Ателье Vip Design London как следует поработало над Jaguar F-Type

Прошедший тюнинг родстер отличается от стокового F-Type «кастомной» передней «юбкой», новыми 20-дюймовыми дисками, переработанной выхлопной системой. Слегка была занижена и подвеска. Есть изменения и в салоне: сходу можно заметить карбоновые элементы передней консоли, а также обшитый алькантарой руль.
Стоковая компрессорная пятилитровая «восьмёрка» с отдачей в 550 лошадиных сил после доработок мотористов ателье может похвастаться мощностью уже в 650 лошадиных сил, а это, к слову, на 75 сил превышает показатели заряженной модификации Jaguar F-Type SVR. Вероятно, лишь прошивкой новой программы управления двигателем мотористы не обошлись.
Затраты по переделке стандартного Jaguar F-Type в Jaguar F-Type Predator оцениваются ателье Vip Design London в 12 600 фунтов стерлингов (чуть более 891 000 российских рублей в эквиваленте).
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