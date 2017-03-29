Продажи нового SUV марки Volkswagen стартовали в Китае. На очереди – США, где модель появится под именем Atlas.

Длина «поднебесного» Volkswagen Teramont равна 5 039 мм, размер колесной базы – 2 980 мм. Кроссовер предлагается в шести- или семиместной модификациях, с передним или полным приводом. Цена новинки оказалась достаточно высокой – от 308 900 до 518 900 юаней (около 2 554 000 – 4 291 000 рублей по текущему курсу), при этом производство модели налажено в Китае на заводе совместного предприятия Volkswagen и корпорации SAIC.

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Китайцам Терамонт доступен с двумя бензиновыми турбомоторами – четырехцилиндровым 2.0 и новым V6 2.5. Первый двигатель выдает 186 или 220 л.с., мощность второго составляет 299 л.с. Оба мотора сочетаются с семиступенчатым «роботом».

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В «базе» у кроссовера имеются: светодиодные противотуманки и ДХО, 18-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, трехзонный климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном.

Для топовых версий предусмотрены: панорамная крыша, адаптивные светодиодные фары, адаптивная подвеска, 19- или 20-дюймовые диски, отделка сидений кожей Nappa, подогрев первого и второго ряда кресел, системы кругового видеообзора, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, цифровая «приборка».

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Совсем скоро новый семиместный SUV Volkswagen выйдет еще и на рынок США. В этой стране модель будут продавать под именем Atlas, ее выпуск уже ведется на местном предприятии марки, расположенном в городе Чаттануга (штат Теннеси). Американский внедорожник получил бензиновые «турбочетверку» 2.0 TSI и «атмосферник» VR6 3.6 мощностью 238 и 280 л.с. соответственно. Трансмиссия – восьмидиапазонный «автомат». Цена Volkswagen Atlas пока не объявлена.

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Кстати, новинка Volkswagen ожидается и в России. На рынке РФ большой кроссовер должен появиться к концу 2017-го. По предварительным данным, поставлять автомобили будут из США, однако имя нашему всепроходцу достанется от «китайца» — Teramont.