Начало второго полугодия не разочаровало радетелей первичного автомобильного рынка: процентный прирост к прошлому году снова максимален. И пусть это не коррелирует с продажами в абсолютном исчислении, но зато дарит главное: ощущение того, что у рынка и его участников все получается. Все сходится и удается. Замечательно выходит, в общем. Хотя, как всегда, не у всех.

Июльская «цифра года» – 18,6%: именно на столько вырос рынок по сравнению с АППГ (аналогичным периодом предыдущего года). Месяц назад, в июне, она была скромнее – 15%, а продано было больше, 141 тысяча машин. В июле же объем продаж составил 129 685 единиц, повторив результат мая. И с учетом стартовавших в июле новых государственных программ поддержки этот результат вполне может улучшиться.

Июль же стал третьим месяцем подряд, когда относительный рост продаж выразился уверенной двузначной цифрой. Это отметил и Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков. Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж». Господин Шрайбер традиционно сдержанно выразил «надежду» на то, что год станет для рынка первым успешным после нескольких лет сокращения – ну а мы вновь отметим, что, несмотря на прирост рынка за счет роста ее ключевых игроков, продажи вышли в плюс почти у всех. Хотя есть в июле и парочка непривычных итогов.

Премиум-сегмент

Спад продаж Audi, «плато» Mercedes—Benz и легкий прирост у BMW и Lexus не назовешь непривычным результатом: этот тренд наметился уже давно. Лидирующие немцы, что из Штутгарта и с трехлучевой звездой на капоте, реализовали традиционные 3 с небольшим тысячи машин – 3 065, если быть точными, и показали 4% прироста. Их баварские коллеги отметились +12% к прошлогодним 2 100 экземплярам, что составило 2 350 машин. Схожий процентный результат – 16% прироста – у японских перфекционистов из Lexus, выдавших в июле 1 938 автомобилей. А вот у производителя из Ингольштадта с четырьмя кольцами на капоте 23% относительно АППГ отмечены знаком «минус»: 1 302 машины против 1 700 годом ранее.

Во втором эшелоне продаж все тоже вполне неплохо – как минимум на снижение продаж к июлю 2016-го никто не жалуется, хоть результаты и не рекордные. У Land Rover, например, объемы выросли на четверть: 719 внедорожников против 573. У Volvo и Infiniti сравнительный прирост чуть меньше – 18% и 17% соответственно, что подкрепляется 484 шведскими и 399 японскими автомобилями. Ну а у Porsche главное – стабильный абсолютный результат, а относительные продажи приложатся: а июле это +8% и 386 спорткаров против 358.

Кто ощутимо споткнулся в июле – так это Jaguar и Cadillac. Оба бренда, весь год державшиеся молодцом и демонстрировавшие рост, неожиданно синхронно показали худший результат. Для Jaguar 148 проданных машин – это самый скромный месячный итог за исключением «сонного» января, и -33% к АППГ выглядят закономерно. Англичане, надо сказать, замешкались еще в июне, и эта заминка не стала разовым явлением. У Cadillac же 65 авто за месяц и -48% к прошлому июлю – это и вовсе самый печальный результат года. Что и говорить – американцев в этот раз обогнала даже Honda.

Корейский Genesis в начале второго полугодия не шокировал, вернувшись на уровень апреля-мая и найдя владельцев для 48 своих седанов. Впрочем, даже после июньских 228 это не кажется плохим результатом: тот результат был скорее исключением.

Традиционно завершающий обзор сегмента smart в этот раз показал скромный итог: два раза по плюс один. Плюс один проданный автомобиль – 97 против 96 – и плюс один процент к прошлому июлю.

Средний сегмент

Средний сегмент в июле состоит сплошь из «положительных парней» – ну за исключением пары «заядлых хулиганов», конечно. И пусть в абсолютном исчислении тут, как и везде, без рекордов, прирост есть прирост.

Как водится, на первом месте в этом условном сегменте обосновалась Toyota: в июле это лидерство обеспечено 7 986 проданными автомобилями, что дало +12% к АППГ. У идущего следом Nissan сравнительный прирост выше, а штучный результат пока нет: 5 717 машин против 4 765 прошлогодних дали +20%. Skoda лишь немного не добрала до рекордного июньского показателя, реализовав 5 307 машин и показав +14% в сравнительной динамике.

У Ford все весьма стабильно: с марта бренд вышел на уровень в 4 тысячи машин в месяц и успешно его удерживает. Сейчас, например, это 4 104 экземпляра, покинувших дилерские центры, и +24% к прошлогоднему показателю. Схожий сравнительный показатель, +23%, у Subaru, в абсолютном исчислении это выразилось в 443 проданных полноприводниках.

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4856 5 1 08.02.2017

Mazda и Mitsubishi продали больше, чем Subaru, но меньше, чем Ford: первый японский бренд закончил месяц с результатом 2 140 авто и проростом в +15% к АППГ, а второй – с 1 527 и +12%. Suzuki отметилась +37% с 353 проданными авто против 257. А вот Chevrolet стал одним из немногих исключений: найдя хозяев для 2 483, он на 4% ухудшил результат прошлого июля в 2 577 машин.

Пара Peugeot—Citroen продемонстрировала непривычно высокие показатели сравнительного прироста: 65% и 56% соответственно. Однако причиной тому стоит считать слабые итоги прошлого года, а не большой рост на фоне выхода нового 3008 и обновленных 408 и C4 Picasso. Однако 408 и 413 проданных машин вполне соответствуют привычным для брендов результатам, и это тоже неплохо.

Ну а «заядлыми хулиганами» мы шутливо окрестили Honda и SsangYong: эти бренды продолжают снижение. Японские машины разошлись тиражом в 104 экземпляра, что на 13% меньше прошлогодних 119, а корейских было продано 6, что означает 68% сокращения от и без того незаметных 19.

Бюджетный сегмент

Бюджетный сегмент – в общем положительном тренде, но тут есть свой нюанс: «легкий минус» у большинства китайских брендов. Но у остальных – сплошные плюсы.

Возглавляющая рейтинг с 26 502 проданными автомобилями Lada продемонстрировала прирост в 22% к прошлогодним 21 754. Схожий процентный результат – у Renault, привычно расположившейся на 4 строке: +20% и 10 982 машины. У пары Hyundai—Kia разница в сравнительных итогах оказалась весьма существенной: первый бренд нарастил продажи на 11% с 11 952 реализованными авто, а второй – на целых 37% с результатом в 16 187 штук. Это в конечном итоге и дало ему второе место в общем рейтинге продаж.

Еще чуть ниже, на 6 строке, обосновался Volkswagen: хозяев обрели 7 239 машин немецкого бренда, что означает прирост в 24% относительно АППГ. Но ниже в таблице есть и бренды, показавшие куда более высокие сравнительные результаты. А есть и напротив, не очень успешные.

Вот, например, Datsun записал в актив полуторакратный прирост: 1 950 машин в этом июле против 1 030 в прошлом. У Ravon в июле «перехлест» с первым месяцем продаж, и итог в +438%, разумеется, не стоит принимать близко к сердцу. Однако 1 275 проданных автомобилей из Узбекистана – это вполне уверенный результат, который, впрочем, пока все равно не очень соответствует планам, озвученным в начале года.

Продажи у УАЗ уже четвертый месяц подряд оказываются ниже прошлогодних. Это не означает сильного ухудшения в реальных продажах, которые стабильно держатся на уровне чуть менее трех тысяч в месяц, но и роста к прошлому году, очевидно, пока нет. В июле это -15% при 2 802 реализованных внедорожниках.

Китайские производители не страдают от недостатка спроса, однако некоторым из них не удалось вывести продажи на уровень выше прошлогодних. Так, лидирующий Lifan закончил июль с результатом в 1 298 авто и -6% относительно АППГ, а Geely – с 226 проданными машинами и -7%. В нижней части «отрицательными» традиционно стали FAW, DongFeng и Brilliance: 48б 45 и 12 проданных машин и -38%, -49% и -80% соответственно.

Есть тут, впрочем, и те, кто продажи нарастил. Например, Chery отметилась приростом в 11% с 484 выданными клиентам автомобилями, а Zotye прибавила 61% к прошлогодним 36 машинам, продав 58. Слегка активизировавшийся Changan на фоне 9 проданных в прошлом июле кроссоверов «ошеломил» приростом в 956%, реализовав 95. Ну а Haval показал результат в 140 машин, который пока не с чем сравнивать.

Что мы приобрели?

В июле стартовали продажи трех автомобилей: двух новых и одного обновленного. И все три по-своему интересны.

Обновленный автомобиль июля – это Skoda Rapid, продажи которой стартовали в конце месяца. Внешность лифтбека слегка освежили за счет иной оптики, бамперов и новых колесных дисков, а интерьер получил несколько ярких штрихов. Техническая часть осталась без корректировок: Rapid по-прежнему предлагается с тремя вариантами моторов и коробок передач.

Обе полновесных новинки июля – это кроссоверы, и первая из них – это Mazda CX-5. За всеми подробностями о новом автомобиле можно обратиться в наш тест-драйв. Здесь же мы отметим, что кроссовер предлагается в России в трех исполнениях Drive, Active и Supreme по цене сот 1 431 000 до 1 831 000 рублей. Моторная гамма включает в себя агрегаты на 2 и 2,5 литра мощностью 150 и 194 л.с. соответственно, а привод может быть как передним, так и полным.

Второй новый кроссовер, продажи которого стартовали в прошлом месяце – это DFM AX7. Автомобиль получил передний привод и двухлитровый мотор на 140 л.с., обеспечивающий крутящий момент в 200 Нм. Вариантов КПП – два: пятиступенчатая «механика» и шестиступенчатый «автомат». Цены на кроссовер начинаются с отметки в 990 000 рублей, а наиболее дорогая версия Luxury обойдется покупателям в 1 249 000 рублей.

Что мы потеряли?

В июле рынок обошелся без потерь, что, несомненно, можно считать хорошим знаком. Более того, было анонсировано еще немало новинок, выход которых запланирован на август – посмотрим, что нового появится на рынке через месяц.