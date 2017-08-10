Acura представила RLX 2018 модельного года

Acura решила активизировать интерес к своему седану для увеличения объемов продаж. Вероятно с этой целью производитель внес заметные изменения во внешность RLX 2018 модельного года в стилистике концепта Precision, представленного в 2016 году.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ключевые изменения, без сомнения, произошли во внешности Acura RLX, которая стала смотреться более агрессивно. Седан получил переработанную переднюю часть с новой головной оптикой, пятиугольной радиаторной решеткой и рельефным капотом. На корме установлены новые светодиодные фонари и двойной выхлоп, интегрированный в диффузор.

1 / 2 2 / 2

Под капотом обновленного RLX ‘2018 установлена V-образная «шестерка» объемом 3,5 литра мощностью 310 л.с., агрегатируемая с передним приводом через новую 10-диапазонную автоматическую коробку передач. Также доступна 377-сильная полноприводная версия Sport Hybrid, силовая установка которой включает V6 в сочетании с электромоторами.

Acura сообщает, что список внутренних изменений включает улучшенные материалы отделки, а также переработанные сиденья. Автомобиль оснащается фирменным пакетом вспомогательных и систем безопасности AcuraWatch.

В мае порталу «Колеса.ру» стало известно, что в ближайшем будущем Acura не планирует возвращаться на российский рынок.