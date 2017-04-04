Постановление правительства N333 с новой редакцией Правил дорожного движения вступило в силу. Теперь автомобилистам, чей стаж составляет менее двух лет, в обязательном порядке необходимо устанавливать на заднее стекло знак «Начинающий водитель» — это наклейка жёлтого цвета с чёрным восклицательным знаком. Новичкам на дороге с сегодняшнего дня также запрещается буксировать другой автомобиль на тросе. Размер материального взыскания для нарушителей минимальный, он составляет 500 рублей.

Владельцы автомобилей с шипованными шинами, обязаны использовать опознавательный знак, представляющий собой треугольник с буквой «Ш». Как отмечает «Коммерсант», в 70-е годы он был нужен в качестве предупреждения других водителей о риске вылетания шипов из-за низкого качества покрышек. Однако сейчас у него другая информирующая цель, связанная с тем, что такая резина удлиняет тормозной путь на сухом асфальте, зимой же делает его короче.

Сообщается, что тракторы, асфальтоукладчики, катки и другие машины, не способные двигаться со скоростью свыше 30 км/ч, обязаны использовать для опознавания красный треугольник в жёлтой рамке. Это позволит автомобилистам отличить те транспортные средства, которые можно обогнать в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещён». Отмечается, что новая редакция ПДД по-прежнему не отвечает на вопрос о том, можно ли обогнать такого «тихохода» через сплошную линию разметки при отсутствии в зоне видимости запрещающего знака: споры в связи с этой проблемой ведутся между юристами и судами давно, однозначного ответа на данный момент нет.

Знак под стеклом в виде жёлтого круга с тремя чёрными точками стал обязательным для глухих водителей, красный треугольник с буквой «У» на учебных машинах – для сотрудников автошкол, а знаки «Опасный груз», «Крупногабаритный груз» — для владельцев грузовиков. Штраф за отсутствие опознавательной метки составляет 500 рублей.

Водителям мотоциклов со стажем менее двух лет теперь запрещается перевозить пассажиров на заднем сиденье. Размер штрафа также составит 500 рублей. Всем байкерам уже можно на автомагистралях разгоняться до 110 километров в час (ранее действовало ограничение до 90 км/ч). Напомним, ранее портал «Колёса.ру» сообщал ещё об одной инициативе, касающейся водителей двухколёсного транспорта, предлагающей обязать их носить светоотражатели.