Aston Martin готовится к дебюту нового Vantage

Компания опубликовала первые официальные фото Aston Martin Vantage, на которых запечатлен автомобиль с покрытой камуфляжной пленкой кузовом. Хотя, она не мешает рассмотреть линии кузова новинки, которые выполнены в новой стилистике марки, показанной впервые на «бондовском» Aston Martin DB10, построенном специально для кинофильма «Спектр».

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Первой серийной моделью, а DB10 остался эксклюзивным киношным спорткаром с тиражом 10 единиц, выполненной в новом дизайне бренда, стал суперкар Aston Martin DB11. Кстати, последний недавно получил новую модификацию с двигателем AMG V8.

Новый Vantage будет использовать укороченную версию алюминиевой архитектуры нового поколения, на которой базируется DB11. Как ожидается, модель станет легче и жестче по сравнению с предшественником. Возможно, местом премьеры станет Франкфуртский автосалон, который начнет работу в середине сентября.

Кстати, дизайнер портала «Колеса.ру» уже представил свое виденье нового Aston Martin Vantage в виде рендеров. Автомобиль на картинках выглядит весьма привлекательно.