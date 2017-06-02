Антимонопольное дело завели в России на сервис такси Gett

Дело в отношении Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции было возбуждено московским управлением Федеральной антимонопольной службы. Известно, что сервис обвинили в распространении вводящей в заблуждение информации о ценах на услуги, предоставляемые компанией.

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ГетТакси Рус» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Дело в отношении агрегатора такси возбуждено вследствие неисполнения предупреждения ведомства об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Дело в том, что с помощью оформления автомобилей и интернет-ресурсов компания размещает информацию: «Gett Taxi от 50 рублей». Однако по итогам проверки, проведённой ведомством, было установлено, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей (это подтверждают данные раздела «Тарифы» на сайте gett.com). Так, при выборе самого дешёвого класса автомобиля для поездки по Москве тариф включает в себя 50 рублей (за посадку) «плюс» 18 рублей (за каждую последующую минуту).

Осенью прошлого года стало известно о том, что сервис такси Gett вложит в российский бизнес 100 000 000 долларов. Средства должны поступить до конца текущего года. Их планируется потратить на запуск онлайн-сервиса такси в новых российских городах, а также на дальнейшее продвижение в тех, где он уже работает. Деньги предназначены в том числе и для развития новых направлений бизнеса, например, курьерской службы доставки, доставки пиццы, цветов и так далее.