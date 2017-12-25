В Японии дебютировали рестайлинговые вэны-близнецы Alphard и Vellfire. На домашний рынок модели выйдут в январе 2018 года.

Дизайн минивэна Alphard сделали еще более агрессивным. Так, эта модель получила новую решетку радиатора, которая теперь продолжается до самой нижней кромки бампера. Еще Alphard-2018 обзавелся другой головной оптикой, разделенной хромированными вставками, иными противотуманками, модернизированными задними фонарями.

У Vellfire декоративные плашки спереди расположены ближе, чем у дореформенного вэна. У «оспортивленной» модификации Z «жабры» воздухозаборников стали больше и рельефнее. Кроме того, этот «японец» также оснащен модернизированными фарами и новыми фонарями.

В интерьере изменений практически нет: добавлены новые материалы отделки и несколько вариантов оформления приборов. Плюс, оба вэна будут доступны в новой топовой комплектации Executive Lounge с черно-белым шестиместным салоном.

1 / 2 На фото: интерьер Toyota Alphard Executive Lounge 2 / 2 На фото: интерьер Toyota Alphard Executive Lounge

Уже в «базе» и Alphard, и Vellfire имеют комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense P нового поколения. В набор в частности входят: система предотвращения столкновения, которая определит наличие впереди идущего автомобиля на скорости от 10 до 180 км/ч и предупредит водителя о появлении на дороге пешеходов и велосипедистов; система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания машины в центре полосы (система распознает край дороги даже без маркировки).

1 / 2 На фото: Toyota Alphard 2 / 2 На фото: Toyota Vellfire

Минивэны предложат с модернизированным двигателем V6 3.5 (2GR-FKS), который отныне работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» (ранее – с 6АКП). Японцы также смогут приобрести машины с прежним мотором 2.5 (2AR-FE) и вариатором и полноприводные гибридные версии (работающий по циклу Аткинсона двигатель 2.5 и электромотор).

Оба обновленных минивэна стоят от 3 354 480 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 725 000 рублей по текущем курсу.

1 / 4 На фото: Toyota Alphard 2 / 4 На фото: Toyota Alphard 3 / 4 На фото: Toyota Vellfire 4 / 4 На фото: Toyota Vellfire

Напомним, в России представлен только Alphard. У нас дореформенный «японец» доступен с бензиновым мотором V6 3.5 мощностью 275 л.с. и 6АКП по цене от 3 578 000 рублей. Рестайлинговая модель, вероятно, также доберется до РФ в следующем году.