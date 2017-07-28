Альянс Renault-Nissan обогнал Volkswagen Group по продажам в первом полугодии

Как сообщает пресс-служба Renault-Nissan, в течение первого полугодия текущего года альянс продал 5 268 079 автомобилей, что на 7% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. Стоит отметить, что такой результат частично связан с покупкой японского автопроизводителя Mitsubishi Motors, о чем портал Колеса.ру сообщал в октябре прошлого года. Тем не менее, альянс оставил за собой конкурента — концерн Volkswagen Group, который недавно отчитался о продаже 5 115 900 автомобилей за аналогичный период. Справедливости ради стоит отметить, что в Volkswagen Group входят несколько люксовых брендов, автомобили которых массовыми отнюдь не являются.

Позитивную динамику концерна Renault-Nissan по итогам первого полугодия показали такие модели: Clio, Sandero, Megane, Captur, Duster, X-Trail, Sentra, Qashqai, Teana. У Mitsubishi на лидирующих позициях оказался кроссовер Outlander, а также внедорожник Pajero Sport.

Также в плюсе автомобили с электрическими двигателями: по итогам первого полугодия дилеры альянса реализовали 481 151 электрокар. Драйверами продаж для Renault-Nissan в этом отношении стали модели Leaf и Zoe, электрокар Mitsubishi I-Miev и гибрид Outlander упрочили показатели альянса в этом отношении со стороны японского бренда.

Что касается корпорации Renault Group, в состав которой входят компании Dacia, Renault Sport и Renault F1, то подконтрольные ей бренды реализовали в течение шести месяцев текущего года 1 879 288 автомобилей, что на 10,4% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году.

Компания Nissan Motor Company продала за отчетный период 2 894 488 автомобилей, рост продаж составил 5,6%. На домашнем рынке реализация «легковушек» подросла на 22,9%, в Европе компания нарастила продажи на 5,7%. Отличные показатели демонстрирует люксовый бренд Infiniti: дилеры продали 125 000 автомобилей этой марки, увеличив продажи по отношению к отчетному периоду прошлого года на 13%.

Примкнувшая к Renault-Nissan компания Mitsubishi Motors продала за шесть месяцев месяцев текущего года 494 303 автомобилей, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. Такой результат стал возможен благодаря рестарту производства кейкаров, а также началу производства кросса Outlander в Китае.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Renault, Nissan и Mitsubishi объявили «войну» коммерческому сегменту.