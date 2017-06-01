Специализированные центры помощи автомобилистам-иностранцам, которые работают в РФ по найму, появились в регионах страны. С их помощью они смогут заменить национальные водительские удостоверения на российские. В этих учебных центрах они могут бесплатно получить консультации по оформлению документов для сдачи экзаменов в ГАИ, а также на безвозмездной основе пройти проверку знаний по «теории».

В случае необходимости специалисты могут провести консультации также по ПДД и основам безопасности дорожного движения, в центрах можно купить соответствующую учебную литературу и методические пособия, дополнительно позаниматься вождением на экзаменационных маршрутах и пройти медицинскую комиссию, а также воспользоваться услугами лингвиста.

«Четыре года оттягивали решение о замене иностранных водительских удостоверений на российские, что сейчас создаёт проблемы для экзаменационных подразделений ГИБДД, а, соответственно, и проблемы коммерческих грузопассажирских перевозок», — отметил председатель правления «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев.

Также центры от «Гильдии автошкол» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях и республике Карелия.

Напомним, сегодня, 1 июня 2017 года, в силу вступил закон, запрещающий водителям-профессионалам управлять ТС без российских прав. Как ранее сообщал портал «Колёса.ру», эти изменения направлены на то, чтобы допускать приезжих автомобилистов на дорогу только после сдачи экзамена в подразделении Госавтоинспекции МВД России.