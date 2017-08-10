Двойной «заряд»: Audi RS5 от ABT

Даже в стоковом варианте «заряженное» купе Audi RS5 тяжело назвать скучным автомобилем, но видимо, в ABT Sportsline работают максималисты, которые видят потенциал дальнейшего улучшения даже в таких моделях.

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Под капотом RS5 установлена V-образная «шестерка» объемом 2,9 литра, отдача которой в стандартной версии составляет 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С тюнинг-пакетом ABT Power движок начинается выдавать 510 л.с. и 680 Нм крутящего момента.

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Кроме того, в ателье могут оснастить автомобиль эксклюзивными колесами различных дизайнов собственной разработки: литые DR, FR и GR, а также кованые ER-F. Диски можно обуть в производительную резину Dunlop или Continental.

Ранее ABT Sportsline представил пакет доработок для флагманского суперкара марки – Audi R8. Для модели доступна прибавка к мощности и ряд других апгрейдов.