную пятую строчку – то есть, это явный косяк, но точно не самый большой «хит». И да, мы точно знаем, что «дворники» на Вестах (по крайней мере, первых месяцев выпуска) были так себе. Они каркасные, при работе поскрипывают, а в некоторых из найденных нами случаев даже царапают стекло. На редакционной машине до такого не доходило (к поцарапанным стёклам мы ещё вернёмся), но хорошие бескаркасные щётки (а по нашему небольшому исследованию видно, что на самом деле – почти любые другие щётки) чистят стекло намного лучше «стоковых».

Любовь #5: внешний вид

Как ни странно, с поводами для того, чтобы любить Весту, всё столь же просто, как с поводами для ненависти, а многие из читателей наверняка возразят, что даже гораздо проще. Возьмём внешний вид – то, что сделал для Лады в плане дизайна Стив Маттин, невозможно недооценить. Нечто сравнимое по масштабам происходило с российским брендом считанные разы: во время появления «копейки» ВАЗ-2101, вездехода ВАЗ-2121 «Нива», переднеприводника ВАЗ-2108 «Спутник»… Что и говорить, переломный момент, и потребитель его оценил: впервые за долгое время слова «красивая» и «Лада» можно употреблять друг за другом без риска попасть под град снисходительных смешков.

Ненависть #4: магнитола и мультимедиа

На нашей Весте мультимедийный комплекс преподносил сюрприз за сюрпризом. Зависания, раскалибровка экрана, некорректная работа навигации «СитиГид» — обо всём этом мы неоднократно писали. Но выяснилось, что нам просто так «повезло» – наша мультимедийка по невероятному стечению обстоятельств оказалась предсерийным прототипом и была заменена по гарантии.

Но проблемы с этим узлом, пусть и другого рода, были и у других владельцев Весты: например, при подключении телефона переставала работать камера заднего вида. То же самое наблюдалось после выбора пункта «AUX» в меню. Да и с двухдиновой магнитолой, которая ставится на версии попроще, тоже не всё было гладко – на некоторых машинах она просто в какой-то момент отказывалась включаться и просыпалась только после «резета».

Любовь #4: габариты

Повод для любви, созвучный с тем, что был выше. Долгое время марка Лада была зажата габаритами европейского В-класса, и объяснения этому находились самые разные: то советской «разнарядкой» по автозаводам, то конъюнктурой рынка, и даже размером «клещей»-подвесов, на которых движутся кузова по конвейеру… Дело, очевидно, было и в инертности завода, в сложностях постановки принципиально новых моделей на конвейер, а люди всё это время хотели автомобиль побольше. При габаритах 4 410 / 1 764 / 1 497 мм Веста относится к классу В+ и, являясь одним из крупных его представителей, тяготеет к более высокому С-классу. А сама платформа Весты сделана как раз с прицелом на проектирование автомобилей С-класса.

Ненависть #3: маслонасос на моторах 1,8

Сравнительно недавняя проблема: она появилась на новом моторе ВАЗ-21179 объёмом 1,8 л. Это мотор с фазовращателем, и для него потребовался маслонасос с большей производительностью. Похоже, маслонасос, а точнее – редукционный клапан этого насоса, и явился слабым местом нового движка.

Описанных в Сети случаев уже достаточно, и начинаются проблемы у всех одинаково – на холостом ходу загорается лампа давления масла. Некоторые дилеры пытаются чистить редукционный клапан, но в итоге, как правило, под гарантийную замену попадают как сам насос, так и коленвал со вкладышами заодно с ГБЦ… Ремонт зачастую получается небыстрым. Пресс-служба завода в разговоре с Kolesa.ru охарактеризовала такие случаи как единичные и случающиеся «у автомобилей любой марки», а также подчеркнула, что в подобных случаях завод всегда выполняет гарантийные обязательства. Однако появляются описания новых подобных случаев, так что мы продолжаем следить за ситуацией и постараемся изучить её совместно с заводчанами.

Любовь #3: красивый и просторный салон

Собственно, габариты определили размеры салона – точнее, наоборот: габариты получились такими, потому что изначально инженерам позволили разместить людей в салоне более вольготно. Изменилась посадка за рулём, стало больше места в ногах и плечах у правого пассажира и у задних седоков – и даже над головой, несмотря на стильно ниспадающую линию крыши, в задней части салона наблюдается достаточный запас места. Не подкачал и дизайн: быть может, он не столь вычурен, как у корейских конкурентов, но не лишён изящества и стиля – как раз того, чего салонам отечественных машин так долго не хватало.

Ненависть #2: стуки и скрипы

Повторимся, большинство из описанных здесь и выше проблем встречались и встречаются на автомобилях раннего периода выпуска. К настоящему моменту многие из их искоренены, однако они успели повлиять на впечатление от модели в целом. Двери и стёкла: петли дверей через какое-то время начинали скрипеть, а стёкла царапались при опускании/поднимании. Стабилизатор: резиновые втулки скрипели, а стойки стабилизатора имели малый ресурс и стучали. Верхние опоры задних амортизаторов имели недостаточную жёсткость, что вызывало стук при проезде неровностей. В целом же по количеству посторонних шумов Веста – это действительно «новая Lada», однако улучшаться есть куда, и здорово, что работа в этом направлении ведётся.

Любовь #2: управляемость и устойчивость

Пожалуй, главная победа российских автомобильных инженеров последних лет – шасси Lada Vesta. Его в кои-то веки проектировали с нуля (хотя и использовали наработки более раннего и не пошедшего в серию «Проекта С»), а доводили до ума на серпантинах Италии с применением последних европейских методик. В результате даже самые первые публикации о прототипах Весты пестрели восторженными возгласами: машинка-то «рулится»!

Веста действительно управляется совершенно не так, как её более компактные собратья по модельному ряду. В руле обнаружилась неплохая обратная связь, а в подвеске – здоровая упругость и энергоёмкость. Именно поэтому сейчас шасси Весты рассматривается на АВТОВАЗе как наиболее перспективное для дальнейших разработок.

Ненависть #1: «робот» АМТ

Журналисты, а вслед за ними и рядовые автомобилисты, невзлюбили эту трансмиссию сразу же. Признаёмся, и нам не сразу удалось подружиться с ней. Люди жаловались на подёргивания, долгие переключения и нелогичные алгоритмы работы. Между тем, большую часть этой ненависти (у ранних «роботов» на Весте всё же были проблемы со сцеплением) можно было бы исключить просто признанием того факта, что АМТ – не классический «автомат» и требует особого подхода, которому надо научиться: достаточно вбить в поиске Youtube «как правильно ездить на роботе АМТ» или «Лада Веста АМТ правила эксплуатации». Сторонники «робота» говорят «зато он недорогой и экономичный», а противники – «да во всём мире от таких уже отказались». Как бы то ни было, гневные споры вокруг АМТ продолжают кипеть, поэтому у неё – заслуженное первое место.

Любовь #1: комплектации и цены

Это то, с помощью чего Веста изначально смотрелась выгоднее конкурентов и по сей день штурмует верхние позиции топов продаж. Однажды мы подробно сравнили комплектации Весты и конкурентов, и с тех пор принципиально ничего не поменялось – те же «плюшки» на иномарках стоят совсем других денег. Так почему же в тех топах, что штурмует Веста, над ней располагается ещё пара машин (Lada Granta с её другим ценовым диапазоном сейчас не счёт)? Наверное, дело опять в народной любви и ненависти. Российской марке как никакой другой любовь народа приходится оправдывать, давая как можно меньше поводов для ненависти. И стоит надеяться, что Веста, особенно с появлением универсала, будет становиться всё лучше.

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