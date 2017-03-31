Ателье Vip Design London как следует поработало над Jaguar F-Type

Нечасто в ленте новостей портала Колёса.ру появляются британские тюнинг-ателье, и вот настал их час! Сегодня появилась информация о том, что компания Vip Design London представила тюнинг-пакет для родстера Jaguar F-Type. Британцы как следует поработали как над внешностью автомобиля, так и над силовым агрегатом. Доработанный автомобиль получил и собственное имя - Predator.

Прошедший тюнинг родстер отличается от стокового F-Type «кастомной» передней «юбкой», новыми 20-дюймовыми дисками, переработанной выхлопной системой. Слегка была занижена и подвеска. Есть изменения и в салоне: сходу можно заметить карбоновые элементы передней консоли, а также обшитый алькантарой руль.

1 / 4 На фото: Jaguar F-Type Predator 2 / 4 На фото: Jaguar F-Type Predator 3 / 4 На фото: Jaguar F-Type Predator 4 / 4 На фото: салон Jaguar F-Type Predator

Стоковая компрессорная пятилитровая «восьмёрка» с отдачей в 550 лошадиных сил после доработок мотористов ателье может похвастаться мощностью уже в 650 лошадиных сил, а это, к слову, на 75 сил превышает показатели заряженной модификации Jaguar F-Type SVR. Вероятно, лишь прошивкой новой программы управления двигателем мотористы не обошлись.

1 / 3 На фото: Jaguar F-Type Predator 2 / 3 На фото: Jaguar F-Type Predator 3 / 3

Затраты по переделке стандартного Jaguar F-Type в Jaguar F-Type Predator оцениваются ателье Vip Design London в 12 600 фунтов стерлингов (чуть более 891 000 российских рублей в эквиваленте).

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