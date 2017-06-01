На данный момент Артеон (ударение на первую букву) представлен в кузове «лифтбек». В планах компании запустить в производство еще и универсал. Об этом сообщает AutoExpress со ссылкой на представителя марки. При этом собеседник издания уточнил, что проект «сарая» пока не утвержден. Инсайдер также заявил, что VW может оснастить Arteon шестицилиндровым двигателем. Подробностей о моторе нет.

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Большой лифтбек немецкого бренда дебютировал на Женевском автосалоне в марте этого года. Новинка построена на платформе MQB, длина автомобиля равна 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, высота – 1 427 мм, размер колесной базы составляет 2 841 мм.

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В линейке Volkswagen модель находится на ступеньку выше Passat. Европейцам Arteon будет доступен с дизельными и бензиновыми «турбочетверками». Так, в Германии уже принимают заказы на «пятидверку» с моторами 2.0 TSI и 2.0 TDI мощностью 280 и 240 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с 7DSG и полным приводом 4Motion.

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Позже на рынок выйдет VW Arteon со 150-сильным 1.5 TSI Evo, 190-сильным 2.0 TSI и дизелем 2.0 TDI мощностью 150 или 190 л.с.

Серийный выпуск лифтбека стартует в Германии в июне, производить модель будут на том же заводе, что и Passat. О планах концерна поставлять Arteon в Россию информации пока нет.

Напомним, этим летом на конвейер встанут еще две новинки Volkswagen – в июне должно начаться производство хэтчбека Polo следующей генерации, а в августе немцы приступят к сборке кроссовера T-Roc.