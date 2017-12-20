BMW показала первый предсерийный экземпляр внедорожника X7

Баварская марка в сентябре представила концепт своего флагманского внедорожника X7, дизайн которого вызвал в автомобильной среде немало споров. В процессе подготовки к серийному производству, пресс-служба марки опубликовала фотографии первого предсерийного экземпляра.

Флагманский внедорожник BMW будет производиться на заводе в Спартанберге, Южная Каролина, США. Немцы не сообщают, сколько предсерийных прототипов будет построено, однако раскрыли информацию о дебюте серийной версии X7: произойдёт это в конце 2018 года.

1 / 4 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 2 / 4 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 3 / 4 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 4 / 4 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7

Предсерийные же автомобили в течение следующих 12 месяц будут проходить различные испытания, в ходе которых специалисты будут выявлять в них «детские болезни». Кстати, некоторые испытания будут проходить в Долине Смерти (пустыня Мохаве, Калифорния, США) и Скандинавии.

Судя по фотографиям, окончательный дизайн внедорожника ещё не утверждён. Да и в пресс-релизе баварцы это, собственно, не скрывают, а это значит, что последние штрихи в дизайн X7 могут быть сделаны позже.

1 / 6 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 2 / 6 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 3 / 6 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 4 / 6 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 5 / 6 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7 6 / 6 На фото: производство предсерийного экземпляра BMW X7

Производиться новинка будет рядом с двумя другими кроссоверами BMW – X5 и X6.

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