Официальный представитель Volkswagen и Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил о старте отзывной кампании для 202 транспортных средств.

04 Апр Езжайте в сервис: в России отзывают новые машины Volkswagen и Audi

В список проблемных «легковушек» попали 74 автомобиля марки Volkswagen (Golf, Amarok, Passat, Caravelle) и 128 автомобилей бренда Audi (A4, A5, A6, A8), передает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Все автомобили были произведены с 2016-го по 2017-й годы.

Причиной начала сервисной кампании называют вероятность неправильной пропорции смеси воспламенителя для нескольких подушек безопасности водителя, переднего пассажира и ремней безопасности с преднатяжителем. В случае дорожно-транспортного происшествия подушки и ремни безопасности могут не сработать.

Владельцы проблемных транспортных средств будут уведомлены стандартными способами — по телефону и рассылкой писем. Ремонтные работы будут произведены в ближайшем дилерском центре за счет компании.

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Помимо этого ООО «Фольксваген Груп Рус» просит владельцев автомобилей Volkswagen Golf, Amarok, Passat, Caravelle и Audi A4, A5, A6, A8 самостоятельно проверить по списку VIN-кодов, попадает ли их транспортное средство под отзыв. VIN-коды для отзываемых машин доступны по ссылкам: Volkswagen и Audi.

Напомним, в прошлом месяце Volkswagen отзывал в России модели Passat, Touran и Caddy. Тогда причиной сервисной кампании стала проблема с газовыми баллонами. Позднее Росстандарт провел совещание с автопроизводителями на тему проведения в России отзывных кампаний.

