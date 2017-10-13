Хэтч придет на смену Punto. Как сообщают зарубежные СМИ, о новинке компания Fiat объявит уже в ноябре 2017-го, а на европейский рынок хэтчбек B-класса выйдет в следующем году. Предполагается, что его производство наладят на сербском заводе марки, который сегодня выпускает компактвэны Fiat 500L.

По неофициальным данным, новый европейский хэтч построят на той же платформе, что и «пятидверку» Argo, предназначенную для Южной Америки. При этом «старосветская» модель будет отличаться от Арго дизайном.

Напомним, Fiat Argo дебютировал в мае этого года, его производят в Бразилии. В этой стране хэтчбек предлагается с двигателями 1.0, 1.3 и 1.8. Отдача бензиновой версии первого агрегата составляет 72 л.с., тот же мотор, «питающийся» этанолом, выдает 77 л.с. Мощность двигателя 1.3 – 101 и 109 л.с. соответственно, мотора 1.8 – 135 и 139 л.с. Трансмиссии – МКП, АКП или «робот».

Как сообщалось ранее, в этом году Fiat представит еще одну новинку для южноамериканского рынка – седан, в основу которого тоже ляжет «тележка» от Argo. «Четырехдверку» будут выпускать в Аргентине.