BMW показала первый предсерийный экземпляр внедорожника X7

Флагманский внедорожник BMW будет производиться на заводе в Спартанберге, Южная Каролина, США. Немцы не сообщают, сколько предсерийных прототипов будет построено, однако раскрыли информацию о дебюте серийной версии X7: произойдёт это в конце 2018 года.
Предсерийные же автомобили в течение следующих 12 месяц будут проходить различные испытания, в ходе которых специалисты будут выявлять в них «детские болезни». Кстати, некоторые испытания будут проходить в Долине Смерти (пустыня Мохаве, Калифорния, США) и Скандинавии.
Судя по фотографиям, окончательный дизайн внедорожника ещё не утверждён. Да и в пресс-релизе баварцы это, собственно, не скрывают, а это значит, что последние штрихи в дизайн X7 могут быть сделаны позже.
Производиться новинка будет рядом с двумя другими кроссоверами BMW – X5 и X6.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что пьяные поляки причинили заводу BMW миллионный ущерб.
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