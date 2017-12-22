Всего под отзыв попал 131 автомобиль Infiniti. Сервисная кампания объявлена для седанов Q50 и купе Q60, которые были произведены с 8 мая 2015-го по 7 сентября 2017 года. «Причиной отзыва автомобилей Infiniti является ошибка программного обеспечения двигателя. При возникновении некоторых неисправностей автоматической коробки передач может не включиться сигнализатор неисправности на приборной панели», — сообщает Росстандарт.

Как отметили в ведомстве, не исключено, что такие неисправности могут не определяться и с помощью специального диагностического оборудования при сервисном обслуживании автомобиля в дилерском центре бренда.

На машинах, попавших под отзыв, будет произведено обновление программного обеспечения блока управления двигателем (ЕМС). Все работы проведут бесплатно.

Владельцы Infiniti Q50 и Q60 могут сами, не дожидаясь звонка от дилера, определить, участвует ли их авто в сервисной кампании. Для этого нужно сверить VIN-код с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, ранее российский офис Infiniti назвал цены рестайлинговой «четырехдверки» Q50.